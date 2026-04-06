Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısında RUSYA- UKRAYNA SAVAŞI Toplantının bir diğer önemli başlığı ise Rusya-Ukrayna savaşı. Karadeniz'de seyir güvenliği ve bölgedeki son gelişmeler detaylı şekilde ele alınacak. Başkan Erdoğan'ın hafta sonu Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile gerçekleştirdiği görüşmenin de toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE



Dış politikadaki gelişmelerin yanı sıra iç politikada da kritik başlıklar kabinenin gündeminde yer alıyor. "Terörsüz Türkiye" sürecinde gelinen son aşama değerlendirilecek, sahadan gelen gözlem raporları masaya yatırılacak. Sahadan gelecek olumlu raporlar doğrultusunda hazırlanacak yasal düzenlemelerin çerçevesi belirlenecek. Düzenlemelerden, yurt dışında yaşayan örgüt üyeleri, eyleme karışmış ve karışmamış örgüt üyeleri, tutuklu bulunan örgüt üyeleri, engelli ve yaşlı örgüt üyeleri gibi PKK terör örgütü üyelerinin hangilerinin yararlanıp yararlanamayacağı tartışılacak. Toplantıda özellikle infaz düzenlemesi, Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu'nda yapılması öngörülen değişiklikler de ele alınacak.