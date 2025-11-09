CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: Tutuklanan Mustafa Bozbey görevden uzaklaştırıldı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşi, kızı ve kardeşinin de aralarında bulunduğu 57 şüpheli, 3 günlük gözaltı süresinin ardından yolsuzluk ve kara para aklama suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Bozbey de dahil olmak üzere 30 kişi tutuklandı. Ailesinden 3 ismin de dahil olduğu 33 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan soruşturma kapsamında; suç gelirlerinin aklandığı tespit edilen 7 şirkete TMSF tarafından kayyum atanırken, şüphelilere ait 213 taşınmaz ve 35 araca da el konuldu. İçişleri Bakanlığı ise Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

  • Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, rüşvet ve örgüt kurma suçlamalarıyla 30 kişiyle birlikte tutuklandı.
  • Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 31 Mart'ta 57 şüpheli gözaltına alındı, 2 kişi yurt dışında firari.
  • MASAK'ın 6 ay süren araştırmasında 213 taşınmaz ve 35 araç tespit edildi, suça konu işlem hacmi 15 milyar 951 milyon TL olarak belirlendi.
  • Mustafa Bozbey'in eşi Seden Bozbey, kızı Side Bozbey Gürer ve kardeşi Ertan Bozbey adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
  • Soruşturmada 7 şirkete TMSF tarafından kayyum atandı ve bu şirketlerin para aklamak amacıyla kullanıldığı tespit edildi.

CHP'li belediyelere yapılan yolsuzluk operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Bursa'da, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey dahil 30 kişi tutuklandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tutuklandı!

57 İSME OPERASYON DÜZENLENDİ
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve Suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma', 'Rüşvet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma' suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve tutuklu bulunan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında olduğu 59 kişi hakkında 31 Mart'ta gözaltı kararı verildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 31 Mart sabahı şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Bursa merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Mustafa Bozbey, eşi, kızı ve kardeşlerinin da aralarında olduğu 57 kişi gözaltına alındı. Yurt dışında olduğu belirtilen 2 iş insanının ise arandığı bildirildi. Ek gözaltı süresi alınan 57 şüpheli, ifade alma işlemlerinin tamamlanmasıyla dün (3 Nisan) sabah adliyeye sevk edildi.

15 MİLYAR LİRALIK HAKSIZ KAZANÇ
Nilüfer ilçesinde dönemin Nilüfer Belediye Başkanları Mustafa Bozbey, Turgay Erdem ve bir kısım belediye çalışanlarının inşaat projelerinde rüşvet karşılığında usulsüz emsal artışları yaparak kendilerine ve proje sahiplerine maddi menfaat sağladıkları iddia edilirken, soruşturmaya konu haksız kazancın 15 milyar 951 bin 309 TL olduğu bildirildi.

7 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI
Şüphelilere ait 51 ikamet, 23 şirket/iş yeri, 1 vakıf adresi, 36 araç, 213 gayrimenkul tespit edildi. Şüphelilerin kullanımında olan araçlarda da arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve ailesine ait olduğu belirtilen 7 şirkette ise MASAK tarafından inceleme yapıldı. İncelemenin ardından TMSF tarafından bu şirketlere kayyum atandı.

Mustafa Bozbey'in eşi Seden Bozbey'in yöneticiliğini yaptığı Nilüfer Sosyal ve Kültürel Yardımlaşma Vakfı'na (NİLVAK) ise Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nde olduğu için kayyum atanamadığı belirtildi.

MUSTAFA BOZBEY TUTUKLANDI
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki 3 günlük gözaltı süresinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile eşi, kızı ve kardeşlerinin de aralarında bulunduğu 57 şüphelinin Cumhuriyet savcılığınca ifadeleri alındı.

Yaklaşık 14 saat süren ifade işlemlerinin ardından aralarında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de olduğu 30 kişi tutuklandı.

Bu kişilerden 11'inin, Turgay Erdem'in Nilüfer Belediye Başkanlığı yaptığı döneme ilişkin 'Rüşvet' ve 'Usulsüzlük' soruşturması kapsamında cezaevinde olduğu ve bu soruşturma kapsamında da tutuklandığı belirtildi. Bozbey'in eşi, kızı ve kardeşi de dahil olmak üzere 33 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İçişleri Bakanlığı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in, 'Şuç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme ve rüşvet almak' suçlarından tutuklanması üzerine, geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa 6'ncı Sulh Ceza Hakimliğinin 04.04.2026 tarih ve 2026/294 Sorgu kararıyla 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme ve Rüşvet Almak' suçlarından tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Bursada Mustafa Bozbey merkezli yerel ahtapot operasyonu: Suç örgütünde kimler var? Rant hiyararşisi deşifre oldu

TAKVİM LİSTEYE ULAŞTI
Takvim.com.tr operasyon kapsamında tutuklananların listesine ulaştı.

Adı SoyadıGörevi/UnvanıSuçlama
Mustafa BOZBEYBursa Büyükşehir Belediye Başkanı-
Aytunç ESENDEMİRCİMustafa Bozbey'in Eski Özel Kalem MüdürüRüşvete Aracılık Eden
Faruk BAKGÖRİş AdamıRüşvet Veren
Orhan ÇELEBİİş AdamıRüşvet Veren
Mehmet Necati ÇELEBİİş AdamıRüşvet Veren
Zafer RIZVANOĞLUİş AdamıRüşvet Veren
Yusuf Berat RIZVANOĞLUİş AdamıRüşvet Veren
Batuhan ABAYİş AdamıRüşvet Veren
Doğan GÜNDÜZİş AdamıRüşvet Veren
Berat GÖRALİş AdamıRüşvet Veren
Mehmet Ziya ARSLANİş AdamıRüşvet Veren
Şener ARSLANİş AdamıRüşvet Veren
Nevzat GÜLENELİİş AdamıRüşvet Veren
Serkan BAYRAMİş AdamıRüşvet Veren
Sırrı AYDINİş AdamıRüşvet Veren
Şevket İLHANİş AdamıRüşvet Veren
Abdülkadir ALKANİş AdamıRüşvet Veren
Muhkim DEMİRTAŞParavan Şirket Yetkilisi-
Tolga ŞEN-Rüşvete Aracılık Eden
Ümit İRVEN-Rüşvete Aracılık Eden
Hüseyin GÜR-Rüşvete Aracılık Eden
Tarık TARIM-Rüşvete Aracılık Eden
Sertaç AŞLAK-Rüşvete Aracılık Eden

SıraAd SoyadGörevi/UnvanıAçıklama
Cezaevindeyken Tekrar Tutuklananlar (7 Kişi)
1Turgay ERDEMNilüfer Belediyesi Eski Başkanı-
2Ayşegül ERKOLNilüfer Belediyesi Eski İmar Müdürü-
3Ahmet ATIŞAtış Gayrimenkul Pazarlama Şirketi Sahibi-
4Tamer İŞLERYapı Denetim Firması SahibiRüşvete Aracılık Eden
5Serkan ÇAĞLARNilüfer Belediyesi Eski İnşaat TeknikeriRüşvete Aracılık Eden
6Muttalip KORALNilüfer Belediyesi İnşaat TeknikeriRüşvete Aracılık Eden
7Mehmet Fatih ÇELEBİNilüfer Belediyesi İnşaat TeknikeriRüşvete Aracılık Eden

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILANLAR
Ev Hapsi Kararı Verilenler (4 Kişi)
Selda NARTOPBelediye ÇalışanıRüşvete Aracılık Eden
İldam AYDIN BOZBEYMimarlık Ofisi Sahibi
Naci KALENilüfer Belediyesi NİLBEL Eski ÇalışanıRüşvete Aracılık Eden
Bahri ATALAY Rüşvete Aracılık Eden
Diğer Adli Kontrol Kararları (29 Kişi)
Seden BOZBEYMustafa Bozbey'in Eşi
Side BOZBEY GÜRERMustafa Bozbey'in Kızı
Ertan BOZBEYMustafa Bozbey'in Kardeşi
Yılmaz ADIGÜZELNilüfer Belediyesi Zabıta MüdürüRüşvete Aracılık Eden
Yalçın IŞIKYILDIZNilüfer Belediyesi Eski Başkan YardımcısıRüşvete Aracılık Eden
Cansu Pınar HAYIRLIOĞLUBelediye ÇalışanıRüşvete Aracılık Eden
Ferhat BAKGÖRİş AdamıRüşvet Veren
Fuat BAKGÖRİş AdamıRüşvet Veren
İhsan RIZVANOĞLUİş AdamıRüşvet Veren
Muzaffer RIZVANOĞLUİş AdamıRüşvet Veren
Naci ABAYİş AdamıRüşvet Veren
Yusuf BAKGÖRİş AdamıRüşvet Veren
Sertaç KARAALPİş AdamıRüşvet Veren
Zafer ARSLANİş AdamıRüşvet Veren
Şemsi OĞUZNilüfer Belediyesi Eski Meclis ÜyesiÖnceki tutukluluğu adli kontrole çevrildi
Semih ATLI Rüşvete Aracılık Eden
Züleyha ESENDEMİRCİ Rüşvete Aracılık Eden
Mehmet Ali DÖNER Rüşvete Aracılık Eden
Elif DÖNER Rüşvete Aracılık Eden
Fahrettin ÇAKIR Rüşvete Aracılık Eden
Serdar GÜNIŞIK Rüşvete Aracılık Eden
Bahadır ABLAY Rüşvete Aracılık Eden
Metin Yaşar ÇELİK Rüşvete Aracılık Eden
Ersel ÇAKIR Rüşvete Aracılık Eden
Alper BİÇER Rüşvete Aracılık Eden
Murat HASAN Rüşvete Aracılık Eden
Fatih SALMAN Rüşvete Aracılık Eden
Orhan TOSUNParavan Şirket Yetkilisi
Necati Eren

SERBEST BIRAKILANLAR
Ramiz BOZBEYMustafa Bozbey'in Kardeşi
Kübra ABLAY
FİRARİLER
SıraAd SoyadBilgiler
1Şevket GÜNDÜZİş Adamı (Yurt Dışı Firar)
2Tuğrul KUTLUAYİş Adamı (Yurt Dışı Firar)

CHPnin Bursadaki rüşvet ağı: Emsal artış araç filoları ruhsat için daireler el değiştirdi

MASAK ARAŞTIRMALARI 6 AY SÜRDÜ: 16 MİLYARLIK VURGUN

Öte yandan Soruşturma kapsamında suçtan elde edilen mal varlıklarının aklanması amacıyla kullanıldığı tespit edilen, Verev İnşaat, Seres Gayrimengül, Tiba Mimarlık, Fide Özel Eğitim, Bozbey İnşaat Sanayi, Perçem İnşaat ve Kafkas tur oto kiralama şirketlerine TMSF tarafından kayyum atandı. Tüm bu şirketler üzerine kayıtlı olduğu tespit edilen toplam 213 taşınmaz ve 35 adet araca ise el konuldu. Bozbey'in merkezinde olduğu suç örgütüne yönelik MASAK tarafından yapılan ve 6 ay süren araştırmalar sonucu, 39 şahıs ve 7 şirketin üzerine kayıtlı suçtan elde edilen 213 taşınmaz ile 35 araç bulunduğu ve suça konu işlem hacminin ise toplam 15 milyar 951 milyon TL'yi bulduğu öğrenildi. Toplam 59 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 57 kişi gözaltına alındı, 2 kişinin de yurt dışında firari olduğu belirtildi.

AİLE BOYU YOLSUZLUK
Operasyonun en dikkat çekici yönü ise, gözaltı listesinde CHP'li Başkan Bozbey ile aynı soyadı taşıyan çok sayıda ismin yer alması oldu. Mustafa Bozbey, eşi Seden Bozbey, kızı Side Bozbey Gürer, kardeşleri Ramiz ve Ertan Bozbey ile aile çevresinden isimlerin de gözaltına alınması dikkat çekti. Yolsuzlukların sadece Belediye içi bir suç organizasyonu olmadığı, ayrıca aile ve akraba ilişkileri üzerinden de vurgun yapıldığı ortaya çıktı.

AKRABALAR ÜZERİNE GAYRİMENKUL ŞİRKETLERİ KURULMUŞ
Gerçekleştirilen yolsuzluk soruşturmanın merkezinde Mustafa Bozbey'in Nilüfer Belediye Başkanlığı döneminde kurulan Seres Gayrimenkul ve Verev İnşaat isimli iki şirket bulunduğu öğrenildi. Bu şirketlerin; Mustafa Bozbey'in akrabaları ve yakınları adına kurulduğu, rüşvet olarak alınan taşınmaz devirlerinin bu şirketler üzerinden devralındığı anlaşıldı. Söz konusu iki akraba şirketinin de, gerçekte ticari faaliyet göstermediği ve rüşvet gelirlerinin aktarımında "paravan" rolünü üstlendiği ortaya çıktı. Seres Gayrimenkul'ün, Bozbey'in halasının oğlu adına kayıtlı olması dikkat çekti.

SAVCILIK AÇIKLADI: HANGİ SUÇLAMALAR VAR?

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin açıklama yaptı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada "Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü görevlilerince 31 Mart 2026'da aralarında suç örgütü lideri konumunda bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Nilüfer Belediyesi Eski Başkanı Turgay Erdem'in de (tutuklu) bulunduğu 59 şüpheliye yönelik olarak Bursa merkezli toplam 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 55 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı, şüphelilere ait 51 ikamet, 23 adet şirket/iş yeri ve 1 adet vakıf adresi ile şüphelilerin kullanımında olan araçlarında arama ve el koyma işlemlerinin yanı sıra firari 4 şüpheli hakkında yakalama çalışmalarının devam ettiği, Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Öte yandan soruşturmada örgüt elebaşı olarak işaret edilen Bozbey'in rüşvet ve yolsuzluk düzenini Nilüfer Belediye Başkanlığı döneminde kurduğu değerlendiriliyor. Nitekim savcılığın açıklamasında tutuklu bulunan Nilüfer Belediyesi Eski Başkanı Turgay Erdem'in adı da geçiyor.

Aralarında Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de vardı! Rüşvet soruşturmasında tutuklu sayısı 17ye yükseldiAralarında Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de vardı! Rüşvet soruşturmasında tutuklu sayısı 17ye yükseldi
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalımın sevgilisi itiraf etti: Gürcistanda kumarhane, 70 bin TL maaşUşak Belediye Başkanı Özkan Yalımın sevgilisi itiraf etti: Gürcistanda kumarhane, 70 bin TL maaş
CHP’li Özkan Yalım’ın telefonundan pavyon görüntüleri çıktı! 9 kişi tutuklandı 4 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldıCHP’li Özkan Yalım’ın telefonundan pavyon görüntüleri çıktı! 9 kişi tutuklandı 4 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı
Meteoroloji'den birçok ile sarı uyarı! Sağanak şiddetleniyor
17 ile sarı kodlu uyarı!

 CHP’li başkanlardan sevgili takası! Uşak Bodrum’a, Adana Antalya’ya… 'Özel her şeyi biliyordu'
