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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: "Herkes ayağını denk alsın"

Trabzonspor, hakem hatalarına ateş püskürdü. A Spor’a katılan Başkan Ertuğrul Doğan, "Çok açık söylüyorum ayağınızı denk alın, haddinizi bilin. Nasıl insansınız? Hiç mi utanmanız yok?" dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Şubat 2024 Güncelleme 05 Şubat 2024, 07:01
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Herkes ayağını denk alsın

Maçta yaşanan hakem hatalarına Bordo-Mavili kulüp, ateş püskürdü. Kulüpten, "Bugüne kadar örneğine rastlanmamış hakem rezaletiyle karşı karşıya kaldık! Bu rezaletin arkasında başta MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu ve Tolga Özkalfa olmak üzere hakem Arda Kardeşler ile VAR'daki Alper Çetin bulunuyordu. Bu çıkmaz sokaktan çıkışın tek yolunun MHK Başkanı İbanoğlu'nun istifası ardından da hakemlik müessesesinin yeniden dizayn edilmesidir" açıklaması yapıldı.

Ardından A Spor'daki Takım Oyunu programına Başkan Ertuğrul Doğan katıldı. Başkan Doğan, "Yok İzmirli grubu, o grubu, bu grubu... Kafamızı bozuyorlar, farklı şeylerle karşı karşıya kalacaklar. Uyarıyorum. Çok açık söylüyorum ayağınızı denk alın, haddinizi bilin. Herkesin gözüyle gördüğünü görmüyor musunuz? Nasıl insanlarsınız? Hiç mi utanmanız yok?" diye konuştu.

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