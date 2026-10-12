Arjantin U20 Milli Takımı'nda da forma giyen Delgado'nun Boca Juniors ile sözleşmesi 2029 yılının sonuna kadar devam ediyor.

Piyasa değeri yaklaşık 10 milyon euro olarak gösterilen genç futbolcunun kontratında 15 milyon dolarlık serbest kalma maddesi bulunduğu Arjantin basınına yansımıştı.