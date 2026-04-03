Borussia Dortmund'da ayrılık ihtimali konuşulan Serhou Guirassy'nin kariyeriyle ilgili kararını netleştirdiği belirtildi. Tecrübeli golcünün, Alman ekibinde yola devam etmeme düşüncesine sıcak baktığı ifade ediliyor.
DORTMUND'DAN AYRILMAK İSTİYOR
Yaşanan son gelişmelerin ardından 30 yaşındaki santrforun yaz transfer döneminde takımdan ayrılmak istediği öne çıktı. Guirassy'nin, gelecek tekliflere göre kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazır olduğu kaydedildi.
35 MİLYON EURO DETAYI
Gineli futbolcunun sözleşmesinde yaklaşık 35 milyon euro seviyesinde serbest kalma maddesi bulunduğu ve bu maddenin 1 Temmuz'da devreye gireceği belirtildi. Dortmund'un daha erken bir netlik istemesi halinde ise bonservis bedeli konusunda yeniden pazarlık yapılması gerekecek.
DEV KULÜPLER DE DEVREDE
Serhou Guirassy için yalnızca Fenerbahçe'nin değil, Avrupa ve Suudi Arabistan'dan önemli kulüplerin de devrede olduğu ifade edildi. Milan ve Suudi Arabistan ekiplerinin yanı sıra Premier Lig temsilcisi Tottenham'ın da oyuncunun durumunu yakından takip ettiği aktarıldı.
PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ
Serhou Guirassy, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 39 karşılaşmada görev aldı. 30 yaşındaki golcü, bu maçlarda 18 gol ve 6 asistlik katkı sağladı. Alman ekibiyle sözleşmesi 2028 yılında sona erecek olan deneyimli futbolcunun piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor.