

Sarı-kırmızılı kulübün karşılaşmadan elde edeceği toplam maç günü gelirinin yaklaşık 250 milyon TL'ye ulaşabileceği iddia edildi. Ancak söz konusu rakama ilişkin kulüpten resmi bir açıklama yapılmadı.



HANSI FLICK'TEN GALATASARAY UYARISI Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick de İstanbul deplasmanı öncesinde oyuncularına uyarılarda bulundu. Katalonya merkezli Sport gazetesinin haberine göre Alman teknik adam, Galatasaray karşılaşmasını Şampiyonlar Ligi'ndeki en zorlu deplasmanlardan biri olarak değerlendiriyor. Barcelona teknik heyetinin İstanbul'daki mücadeleyi zorluk açısından Paris Saint-Germain deplasmanıyla aynı seviyede gördüğü aktarıldı.



Flick'in özellikle Victor Osimhen ve Leroy Sane'nin hücumdaki etkisine dikkat çektiği belirtildi. Alman teknik adamın RAMS Park'taki tribün atmosferini de önemli bir faktör olarak değerlendirdiği ve futbolcularından yüksek baskıya hazırlıklı olmalarını istediği ifade edildi.



Barcelona'nın Getafe karşılaşmasında Pau Cubarsi, Pedri ve Fermin Lopez gibi isimlerin sürelerini kontrollü kullanmasının arkasında da Galatasaray maçı planlamasının bulunduğu kaydedildi. Flick'in İstanbul'daki mücadelede mümkün olan en güçlü kadrosunu sahaya sürmeyi planladığı ve oyuncularından ligdeki diğer karşılaşmaları düşünmeden Galatasaray maçına odaklanmalarını istediği bildirildi.