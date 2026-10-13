Esenyurt’ta kedinin ölümüne neden olan Pitbull saldırısı ve sahibinin tavırları sosyal medyada tepki çekti. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır) GÖRÜNTÜLERE TEPKİ YAĞDI Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çok sayıda kullanıcı, köpeğin sahibinin ihmalkârlığına ve yaşanan olaya tepki gösterdi. Bir kullanıcı, "Kadının elinde yasaklı bir köpek ırk var ve bir kediye zarar vermiş gereğinin yapılmasını arz ederim." ifadelerini kullanırken, başka bir kullanıcı ise

"Sahibinin kontrol sağlayamadığı, bakamadığı her köpek toplum için bir tehlikedir. Sokaktaki masum hayvanın da bir canı var. Aynı şekilde bir çocuk, savunmasız bir yetişkin veya yaşlı birey de bu köpeğin hedefi olabilirdi. Toplum olarak bu tür hayvanların ve sahiplerinin ihmalkarlığının riskini alamayız, almamalıyız. Yetkililer umarım gün bitmeden ilgili işlemleri başlatır ve gerekeni yapar." sözleriyle önlem çağrısında bulundu.

Bir başka kullanıcı, "Şu hayvanin ne koşulda olursa olsun ülkede bulundurulmaması lazım kaçıncı olay bu" yorumunu yaparken,