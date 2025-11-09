CHP'li Bursa Belediye Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı.

MUSTAFA BOZBEY TUTUKLANDI

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki 3 günlük gözaltı süresinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile eşi, kızı ve kardeşlerinin de aralarında bulunduğu 57 şüphelinin Cumhuriyet savcılığınca ifadeleri alındı.

Yaklaşık 14 saat süren ifade işlemlerinin ardından aralarında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de olduğu 30 kişi tutuklandı.

Bu kişilerden 11'inin, Turgay Erdem'in Nilüfer Belediye Başkanlığı yaptığı döneme ilişkin 'Rüşvet' ve 'Usulsüzlük' soruşturması kapsamında cezaevinde olduğu ve bu soruşturma kapsamında da tutuklandığı belirtildi. Bozbey'in eşi, kızı ve kardeşi de dahil olmak üzere 33 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İçişleri Bakanlığı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in, 'Şuç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme ve rüşvet almak' suçlarından tutuklanması üzerine, geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa 6'ncı Sulh Ceza Hakimliğinin 04.04.2026 tarih ve 2026/294 Sorgu kararıyla 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme ve Rüşvet Almak' suçlarından tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Adı Soyadı Görevi/Unvanı Suçlama Mustafa BOZBEY Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı - Aytunç ESENDEMİRCİ Mustafa Bozbey'in Eski Özel Kalem Müdürü Rüşvete Aracılık Eden Faruk BAKGÖR İş Adamı Rüşvet Veren Orhan ÇELEBİ İş Adamı Rüşvet Veren Mehmet Necati ÇELEBİ İş Adamı Rüşvet Veren Zafer RIZVANOĞLU İş Adamı Rüşvet Veren Yusuf Berat RIZVANOĞLU İş Adamı Rüşvet Veren Batuhan ABAY İş Adamı Rüşvet Veren Doğan GÜNDÜZ İş Adamı Rüşvet Veren Berat GÖRAL İş Adamı Rüşvet Veren Mehmet Ziya ARSLAN İş Adamı Rüşvet Veren Şener ARSLAN İş Adamı Rüşvet Veren Nevzat GÜLENELİ İş Adamı Rüşvet Veren Serkan BAYRAM İş Adamı Rüşvet Veren Sırrı AYDIN İş Adamı Rüşvet Veren Şevket İLHAN İş Adamı Rüşvet Veren Abdülkadir ALKAN İş Adamı Rüşvet Veren Muhkim DEMİRTAŞ Paravan Şirket Yetkilisi - Tolga ŞEN - Rüşvete Aracılık Eden Ümit İRVEN - Rüşvete Aracılık Eden Hüseyin GÜR - Rüşvete Aracılık Eden Tarık TARIM - Rüşvete Aracılık Eden Sertaç AŞLAK - Rüşvete Aracılık Eden

Sıra Ad Soyad Görevi/Unvanı Açıklama Cezaevindeyken Tekrar Tutuklananlar (7 Kişi) 1 Turgay ERDEM Nilüfer Belediyesi Eski Başkanı - 2 Ayşegül ERKOL Nilüfer Belediyesi Eski İmar Müdürü - 3 Ahmet ATIŞ Atış Gayrimenkul Pazarlama Şirketi Sahibi - 4 Tamer İŞLER Yapı Denetim Firması Sahibi Rüşvete Aracılık Eden 5 Serkan ÇAĞLAR Nilüfer Belediyesi Eski İnşaat Teknikeri Rüşvete Aracılık Eden 6 Muttalip KORAL Nilüfer Belediyesi İnşaat Teknikeri Rüşvete Aracılık Eden 7 Mehmet Fatih ÇELEBİ Nilüfer Belediyesi İnşaat Teknikeri Rüşvete Aracılık Eden

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILANLAR Ev Hapsi Kararı Verilenler (4 Kişi) Selda NARTOP Belediye Çalışanı Rüşvete Aracılık Eden İldam AYDIN BOZBEY Mimarlık Ofisi Sahibi Naci KALE Nilüfer Belediyesi NİLBEL Eski Çalışanı Rüşvete Aracılık Eden Bahri ATALAY Rüşvete Aracılık Eden Diğer Adli Kontrol Kararları (29 Kişi) Seden BOZBEY Mustafa Bozbey'in Eşi Side BOZBEY GÜRER Mustafa Bozbey'in Kızı Ertan BOZBEY Mustafa Bozbey'in Kardeşi Yılmaz ADIGÜZEL Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürü Rüşvete Aracılık Eden Yalçın IŞIKYILDIZ Nilüfer Belediyesi Eski Başkan Yardımcısı Rüşvete Aracılık Eden Cansu Pınar HAYIRLIOĞLU Belediye Çalışanı Rüşvete Aracılık Eden Ferhat BAKGÖR İş Adamı Rüşvet Veren Fuat BAKGÖR İş Adamı Rüşvet Veren İhsan RIZVANOĞLU İş Adamı Rüşvet Veren Muzaffer RIZVANOĞLU İş Adamı Rüşvet Veren Naci ABAY İş Adamı Rüşvet Veren Yusuf BAKGÖR İş Adamı Rüşvet Veren Sertaç KARAALP İş Adamı Rüşvet Veren Zafer ARSLAN İş Adamı Rüşvet Veren Şemsi OĞUZ Nilüfer Belediyesi Eski Meclis Üyesi Önceki tutukluluğu adli kontrole çevrildi Semih ATLI Rüşvete Aracılık Eden Züleyha ESENDEMİRCİ Rüşvete Aracılık Eden Mehmet Ali DÖNER Rüşvete Aracılık Eden Elif DÖNER Rüşvete Aracılık Eden Fahrettin ÇAKIR Rüşvete Aracılık Eden Serdar GÜNIŞIK Rüşvete Aracılık Eden Bahadır ABLAY Rüşvete Aracılık Eden Metin Yaşar ÇELİK Rüşvete Aracılık Eden Ersel ÇAKIR Rüşvete Aracılık Eden Alper BİÇER Rüşvete Aracılık Eden Murat HASAN Rüşvete Aracılık Eden Fatih SALMAN Rüşvete Aracılık Eden Orhan TOSUN Paravan Şirket Yetkilisi Necati Eren

SERBEST BIRAKILANLAR Ramiz BOZBEY Mustafa Bozbey'in Kardeşi Kübra ABLAY

FİRARİLER Sıra Ad Soyad Bilgiler 1 Şevket GÜNDÜZ İş Adamı (Yurt Dışı Firar) 2 Tuğrul KUTLUAY İş Adamı (Yurt Dışı Firar)

MASAK ARAŞTIRMALARI 6 AY SÜRDÜ: 16 MİLYARLIK VURGUN

Öte yandan Soruşturma kapsamında suçtan elde edilen mal varlıklarının aklanması amacıyla kullanıldığı tespit edilen, Verev İnşaat, Seres Gayrimengül, Tiba Mimarlık, Fide Özel Eğitim, Bozbey İnşaat Sanayi, Perçem İnşaat ve Kafkas tur oto kiralama şirketlerine TMSF tarafından kayyum atandı. Tüm bu şirketler üzerine kayıtlı olduğu tespit edilen toplam 213 taşınmaz ve 35 adet araca ise el konuldu. Bozbey'in merkezinde olduğu suç örgütüne yönelik MASAK tarafından yapılan ve 6 ay süren araştırmalar sonucu, 39 şahıs ve 7 şirketin üzerine kayıtlı suçtan elde edilen 213 taşınmaz ile 35 araç bulunduğu ve suça konu işlem hacminin ise toplam 15 milyar 951 milyon TL'yi bulduğu öğrenildi. Toplam 59 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 57 kişi gözaltına alındı, 2 kişinin de yurt dışında firari olduğu belirtildi.