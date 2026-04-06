Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine'de savaş ve Terörsüz Türkiye masada

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Kabine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün saat 15.30'da bir araya gelecek. Kritik zirvede ABD/İsrail-İran savaşı ve Türkiye'nin arabuluculuk rolünü görüşecek. Gündemin ana maddelerinden biri de Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama olacak. Süreç değerlendirilecek ve PKK terör örgütü üyelerine yönelik yasal düzenlemelerin çerçevesi belirlenecek.

  • Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanarak ABD/İsrail-İran savaşı ve Türkiye'nin arabuluculuk rolünü görüşecek.
  • Kabine toplantısında artan enerji maliyetlerinin Türk ekonomisine etkilerini değerlendirecek ve alınacak ekonomik tedbirleri istişare edecek.
  • Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama değerlendirilecek ve PKK terör örgütü üyelerine yönelik yasal düzenlemelerin çerçevesi belirlenecek.
  • Gazze'deki son durum ele alınacak ve İsrail'e karşı uluslararası baskının artırılmasına yönelik diplomatik adımlar görüşülecek.
  • Rusya-Ukrayna savaşı ve Karadeniz'deki seyir güvenliği ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile yaptığı görüşme değerlendirilecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kritik başlıklarla toplanıyor. Toplantının ana başlıklarını bölgedeki çatışma ve savaşlar ile iç politikadaki "Terörsüz Türkiye" sürecine kadar geniş bir yelpazede konuların ele alınacağı toplantının oldukça yoğun geçmesi bekleniyor.

TÜRK EKONOMİSİNE ETKİLERİ

Kabinenin ana gündem maddelerinin başında, 5 haftayı aşkındır süren ABD/İsrail-İran savaşı masaya yatırılacak. Türkiye'nin arabuluculuk rolü ile savaşın Türk ekonomisine etkileri değerlendirilecek. Artan enerji maliyetlerinin ekonomiye yansıması ele alınacak. Ekonomide atılacak adımlar ve alınacak tedbirler istişare edilecek.

GAZZE KONUSU DA MASADA OLACAK

Orta Doğu'daki gelişmeler kapsamında Gazze'deki son durum da değerlendirilecek. Ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'e karşı uluslararası baskının artırılmasına yönelik diplomatik adımlar görüşülecek. Gazze'ye insani yardımlara ilişkin çalışmalar ele alınacak.

RUSYA- UKRAYNA SAVAŞI

Toplantının bir diğer önemli başlığı ise Rusya-Ukrayna savaşı. Karadeniz'de seyir güvenliği ve bölgedeki son gelişmeler detaylı şekilde ele alınacak. Başkan Erdoğan'ın hafta sonu Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile gerçekleştirdiği görüşmenin de toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor.

Başkan Erdoğan Kabine sonrası açıklamalarda bulunacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Dış politikadaki gelişmelerin yanı sıra iç politikada da kritik başlıklar kabinenin gündeminde yer alıyor. "Terörsüz Türkiye" sürecinde gelinen son aşama değerlendirilecek, sahadan gelen gözlem raporları masaya yatırılacak. Sahadan gelecek olumlu raporlar doğrultusunda hazırlanacak yasal düzenlemelerin çerçevesi belirlenecek. Düzenlemelerden, yurt dışında yaşayan örgüt üyeleri, eyleme karışmış ve karışmamış örgüt üyeleri, tutuklu bulunan örgüt üyeleri, engelli ve yaşlı örgüt üyeleri gibi PKK terör örgütü üyelerinin hangilerinin yararlanıp yararlanamayacağı tartışılacak. Toplantıda özellikle infaz düzenlemesi, Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu'nda yapılması öngörülen değişiklikler de ele alınacak.

