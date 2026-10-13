"Ben çok severim kendisini ama gidemedim düğüne. Konserim vardı, iptal edemedim. Arkasından da grip oldum; malum, son dönemde herkes çok sık hastalanıyor. Katılamadığım için üzgünüm, çok çok mutlu olsunlar inşallah."

Semiramis Pekkan'ın Hint asıllı milyarder Gulu Lalvani ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Zoran Lalvani, Zoe Springer ile sade bir törenle dünyaevine girdi.

Habertürk'te yer alan habere göre, basın mensuplarının "Süperstar olmak nasıl bir duygu?" sorusunu da yanıtlayan Ajda Pekkan, günlük yaşamına ve şöhretin getirdiği sınırlamalara dair samimi değerlendirmelerde bulundu.

Şöhretin kısıtlamalarından bahseden Ajda Pekkan, spor yapmayı ve yürümeyi hâlâ çok sevdiğini ifade etti.

Özgürce hareket etmenin zorluğuna değinen sanatçı, spor ve yürüyüş tutkusunu anlatırken şu sözleri sarf etti:

"Çok isterim rahat yürümek, her istenen olmuyor maalesef... Şöhret çok özverili bir iş. Ben zamanında çok gezdim, hiç aklımda kalmadı öyle şeyler. Ben sporu ve yürümeyi çok severim. Hâlâ da bol bol yürüyüş yapmaya çalışıyorum. Aktif sporu da çok severim."

Ajda Pekkan

Semiramis Pekkan