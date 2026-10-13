Esenyurt’ta ağızlıksız Pitbull sokak kedisini parçaladı: Sahibinin “Ne yapayım, köpek bu!” sözleri tepki çekti
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde ağızlıksız gezdirilen pitbull cinsi köpek, sokak kedisine saldırarak parçaladı. Yaşanan dehşete tanık olan çevredeki vatandaşlar köpeğin sahibine sert tepki gösterirken, "Ne yapayım, köpek bu" cevabını veren kadın paniğe kapıldı. Kendisini kaydeden vatandaşlara "Ne olur çekmeyin" diyerek olay yerinden hızla uzaklaşmaya çalışan şahsın o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul Esenyurt'ta ağızlıksız gezdirilen Pitbull cinsi köpek, sokak kedisine saldırarak parçaladı. Çevredekilerin köpeğin sahibine tepki göstermesi üzerine kadının verdiği "Ne yapayım, köpek bu!" yanıtı ise tepkilere yol açtı.
AĞIZLIKSIZ KÖPEK KEDİYİ PARÇALADI
Olay, Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, beslenmesi ve halka açık alanlarda tedbirsiz dolaştırılması kanunen yasak olan Pitbull cinsi köpeğini ağızlıksız şekilde sokağa çıkaran kadın, köpeğin kontrolünü sağlayamadı. Köpek, sokakta bulunan bir kediyi parçalayarak öldürdü.
"NE YAPAYIM, KÖPEK BU!"
Olayı gören vatandaşlar, kedinin ölümüne neden olan köpeğin sahibine tepki göstererek neden ağızlık takmadığını sordu. Kadının ise çevredekilere "Ne yapayım, köpek bu!" diyerek karşılık verdiği görüldü.
GÖRÜNTÜLERE TEPKİ YAĞDI
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çok sayıda kullanıcı, köpeğin sahibinin ihmalkârlığına ve yaşanan olaya tepki gösterdi. Bir kullanıcı, "Kadının elinde yasaklı bir köpek ırk var ve bir kediye zarar vermiş gereğinin yapılmasını arz ederim." ifadelerini kullanırken, başka bir kullanıcı ise
"Sahibinin kontrol sağlayamadığı, bakamadığı her köpek toplum için bir tehlikedir. Sokaktaki masum hayvanın da bir canı var. Aynı şekilde bir çocuk, savunmasız bir yetişkin veya yaşlı birey de bu köpeğin hedefi olabilirdi. Toplum olarak bu tür hayvanların ve sahiplerinin ihmalkarlığının riskini alamayız, almamalıyız. Yetkililer umarım gün bitmeden ilgili işlemleri başlatır ve gerekeni yapar." sözleriyle önlem çağrısında bulundu.
Bir başka kullanıcı, "Şu hayvanin ne koşulda olursa olsun ülkede bulundurulmaması lazım kaçıncı olay bu" yorumunu yaparken,
"Kedi parçalayan insanda parçalar çocukta parçalar."
"Bide kadın hızlı koşmaya çalışıyor nasıl insanlar var ya" ifadeleri de paylaşıldı.