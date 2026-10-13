Söz konusu araçlarda çok sayıda sensör ve kamera bulunduğuna dikkati çeken Akşit, bunların çevrenin haritasını çıkarabildiğini, söz konusu sistemlerin kontrolünün kendilerinde olmadığını belirtti.

Yabancı araçların oluşturduğu istihbarat tehlikesine dikkat çeken TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, " Biz Türkiye olarak ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN ve TEI olarak yabancı elektrikli arabaları artık kampüsün içine sokmuyoruz ." dedi.

Türkiye'nin savunma sanayisi devleri, araçlardaki kamera, mikrofon, konum belirleme ve internet bağlantısı üzerinden veri aktarımı gibi özelliklerin casusluk riski taşıması nedeniyle kritik tesislere yabancı elektrikli araç girişini yasakladı.

Gelişen teknolojiyle birlikte elektrikli ve akıllı otomobillerin sahip olduğu çevre tanıma, haritalama, sürekli kayıt özellikleri, ulusal güvenlik için yeni tehdit unsuru haline geldi.

Türkiye'de yabancı elektrikli araçlara karşı hayata geçirilen uygulama, başta Polonya, Almanya, İngiltere ve Çin olmak üzere çeşitli ülkelerin hassas askeri tesislerde bağlantılı araçlardan kaynaklanabilecek veri güvenliği risklerine karşı aldığı tedbirlerle benzerlik gösteriyor.

ABD'DE ÇİNLİ ARAÇLARA KARŞI TEYAKKUZ

ABD'de Çin bağlantılı araçların askeri tesislerde oluşturabileceği güvenlik risklerine karşı kanuni düzenleme girişimleri bulunuyor.

ABD Senatosuna Temmuz 2025'te sunulan kanun teklifiyle, ulusal güvenlik açısından risk oluşturduğu değerlendirilen belirli yabancı bağlantılı araçların askeri üslerde, Savunma Bakanlığına ait tesislerde kullanılmasının yasaklanması amaçlanıyor.

ABD'nin 2027 mali yılı savunma yetkilendirme yasa tasarısında da belirli yabancı bağlantılı araçların 1 Temmuz 2027'den itibaren askeri tesislerde kullanılmasının yasaklanmasını öngören hükümler yer alıyor. ABD Ticaret Bakanlığı, Ocak 2025'te Çin ve Rusya bağlantılı belirli araç yazılım ve donanımlarının ülkeye ithalatını, bu teknolojileri içeren araçların satışını aşamalı olarak kısıtlayan düzenlemeyi kabul etmişti.

Yeni nesil elektrikli araçların sahip olduğu gelişmiş sensör, kamera ve internet bağlantısı özellikleri, küresel çapta ulusal güvenlik tehdidi olarak değerlendiriliyor. (Haberin fotoğrafları Depo Photos'tan alınmıştır)

AVRUPA ÜLKELERİNDE KISITLAMA

Polonya ordusu, Şubat 2026'da Çin'de üretilen otomobillerin koruma altındaki askeri tesislere girişini yasakladı. Karara gerekçe olarak araçlarda bulunan kamera, mikrofon, konum belirleme ve veri toplama sistemlerinin oluşturabileceği istihbarat riskleri gösterildi. Kısıtlamalar, belirli veri toplama özelliklerine sahip diğer araçları da kapsayacak şekilde düzenlendi.

Askeri personelin resmi telefonlarını Çin'de üretilen otomobillerin bilgi-eğlence sistemlerine bağlaması da yasaklandı. Polonya ordusu, alınan önlemlerin NATO müttefiklerinin savunma altyapısının korunmasına yönelik güvenlik uygulamalarıyla uyumlu olduğunu duyurdu.