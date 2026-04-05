Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kayıp olan 3 çocuk annesi konuştu: "Ben sevdiğimin yanındayım dönmeyeceğim" I Eşi gözyaşlarına boğuldu

ATV'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen olayda Özlem Kanyılmaz kendisini kayıp olarak 25 gündür arayan eşi Savaş Kanyılmaz'a canlı yayına bağlanarak “Kayıp değilim, kendi isteğimle gittim” dedi. Eşi Savaş gözyaşları içinde geri dönmesini isterken, Özlem “Hayatımda biri var, dönmeyeceğim” ifadelerini kullandı.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen olayda, 25 gündür eşinden haber alamayan Savaş Kanyılmaz, eşi Özlem Kanyılmaz'ın bulunması için canlı yayına katıldı.

25 GÜNDÜR KAYIPTI

Zonguldak Ereğli'de yaşayan Özlem Kanyılmaz'ın "Hastaneye gidiyorum" diyerek evden ayrıldığı ve bir daha geri dönmediği öğrenildi. Üç çocuk annesi olan Özlem'in kaybolmasının ardından eşi Savaş, günlerdir eşini aradığını ve büyük bir yıkım yaşadığını dile getirdi.

"SENSİZ NEFES ALAMIYORUM"

Canlı yayında gözyaşlarına boğulan Savaş Kanyılmaz, "Ne ben onu aldattım ne de o beni aldattı. Bizim kimseyle işimiz olmazdı. Eşim gittiğinden beri onun eşyalarını koklayarak yatıyorum. Sensiz yaşayamıyorum. Sensiz nefes alamıyorum" sözleriyle eşine seslendi. Kanyılmaz, eşinin geri dönmesini istedi.

"BEN SEVDİĞİMİN YANINDAYIM"

Ancak program sırasında Özlem Kanyılmaz canlı yayına bağlanarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Ben kayıp değilim, o adamla muhatap olmak istemiyorum. Ben sevdiğimin yanındayım" diyen Özlem, eşinden şiddet gördüğünü dile getirdi. "Beni dövdü, boğazımı sıktı, ölümle tehdit etti" sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

GERİ DÖN ÇAĞRISI

Eşinin başka birisiyle olduğunu söylemesinin üzerne Savaş Kanyılmaz ise "Bunların hepsi yalan, ben inanmıyorum" diyerek tepki gösterdi. Eşine defalarca "Sana aşığım, sensiz yaşayamam" diye seslenen Kanyılmaz, Özlem'in geri dönmesini istediğini yineledi.

"Sevdiğimin yanındayım, dönmeyeceğim."

SOSYAL MEDYADAN TANIŞTI

Özlem Kanyılmaz ise geri dönmek istemediğini net bir şekilde ifade ederek, hayatında başka biri olduğunu söyledi. Sosyal medyadan tanıştığı bir kişiyle birlikte olduğunu dile getiren Özlem, "Kocam geçen 15 yılımı geri verebilecekse dönerim" dedi.

"SENİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM"

Canlı yayında tansiyonun yükseldiği anlarda Özlem, eşini aldatmakla suçlayarak "Seni yeğeninle yakaladım" ifadelerini kullandı. Savaş Kanyılmaz ise bu iddiaları reddederek, "Sen bunları sinirle söylüyorsun, ben senin peşini bırakmayacağım" dedi.

"YAZIKLAR OLSUN SENİN GİBİ ANNEYE"

Özlem'in "Çocukları bırakıyorum, artık kendi hayatımı yaşamak istiyorum" sözleri ise stüdyoda büyük tepki çekti. Programda bulunan Rahmi Bey, "Yazıklar olsun senin gibi anneye. Anneliğin ne olduğunu bilmeden bebek oyuncağı gibi seni de bırakıyorum, üç çocuğumu da bırakıyorum artık hayatımı yaşayacağım diyor. Yazıklar olsun sana" diyerek Özlem'e sert tepki gösterdi.

ÇOCUKLARINI EŞİNE BIRAKTI

Özlem ise çocuklarını bırakmadığını savunarak eşina karşılık, "Ben çocuklarımın arkasındayım, beni onlara düşman ettin" dedi.

