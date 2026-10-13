Filenin Sultanları'nın yıldızı Cansu Özbay TAKVİM'e konuştu! Antrenörlük sorusuna dikkat çeken yanıt
Filenin Sultanları’nın en önemli isimlerinden Cansu Özbay, TAKVİM’e özel açıklamalarda bulundu. VakıfBank’taki aile ortamına ve başarı kültürüne dikkat çeken başarılı oyuncu, taraftar desteğinin kendisini mutlu ettiğini belirterek “Kazanma isteği ve mücadele ruhu bu kulübün bir parçası” dedi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı ve VakıfBank'ın yıldızlarından Cansu Özbay, TAKVİM'e konuştu. Sarı-Siyahlı formayla 10 yıldır mücadele eden başarılı pasör, kulübündeki aile ortamına dikkat çekti. Özbay, kazanma kültürünün VakıfBank'ın bir parçası olduğunu vurguladı.
"BAŞARI BİZİM GENLERİMİZDE VAR"
Cansu Özbay, başarının sırrını anlattı. Özbay, "Burada gerçek bir aile ortamı var. Herkes birbirini düşünüyor. Bu kulüpte 10 yıldır olduğum ve büyük zaferlere imza attığım için kendimi çok şanslı ve gururlu hissediyorum" dedi. Yeni sezon hedeflerine de değinen milli yıldız, "Kazanma isteği ve mücadele ruhu bu kulübün bir parçası. Bizim genlerimizde var. Başarılı olmak için çok çalışmamız ve sürekli gelişmemiz gerekiyor. Üzerimizde baskı var ama bunu iyi yönetebildiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
ANTRENÖRLÜĞE AÇIK KAPI
Voleybolu bıraktıktan sonraki kariyeri hakkında da konuşan Cansu Özbay, antrenörlüğe sıcak baktığını belirtti.
Milli voleybolcu, "Antrenörlük yapabilir miyim bilmiyorum. Belki bir süre ara vermem gerekir. Ancak hiçbir zaman hiçbir şeye kesin gözüyle bakmamak lazım. İleride antrenörlük yapabilirim" diye konuştu.
NAZ AYDEMİR'E ÖVGÜLER
Takımın önemli isimlerinden Naz Aydemir Akyol'un dönüşünü de değerlendiren Özbay, "Naz da bu kulüpte çok güzel başarılara imza attı. Bence yeniden güzel bir takım olduk" dedi.
TARAFTAR HEP YANIMIZDA
VakıfBank'ın taraftar ilgisi ve altyapı çalışmalarıyla öne çıktığını belirten Cansu Özbay, "Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi bir taraftar kitlemiz olmasa da bizim de çok güzel bir kitlemiz var. Beni bu çok mutlu ediyor. Bunun nedenleri sahadaki mücadelemiz" ifadelerini kullandı.
HABER: SERCAN AKKUŞ
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