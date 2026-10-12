Fenerbahçe'den Ada ve Çizme harekatı! 3 yıldızdan biri 'Çubuklu' giyecek
Fenerbahçe, yaz transfer döneminde orta sahaya istediği takviyeyi yapamadığı için ocak ayı çalışmalarına başladı. Sarı-lacivertlilerin listesinde Hakan Çalhanoğlu, Yasin Ayari ve Milton Delgado bulunuyor. Yönetimin hedefi, üç adaydan birini kadroya katmak.
Fenerbahçe yaz transfer döneminde Mason Greenwood, Romelu Lukaku, Vedat Muriqi, Nathan Ake ve Kojo Oppong gibi isimlerle kadrosunu güçlendirdi.
Ancak Kanarya, orta sahadaki eksikliği gideremedi.
Hücum ve savunma hattına önemli takviyeler yapan sarı-lacivertliler, ocak ayında önceliği merkez orta sahaya verecek.
Yönetimin bu bölge için üç futbolcuyu gündemine aldığı ve yalnızca biriyle sözleşme imzalamayı planladığı belirtiliyor.
HAKAN ÇALHANOĞLU İÇİN YENİ HAMLE
Listenin en tecrübeli ismi Hakan Çalhanoğlu.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, yaz döneminde de ilgilendiği milli futbolcu için ocak ayında yeniden harekete geçebilir.
Inter forması giyen 32 yaşındaki oyuncunun oyun kurma becerisi, duran toplardaki etkinliği ve orta sahada farklı pozisyonlarda görev yapabilmesi, transferde öne çıkan özellikleri arasında bulunuyor.
Hakan'ın Inter ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.
İtalyan ekibiyle yeni kontrat konusunda henüz anlaşma sağlamayan yıldız futbolcunun durumu yakından takip ediliyor.
Ancak Fenerbahçe'nin bu transfer için resmi teklif yaptığına ilişkin bir açıklama bulunmuyor.
Sarı-lacivertlilerin listesindeki ikinci isim ise Brighton forması giyen Yasin Ayari.
İsveçli futbolcu, çift yönlü oyunu ve dinamizmiyle Hakan Çalhanoğlu'na alternatif olarak değerlendiriliyor.
Merkez orta sahanın yanı sıra 8 ve 10 numara pozisyonlarında da oynayabilen Ayari'nin sözleşme durumu, ocak ayındaki olası transfer görüşmelerinde belirleyici olacak.
DELGADO YENİDEN LİSTEDE
Fenerbahçe'nin takip ettiği üçüncü futbolcu ise Boca Juniors forması giyen Milton Delgado.
Yaz transfer döneminde de sarı-lacivertlilerin gündemine gelen 21 yaşındaki Arjantinli oyuncu, ön libero ve merkez orta sahada görev yapabiliyor.
Arjantin U20 Milli Takımı'nda da forma giyen Delgado'nun Boca Juniors ile sözleşmesi 2029 yılının sonuna kadar devam ediyor.
Piyasa değeri yaklaşık 10 milyon euro olarak gösterilen genç futbolcunun kontratında 15 milyon dolarlık serbest kalma maddesi bulunduğu Arjantin basınına yansımıştı.
Fenerbahçe yönetimi, üç futbolcunun mali şartlarını ve transfer imkanlarını değerlendirerek ocak ayındaki tercihini belirleyecek.
Hakan Çalhanoğlu, Yasin Ayari ve Milton Delgado arasından yalnızca bir ismin kadroya katılması hedeflenirken, yapılacak takviyeyle orta sahadaki eksikliğin giderilmesi planlanıyor.