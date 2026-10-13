Gözler onu aramıştı! Süperstar Ajda Pekkan yeğenin düğününe katılamama nedenini açıkladı
Semiramis Pekkan'ın, Hint asıllı milyarder iş insanı Gulu Lalvani ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Zoran Lalvani, Zoe Springer ile sade bir törenle evlendi. Gözlerden uzak gerçekleşen nikah merasiminde teyze Ajda Pekkan'ın yer almaması merak konusu olurken, Süperstar törene neden katılamadığını açıkladı.
Zoran Lalvani ile Zoe Springer çifti, geçtiğimiz günlerde hayatlarını birleştirdi. Aile arasında düzenlenen sade bir organizasyonla nikah masasına oturan çiftin mutlu gününde aile üyeleri hazır bulundu. Ancak törendeki bir eksiklik kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.
GÖZLER TEYZE AJDA PEKKAN'I ARADI
Nikah merasiminde gelin ve damadın mutluluğuna şahitlik eden davetlilerin arasında gözler teyze Ajda Pekkan'ı aradı.
Süperstar'ın aile içi bu özel törende yer almaması kamuoyunda merak uyandırdı. Beklenen açıklama ise usta sanatçının Etiler'de bir kuaför çıkışında basın mensuplarıyla karşılaşmasıyla geldi.
"KONSERİM VARDI, İPTAL EDEMEDİM"
Muhabirlerin sorularını yanıtlayan 80 yaşındaki usta sanatçı, yeğeninin düğününe gidememe gerekçesini açıklarken üzüntüsünü dile getirdi.
Zoran Lalvani'yi çok sevdiğini belirten Pekkan, şu ifadeleri kullandı:
"Ben çok severim kendisini ama gidemedim düğüne. Konserim vardı, iptal edemedim. Arkasından da grip oldum; malum, son dönemde herkes çok sık hastalanıyor. Katılamadığım için üzgünüm, çok çok mutlu olsunlar inşallah."
"ŞÖHRET ÇOK ÖZVERİLİ BİR İŞ"
Habertürk'te yer alan habere göre, basın mensuplarının "Süperstar olmak nasıl bir duygu?" sorusunu da yanıtlayan Ajda Pekkan, günlük yaşamına ve şöhretin getirdiği sınırlamalara dair samimi değerlendirmelerde bulundu.
Özgürce hareket etmenin zorluğuna değinen sanatçı, spor ve yürüyüş tutkusunu anlatırken şu sözleri sarf etti:
"Çok isterim rahat yürümek, her istenen olmuyor maalesef... Şöhret çok özverili bir iş. Ben zamanında çok gezdim, hiç aklımda kalmadı öyle şeyler. Ben sporu ve yürümeyi çok severim. Hâlâ da bol bol yürüyüş yapmaya çalışıyorum. Aktif sporu da çok severim."