VakıfBank'ın yıldız pasörü Cansu Özbay, TAKVİM'e özel açıklamalarda bulunarak kulübün başarı sırrını anlattı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

"BAŞARI BİZİM GENLERİMİZDE VAR"

Cansu Özbay, başarının sırrını anlattı. Özbay, "Burada gerçek bir aile ortamı var. Herkes birbirini düşünüyor. Bu kulüpte 10 yıldır olduğum ve büyük zaferlere imza attığım için kendimi çok şanslı ve gururlu hissediyorum" dedi. Yeni sezon hedeflerine de değinen milli yıldız, "Kazanma isteği ve mücadele ruhu bu kulübün bir parçası. Bizim genlerimizde var. Başarılı olmak için çok çalışmamız ve sürekli gelişmemiz gerekiyor. Üzerimizde baskı var ama bunu iyi yönetebildiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.