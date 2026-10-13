Sosyal medyaya damga vuran görüntülerde, güvenlik görevlileri eylemciyi salondan çıkarmak üzere müdahale ederken kalabalık ile protestocu arasında fiziki arbede yaşandığı görüldü.

Trump'ın konuşması esnasında bir eylemci pankart açıp slogan attı. Miting alanında güvenlik güçleri ve Trump destekçileri duruma anında müdahale etti ve protestocuyu darp etti.

"Solcular tarafından ülkemizi mahvetmek için para ödenmiş tipler bunlar. Tam bir pislikler. Ama o şimdi eve, annesinin yanına dönüyor. Acilen diyete girmesi lazım. Bayağı şişman bir oğlan. Acilen diyete girmeli."

Trump'a hareket de çeken protestocu yaka paça salondan çıkarılırken Trump şu ifadeleri kullandı:

Trump protestocuyla dalga geçti. Fotoğraf: Takvim

"ANNESİ VE BABASI SEÇİMDE BANA OY VERDİ"

Trump ayrıca bu tür eylemcilerin "paralı protestocular" olduğunu öne sürerek "Ancak bilmediği bir şey var; annesi ve babası seçimde bana oy verdi." dedi.

Mitingde yaşanan olaylar ve Trump'ın protestocunun dış görünüşüne yönelik sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Eleştirmenler Trump'ın ifadelerini hakaret içerikli bulurken destekçileri ise miting alanındaki bu tür provokasyonlara verilen cevabı coşkuyla karşıladı.

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