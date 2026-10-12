Aslan Barça karşısında: Hansi Flick'ten 2 yıldıza özel önlem! Okan Buruk'tan flaş 11 tercihi
Temsilcimiz Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi grup etabı 2. maçında sahasında Barcelona'yı konuk edecek. Sarı-kırmızılılarda hedef, ilk maçta Sporting karşısında alınan mağlubiyeti Barcelona maçıyla telafi etmek. Turnuva'nın favorilerinden Barcelona ise Galatasaray karşısında işi sıkı tutmayı planlıyor. İşte Galatasaray-Barcelona maçı öncesi yaşanan son gelişmeler ve muhtemel 11'ler...
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında 13 Ekim Salı günü saat 22.00'de RAMS Park'ta Barcelona ile karşılaşacak.
İlk maçında Sporting'e deplasmanda 3-1 mağlup olan sarı-kırmızılılar, İspanyol temsilcisi karşısında organizasyondaki ilk puanlarını almayı hedefliyor.
Barcelona ise Feyenoord'u 5-1 yenerek başladığı turnuvada ikinci galibiyetinin peşinde.
BİLET FİYATLARI 75 BİN TL'YE ULAŞTI
Galatasaray ile Barcelona arasındaki karşılaşma, bilet fiyatlarıyla Türk futbolunun en pahalı organizasyonları arasına girdi.
RAMS Park'ta oynanacak mücadele için en düşük bilet fiyatı 2 bin 800 TL, en yüksek fiyat ise 75 bin TL olarak belirlendi.
Yüksek fiyatlara rağmen satışa sunulan biletlerin tamamı tükendi.
Karşılaşmanın kapalı gişe oynanacağı belirtilirken, Galatasaray'ın bilet ve GS Store satışlarından önemli bir gelir elde edeceği ifade edildi.
Sarı-kırmızılı kulübün karşılaşmadan elde edeceği toplam maç günü gelirinin yaklaşık 250 milyon TL'ye ulaşabileceği iddia edildi.
Ancak söz konusu rakama ilişkin kulüpten resmi bir açıklama yapılmadı.
HANSI FLICK'TEN GALATASARAY UYARISI
Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick de İstanbul deplasmanı öncesinde oyuncularına uyarılarda bulundu.
Katalonya merkezli Sport gazetesinin haberine göre Alman teknik adam, Galatasaray karşılaşmasını Şampiyonlar Ligi'ndeki en zorlu deplasmanlardan biri olarak değerlendiriyor.
Barcelona teknik heyetinin İstanbul'daki mücadeleyi zorluk açısından Paris Saint-Germain deplasmanıyla aynı seviyede gördüğü aktarıldı.
Flick'in özellikle Victor Osimhen ve Leroy Sane'nin hücumdaki etkisine dikkat çektiği belirtildi.
Alman teknik adamın RAMS Park'taki tribün atmosferini de önemli bir faktör olarak değerlendirdiği ve futbolcularından yüksek baskıya hazırlıklı olmalarını istediği ifade edildi.
Barcelona'nın Getafe karşılaşmasında Pau Cubarsi, Pedri ve Fermin Lopez gibi isimlerin sürelerini kontrollü kullanmasının arkasında da Galatasaray maçı planlamasının bulunduğu kaydedildi.
Flick'in İstanbul'daki mücadelede mümkün olan en güçlü kadrosunu sahaya sürmeyi planladığı ve oyuncularından ligdeki diğer karşılaşmaları düşünmeden Galatasaray maçına odaklanmalarını istediği bildirildi.
OKAN BURUK'UN İLK 11 PLANI
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Barcelona karşısında görev vereceği isimler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılı takımın Kasımpaşa karşılaşmasında sağ bekte görev yapan Barış Alper Yılmaz'ın performansı sonrasında aynı bölgede değerlendirilmesi seçenekler arasında bulunuyor.
Sakatlığını atlatan Roland Sallai'nin durumu ise teknik heyetin savunma tercihinde belirleyici olacak.
Savunmanın merkezinde Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'nın, sol bekte ise Ismail Jakobs'un görev alması öngörülüyor.
Orta sahada Mario Lemina ile Lucas Torreira ikilisinin birlikte oynaması planlanıyor.
Hücum hattına ilişkin kadro iddialarında Yunus Akgün'ün sağ kanatta, Rafael Leao'nun sol kanatta, Aleksey Batrakov'un ise 10 numara pozisyonunda değerlendirildiği belirtiliyor.
Sakatlığının ardından sahalara dönen Victor Osimhen'in de Barcelona karşısında ilk 11'de yer alması planlanıyor.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Batrakov, Yunus Akgün, Leao, Osimhen.
Barcelona: Garcia, Kounde, Eric Garcia, Cubarsi, Cancelo, Rodri, Pedri, Olmo, Anthony Gordon, Lamine Yamal, Fermin.