Özge Özpirinçci affetmedi! "Kızımın hayatıyla oynamak neymiş göstereceğim" paylaşımı pahalıya patladı
Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, 'Kadın' dizisindeki rol arkadaşı Kübra Süzgün'ün babası Serkan Süzgün'ün, kendisi ve avukatına yönelik tehdit içerikli sosyal medya paylaşımlarını yargıya taşıdı. Yürütülen soruşturma sonucunda şüpheli baba hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Oyuncu Özge Özpirinçci, bir dönem birlikte rol aldığı çocuk oyuncu Kübra Süzgün ile ilgili bir hukuki süreç için avukatı Yağız Gönenli'yi yönlendirdi. Ancak süreç içerisinde çocuk oyuncunun babası Serkan Süzgün'ün, avukatın bilgisi dışında mahkemeye dilekçeler sunması üzerine Avukat Yağız Gönenli 2021 yılında vekillikten çekildi. Bu gelişmenin ardından taraflar arasında başlayan gerilim sosyal medyaya taşındı.
SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI SORUŞTURMA BAŞLATTI
Ocak ayında kızı Kübra Süzgün'e ait Instagram hesabından paylaşım yapan Serkan Süzgün, Özge Özpirinçci ve avukatı Yağız Gönenli'yi hedef alarak "Size kızımın hayatıyla oynamak neymiş göstermeyen şerefsiz babadır" ifadelerini kullandı.
Hakaret ve tehdit barındıran bu paylaşımın ardından Özge Özpirinçci durumdan şikayetçi oldu ve savcılık tarafından adli soruşturma başlatıldı.
"MEŞRU MÜDAFAA HAKKIMI KULLANDIM" SAVUNMASI
Soruşturma kapsamında savcılıkta ifade veren Serkan Süzgün, sosyal medya hesabını kendisinin yönettiğini kabul etti.
İfadesinde, söz konusu kişilerle hukuk dışı işler yapmaları sebebiyle anlaşmazlık yaşadıklarını iddia eden Süzgün, paylaştığı sözlerin meşru müdafaa çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini savunarak suç oluşturmadığını öne sürdü.
6 YIL HAPSİ İSTENDİ
Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma tamamlandı.
Düzenlenen iddianamede şüphelinin müştekilere yönelik huzur ve sükunu bozmaya yönelik, tehdit sözlerinde bulunduğunu dava açılması için yeterli delilin bulunduğu aktarıldı.
Şüpheli Serkan Süzgün hakkında 'tehdit', 'kişilerin huzur ve sükunu bozma' suçlarından 6 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Mahkeme İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.