"BEN SEVDİĞİMİN YANINDAYIM" Ancak program sırasında Özlem Kanyılmaz canlı yayına bağlanarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Ben kayıp değilim, o adamla muhatap olmak istemiyorum. Ben sevdiğimin yanındayım" diyen Özlem, eşinden şiddet gördüğünü dile getirdi. "Beni dövdü, boğazımı sıktı, ölümle tehdit etti" sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

GERİ DÖN ÇAĞRISI Eşinin başka birisiyle olduğunu söylemesinin üzerne Savaş Kanyılmaz ise "Bunların hepsi yalan, ben inanmıyorum" diyerek tepki gösterdi. Eşine defalarca "Sana aşığım, sensiz yaşayamam" diye seslenen Kanyılmaz, Özlem'in geri dönmesini istediğini yineledi.

"Sevdiğimin yanındayım, dönmeyeceğim." SOSYAL MEDYADAN TANIŞTI Özlem Kanyılmaz ise geri dönmek istemediğini net bir şekilde ifade ederek, hayatında başka biri olduğunu söyledi. Sosyal medyadan tanıştığı bir kişiyle birlikte olduğunu dile getiren Özlem, "Kocam geçen 15 yılımı geri verebilecekse dönerim" dedi.

"SENİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM" Canlı yayında tansiyonun yükseldiği anlarda Özlem, eşini aldatmakla suçlayarak "Seni yeğeninle yakaladım" ifadelerini kullandı. Savaş Kanyılmaz ise bu iddiaları reddederek, "Sen bunları sinirle söylüyorsun, ben senin peşini bırakmayacağım" dedi.