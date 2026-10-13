Oyuncu Özge Özpirinçci, bir dönem birlikte rol aldığı çocuk oyuncu Kübra Süzgün ile ilgili bir hukuki süreç için avukatı Yağız Gönenli'yi yönlendirdi. Ancak süreç içerisinde çocuk oyuncunun babası Serkan Süzgün'ün, avukatın bilgisi dışında mahkemeye dilekçeler sunması üzerine Avukat Yağız Gönenli 2021 yılında vekillikten çekildi. Bu gelişmenin ardından taraflar arasında başlayan gerilim sosyal medyaya taşındı.

Özge Özpirinçci ve Kübra Süzgün, Kadın dizisinde anne-kızı canlandırdı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.) SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI SORUŞTURMA BAŞLATTI Ocak ayında kızı Kübra Süzgün'e ait Instagram hesabından paylaşım yapan Serkan Süzgün, Özge Özpirinçci ve avukatı Yağız Gönenli'yi hedef alarak "Size kızımın hayatıyla oynamak neymiş göstermeyen şerefsiz babadır" ifadelerini kullandı. Hakaret ve tehdit barındıran bu paylaşımın ardından Özge Özpirinçci durumdan şikayetçi oldu ve savcılık tarafından adli soruşturma başlatıldı.