CHP'li belediyelere yapılan yolsuzluk operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Bursa'da, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey dahil 30 kişi tutuklandı.
57 İSME OPERASYON DÜZENLENDİ
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve Suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma', 'Rüşvet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma' suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve tutuklu bulunan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında olduğu 59 kişi hakkında 31 Mart'ta gözaltı kararı verildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 31 Mart sabahı şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Bursa merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Mustafa Bozbey, eşi, kızı ve kardeşlerinin da aralarında olduğu 57 kişi gözaltına alındı. Yurt dışında olduğu belirtilen 2 iş insanının ise arandığı bildirildi. Ek gözaltı süresi alınan 57 şüpheli, ifade alma işlemlerinin tamamlanmasıyla dün (3 Nisan) sabah adliyeye sevk edildi.
15 MİLYAR LİRALIK HAKSIZ KAZANÇ
Nilüfer ilçesinde dönemin Nilüfer Belediye Başkanları Mustafa Bozbey, Turgay Erdem ve bir kısım belediye çalışanlarının inşaat projelerinde rüşvet karşılığında usulsüz emsal artışları yaparak kendilerine ve proje sahiplerine maddi menfaat sağladıkları iddia edilirken, soruşturmaya konu haksız kazancın 15 milyar 951 bin 309 TL olduğu bildirildi.
7 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI
Şüphelilere ait 51 ikamet, 23 şirket/iş yeri, 1 vakıf adresi, 36 araç, 213 gayrimenkul tespit edildi. Şüphelilerin kullanımında olan araçlarda da arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve ailesine ait olduğu belirtilen 7 şirkette ise MASAK tarafından inceleme yapıldı. İncelemenin ardından TMSF tarafından bu şirketlere kayyum atandı.
Mustafa Bozbey'in eşi Seden Bozbey'in yöneticiliğini yaptığı Nilüfer Sosyal ve Kültürel Yardımlaşma Vakfı'na (NİLVAK) ise Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nde olduğu için kayyum atanamadığı belirtildi.
MUSTAFA BOZBEY TUTUKLANDI
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki 3 günlük gözaltı süresinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile eşi, kızı ve kardeşlerinin de aralarında bulunduğu 57 şüphelinin Cumhuriyet savcılığınca ifadeleri alındı.
Yaklaşık 14 saat süren ifade işlemlerinin ardından aralarında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de olduğu 30 kişi tutuklandı.
Bu kişilerden 11'inin, Turgay Erdem'in Nilüfer Belediye Başkanlığı yaptığı döneme ilişkin 'Rüşvet' ve 'Usulsüzlük' soruşturması kapsamında cezaevinde olduğu ve bu soruşturma kapsamında da tutuklandığı belirtildi. Bozbey'in eşi, kızı ve kardeşi de dahil olmak üzere 33 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
İçişleri Bakanlığı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in, 'Şuç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme ve rüşvet almak' suçlarından tutuklanması üzerine, geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa 6'ncı Sulh Ceza Hakimliğinin 04.04.2026 tarih ve 2026/294 Sorgu kararıyla 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme ve Rüşvet Almak' suçlarından tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
TAKVİM LİSTEYE ULAŞTI
Takvim.com.tr operasyon kapsamında tutuklananların listesine ulaştı.
|Adı Soyadı
|Görevi/Unvanı
|Suçlama
|Mustafa BOZBEY
|Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı
|-
|Aytunç ESENDEMİRCİ
|Mustafa Bozbey'in Eski Özel Kalem Müdürü
|Rüşvete Aracılık Eden
|Faruk BAKGÖR
|İş Adamı
|Rüşvet Veren
|Orhan ÇELEBİ
|İş Adamı
|Rüşvet Veren
|Mehmet Necati ÇELEBİ
|İş Adamı
|Rüşvet Veren
|Zafer RIZVANOĞLU
|İş Adamı
|Rüşvet Veren
|Yusuf Berat RIZVANOĞLU
|İş Adamı
|Rüşvet Veren
|Batuhan ABAY
|İş Adamı
|Rüşvet Veren
|Doğan GÜNDÜZ
|İş Adamı
|Rüşvet Veren
|Berat GÖRAL
|İş Adamı
|Rüşvet Veren
|Mehmet Ziya ARSLAN
|İş Adamı
|Rüşvet Veren
|Şener ARSLAN
|İş Adamı
|Rüşvet Veren
|Nevzat GÜLENELİ
|İş Adamı
|Rüşvet Veren
|Serkan BAYRAM
|İş Adamı
|Rüşvet Veren
|Sırrı AYDIN
|İş Adamı
|Rüşvet Veren
|Şevket İLHAN
|İş Adamı
|Rüşvet Veren
|Abdülkadir ALKAN
|İş Adamı
|Rüşvet Veren
|Muhkim DEMİRTAŞ
|Paravan Şirket Yetkilisi
|-
|Tolga ŞEN
|-
|Rüşvete Aracılık Eden
|Ümit İRVEN
|-
|Rüşvete Aracılık Eden
|Hüseyin GÜR
|-
|Rüşvete Aracılık Eden
|Tarık TARIM
|-
|Rüşvete Aracılık Eden
|Sertaç AŞLAK
|-
|Rüşvete Aracılık Eden
|Sıra
|Ad Soyad
|Görevi/Unvanı
|Açıklama
|Cezaevindeyken Tekrar Tutuklananlar (7 Kişi)
|1
|Turgay ERDEM
|Nilüfer Belediyesi Eski Başkanı
|-
|2
|Ayşegül ERKOL
|Nilüfer Belediyesi Eski İmar Müdürü
|-
|3
|Ahmet ATIŞ
|Atış Gayrimenkul Pazarlama Şirketi Sahibi
|-
|4
|Tamer İŞLER
|Yapı Denetim Firması Sahibi
|Rüşvete Aracılık Eden
|5
|Serkan ÇAĞLAR
|Nilüfer Belediyesi Eski İnşaat Teknikeri
|Rüşvete Aracılık Eden
|6
|Muttalip KORAL
|Nilüfer Belediyesi İnşaat Teknikeri
|Rüşvete Aracılık Eden
|7
|Mehmet Fatih ÇELEBİ
|Nilüfer Belediyesi İnşaat Teknikeri
|Rüşvete Aracılık Eden
|ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILANLAR
|Ev Hapsi Kararı Verilenler (4 Kişi)
|Selda NARTOP
|Belediye Çalışanı
|Rüşvete Aracılık Eden
|İldam AYDIN BOZBEY
|Mimarlık Ofisi Sahibi
|Naci KALE
|Nilüfer Belediyesi NİLBEL Eski Çalışanı
|Rüşvete Aracılık Eden
|Bahri ATALAY
|Rüşvete Aracılık Eden
|Diğer Adli Kontrol Kararları (29 Kişi)
|Seden BOZBEY
|Mustafa Bozbey'in Eşi
|Side BOZBEY GÜRER
|Mustafa Bozbey'in Kızı
|Ertan BOZBEY
|Mustafa Bozbey'in Kardeşi
|Yılmaz ADIGÜZEL
|Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürü
|Rüşvete Aracılık Eden
|Yalçın IŞIKYILDIZ
|Nilüfer Belediyesi Eski Başkan Yardımcısı
|Rüşvete Aracılık Eden
|Cansu Pınar HAYIRLIOĞLU
|Belediye Çalışanı
|Rüşvete Aracılık Eden
|Ferhat BAKGÖR
|İş Adamı
|Rüşvet Veren
|Fuat BAKGÖR
|İş Adamı
|Rüşvet Veren
|İhsan RIZVANOĞLU
|İş Adamı
|Rüşvet Veren
|Muzaffer RIZVANOĞLU
|İş Adamı
|Rüşvet Veren
|Naci ABAY
|İş Adamı
|Rüşvet Veren
|Yusuf BAKGÖR
|İş Adamı
|Rüşvet Veren
|Sertaç KARAALP
|İş Adamı
|Rüşvet Veren
|Zafer ARSLAN
|İş Adamı
|Rüşvet Veren
|Şemsi OĞUZ
|Nilüfer Belediyesi Eski Meclis Üyesi
|Önceki tutukluluğu adli kontrole çevrildi
|Semih ATLI
|Rüşvete Aracılık Eden
|Züleyha ESENDEMİRCİ
|Rüşvete Aracılık Eden
|Mehmet Ali DÖNER
|Rüşvete Aracılık Eden
|Elif DÖNER
|Rüşvete Aracılık Eden
|Fahrettin ÇAKIR
|Rüşvete Aracılık Eden
|Serdar GÜNIŞIK
|Rüşvete Aracılık Eden
|Bahadır ABLAY
|Rüşvete Aracılık Eden
|Metin Yaşar ÇELİK
|Rüşvete Aracılık Eden
|Ersel ÇAKIR
|Rüşvete Aracılık Eden
|Alper BİÇER
|Rüşvete Aracılık Eden
|Murat HASAN
|Rüşvete Aracılık Eden
|Fatih SALMAN
|Rüşvete Aracılık Eden
|Orhan TOSUN
|Paravan Şirket Yetkilisi
|Necati Eren
|SERBEST BIRAKILANLAR
|Ramiz BOZBEY
|Mustafa Bozbey'in Kardeşi
|Kübra ABLAY
|FİRARİLER
|Sıra
|Ad Soyad
|Bilgiler
|1
|Şevket GÜNDÜZ
|İş Adamı (Yurt Dışı Firar)
|2
|Tuğrul KUTLUAY
|İş Adamı (Yurt Dışı Firar)
MASAK ARAŞTIRMALARI 6 AY SÜRDÜ: 16 MİLYARLIK VURGUN
Öte yandan Soruşturma kapsamında suçtan elde edilen mal varlıklarının aklanması amacıyla kullanıldığı tespit edilen, Verev İnşaat, Seres Gayrimengül, Tiba Mimarlık, Fide Özel Eğitim, Bozbey İnşaat Sanayi, Perçem İnşaat ve Kafkas tur oto kiralama şirketlerine TMSF tarafından kayyum atandı. Tüm bu şirketler üzerine kayıtlı olduğu tespit edilen toplam 213 taşınmaz ve 35 adet araca ise el konuldu. Bozbey'in merkezinde olduğu suç örgütüne yönelik MASAK tarafından yapılan ve 6 ay süren araştırmalar sonucu, 39 şahıs ve 7 şirketin üzerine kayıtlı suçtan elde edilen 213 taşınmaz ile 35 araç bulunduğu ve suça konu işlem hacminin ise toplam 15 milyar 951 milyon TL'yi bulduğu öğrenildi. Toplam 59 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 57 kişi gözaltına alındı, 2 kişinin de yurt dışında firari olduğu belirtildi.
AİLE BOYU YOLSUZLUK
Operasyonun en dikkat çekici yönü ise, gözaltı listesinde CHP'li Başkan Bozbey ile aynı soyadı taşıyan çok sayıda ismin yer alması oldu. Mustafa Bozbey, eşi Seden Bozbey, kızı Side Bozbey Gürer, kardeşleri Ramiz ve Ertan Bozbey ile aile çevresinden isimlerin de gözaltına alınması dikkat çekti. Yolsuzlukların sadece Belediye içi bir suç organizasyonu olmadığı, ayrıca aile ve akraba ilişkileri üzerinden de vurgun yapıldığı ortaya çıktı.
AKRABALAR ÜZERİNE GAYRİMENKUL ŞİRKETLERİ KURULMUŞ
Gerçekleştirilen yolsuzluk soruşturmanın merkezinde Mustafa Bozbey'in Nilüfer Belediye Başkanlığı döneminde kurulan Seres Gayrimenkul ve Verev İnşaat isimli iki şirket bulunduğu öğrenildi. Bu şirketlerin; Mustafa Bozbey'in akrabaları ve yakınları adına kurulduğu, rüşvet olarak alınan taşınmaz devirlerinin bu şirketler üzerinden devralındığı anlaşıldı. Söz konusu iki akraba şirketinin de, gerçekte ticari faaliyet göstermediği ve rüşvet gelirlerinin aktarımında "paravan" rolünü üstlendiği ortaya çıktı. Seres Gayrimenkul'ün, Bozbey'in halasının oğlu adına kayıtlı olması dikkat çekti.
SAVCILIK AÇIKLADI: HANGİ SUÇLAMALAR VAR?
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin açıklama yaptı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada "Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü görevlilerince 31 Mart 2026'da aralarında suç örgütü lideri konumunda bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Nilüfer Belediyesi Eski Başkanı Turgay Erdem'in de (tutuklu) bulunduğu 59 şüpheliye yönelik olarak Bursa merkezli toplam 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 55 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı, şüphelilere ait 51 ikamet, 23 adet şirket/iş yeri ve 1 adet vakıf adresi ile şüphelilerin kullanımında olan araçlarında arama ve el koyma işlemlerinin yanı sıra firari 4 şüpheli hakkında yakalama çalışmalarının devam ettiği, Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.
Öte yandan soruşturmada örgüt elebaşı olarak işaret edilen Bozbey'in rüşvet ve yolsuzluk düzenini Nilüfer Belediye Başkanlığı döneminde kurduğu değerlendiriliyor. Nitekim savcılığın açıklamasında tutuklu bulunan Nilüfer Belediyesi Eski Başkanı Turgay Erdem'in adı da geçiyor.