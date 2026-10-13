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Özge Özpirinçci affetmedi! "Kızımın hayatıyla oynamak neymiş göstereceğim" paylaşımı pahalıya patladı

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, 'Kadın' dizisindeki rol arkadaşı Kübra Süzgün'ün babası Serkan Süzgün'ün, kendisi ve avukatına yönelik tehdit içerikli sosyal medya paylaşımlarını yargıya taşıdı. Yürütülen soruşturma sonucunda şüpheli baba hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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Özge Özpirinçci affetmedi! "Kızımın hayatıyla oynamak neymiş göstereceğim" paylaşımı pahalıya patladı

Oyuncu Özge Özpirinçci, bir dönem birlikte rol aldığı çocuk oyuncu Kübra Süzgün ile ilgili bir hukuki süreç için avukatı Yağız Gönenli'yi yönlendirdi. Ancak süreç içerisinde çocuk oyuncunun babası Serkan Süzgün'ün, avukatın bilgisi dışında mahkemeye dilekçeler sunması üzerine Avukat Yağız Gönenli 2021 yılında vekillikten çekildi. Bu gelişmenin ardından taraflar arasında başlayan gerilim sosyal medyaya taşındı.

Özge Özpirinçci ve Kübra Süzgün, Kadın dizisinde anne-kızı canlandırdı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)Özge Özpirinçci ve Kübra Süzgün, Kadın dizisinde anne-kızı canlandırdı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ocak ayında kızı Kübra Süzgün'e ait Instagram hesabından paylaşım yapan Serkan Süzgün, Özge Özpirinçci ve avukatı Yağız Gönenli'yi hedef alarak "Size kızımın hayatıyla oynamak neymiş göstermeyen şerefsiz babadır" ifadelerini kullandı.

Hakaret ve tehdit barındıran bu paylaşımın ardından Özge Özpirinçci durumdan şikayetçi oldu ve savcılık tarafından adli soruşturma başlatıldı.

Özge Özpirinçci, Serkan Süzgün'ün kendisini tehdit ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu.Özge Özpirinçci, Serkan Süzgün'ün kendisini tehdit ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

"MEŞRU MÜDAFAA HAKKIMI KULLANDIM" SAVUNMASI

Soruşturma kapsamında savcılıkta ifade veren Serkan Süzgün, sosyal medya hesabını kendisinin yönettiğini kabul etti.

Kübra Süzgün.Kübra Süzgün.

İfadesinde, söz konusu kişilerle hukuk dışı işler yapmaları sebebiyle anlaşmazlık yaşadıklarını iddia eden Süzgün, paylaştığı sözlerin meşru müdafaa çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini savunarak suç oluşturmadığını öne sürdü.

Özge Özpirinçci affetmedi! "Kızımın hayatıyla oynamak neymiş göstereceğim" paylaşımı pahalıya patladı-5

6 YIL HAPSİ İSTENDİ

Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma tamamlandı.

Düzenlenen iddianamede şüphelinin müştekilere yönelik huzur ve sükunu bozmaya yönelik, tehdit sözlerinde bulunduğunu dava açılması için yeterli delilin bulunduğu aktarıldı.

Serkan Süzgün hakkında 6 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Serkan Süzgün hakkında 6 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Şüpheli Serkan Süzgün hakkında 'tehdit', 'kişilerin huzur ve sükunu bozma' suçlarından 6 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Mahkeme İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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