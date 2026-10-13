Mitingde protestocuya yumrukla daldılar! Trump dalga geçti: "Şişman oğlan"
ABD Başkanı Donald Trump’ın Ohio eyaletine bağlı Youngstown kentindeki mitinginde bir protestocu yaka paça salondan çıkarılıp darp edildi. Trump kendisine hareket çeken eylemciyle dalga geçti ve "Eve, annesinin yanına dönüyor. Acilen diyete girmesi lazım. Bayağı şişman bir oğlan." dedi. O anlar gündeme damga vurdu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın ara seçim kampanyası kapsamında Ohio eyaletine bağlı Youngstown kentinde düzenlediği mitinge protestolar ve yaşanan arbede damga vurdu.Trump’tan protestocuya: “Bayağı şişman bir oğlan”
PROTESTOCUYU DARP ETTİLER
Trump'ın konuşması esnasında bir eylemci pankart açıp slogan attı. Miting alanında güvenlik güçleri ve Trump destekçileri duruma anında müdahale etti ve protestocuyu darp etti.
Sosyal medyaya damga vuran görüntülerde, güvenlik görevlileri eylemciyi salondan çıkarmak üzere müdahale ederken kalabalık ile protestocu arasında fiziki arbede yaşandığı görüldü.
TRUMP RESMEN DALGA GEÇTİ
Protestocunun güvenlik personeli eşliğinde salondan çıkarıldığı sırada mikrofondan duruma müdahil olan Trump, eylemciyle açıkça dalga geçti.
"ŞİŞMAN OĞLAN, ACİLEN DİYETE GİRMELİ"
Trump'a hareket de çeken protestocu yaka paça salondan çıkarılırken Trump şu ifadeleri kullandı:
"Solcular tarafından ülkemizi mahvetmek için para ödenmiş tipler bunlar. Tam bir pislikler. Ama o şimdi eve, annesinin yanına dönüyor. Acilen diyete girmesi lazım. Bayağı şişman bir oğlan. Acilen diyete girmeli."
"ANNESİ VE BABASI SEÇİMDE BANA OY VERDİ"
Trump ayrıca bu tür eylemcilerin "paralı protestocular" olduğunu öne sürerek "Ancak bilmediği bir şey var; annesi ve babası seçimde bana oy verdi." dedi.
Mitingde yaşanan olaylar ve Trump'ın protestocunun dış görünüşüne yönelik sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Eleştirmenler Trump'ın ifadelerini hakaret içerikli bulurken destekçileri ise miting alanındaki bu tür provokasyonlara verilen cevabı coşkuyla karşıladı.
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