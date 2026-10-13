Özgür Özel’den iftira siyasetine devam talimatı: Yeni Parti fon yalanlarına sahip çıktı, liste sözünden çark etti!
Fon soruşturması sürerken küçük yatırımcıların mağduriyetini gidermek için ara ödeme planı devreye alındı. Muhalefet ise mağdurun parasına kavuşmasını gündemde tutmak yerine, yanlış kişiyi hedef alan iddialarla süreci polemiğe boğdu. Göktaş’ın babasına yönelik yanlış iddia için özür dileyen Özel, aynı kürsüden vekillerine “Koyacaksınız ortaya, doğru mu yanlış mı onlar söyleyecek” çağrısı yaptı. Zeynel Emre yeni isimler için “emin olmayı” beklediklerini söylerken Özel’in doğrulama yükünü suçladığı tarafa bırakması, teyit çelişkisini büyüttü. “Listeyi açıklayacağız” sözü de havada kaldı.
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM grup toplantısında fon soruşturması üzerinden AK Parti'yi hedef aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın babasına yönelik iddianın yanlış kişiye dayandığını kabul ederek özür dileyen Özel, bu kez milletvekillerine "Kaya gibi arkanızdayız" mesajı verdi.
Özel, "Doğru mu yanlış mı onlar söyleyecek" diyerek önce suçlayıp sonra karşı taraftan savunma bekleyen anlayışa açıkça arka çıktı. Özlale'nin yanlış kişiyi hedef alan iddiasının ardından bile teyit yerine suçlamaya sarılan Özel, bu sözlerle çamur siyasetine sahip çıktı.
ÖNCE İDDİAYI ORTAYA ATIN, SONRA ONLAR CEVAP VERSİN
Milletvekillerine ellerindeki bilgi ve belgeleri açıklama çağrısı yapan Özel, şu ifadeleri kullandı:
"Bütün milletvekili arkadaşlarıma söylüyorum: Eline belge gelen, bilgisi olan bu bilgiyi, aman ha öyle mi olur böyle mi olur; kaya gibi arkanızdayız, kaya gibi bütün Türkiye, koyacaksınız ortaya, doğru mu yanlış mı onlar söyleyecek!"
PAZARTESİ SÖZÜ VERDİLER, YENİ İSİM AÇIKLAMADILAR
Özlale, 8 Ekim'de Başkan Erdoğan'ın pazartesi gününe kadar tam sıralı listeyi paylaşmaması hâlinde, yüksek tutarlı işlem yaptığını öne sürdüğü AK Parti üyelerinin isimlerini açıklayacaklarını duyurmuştu.
Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre'nin yeni isimleri ancak "emin olduklarında" açıklayacaklarını söylemesi, partinin teyit çelişkisini gözler önüne serdi. Yeni isimler için doğrulama şartı öne süren Yeni Parti, Göktaş'ın babasını hedef alırken aynı hassasiyeti göstermedi.
LİSTE SÖZÜNÜ TUTMADILAR, TOPU AK PARTİ'YE ATTILAR
Özlale'nin yeni isimleri açıklama sözü havada kalırken Özel, grup toplantısında topu AK Parti'ye attı. "Eğer yanılgı olsun istemiyorlarsa o listeyi kendileri açıklasınlar görelim" diyen Özel, partisinin ortaya attığı iddiaları doğrulama sorumluluğunu da AK Parti'ye yükledi.
ÖZLALE'NİN İDDİASI KİMLİK NUMARASINA TAKILDI
Özlale, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın babası Hasan Özdemir'in fon işlemi yaptığını öne sürmüştü. Ancak Göktaş, bahsedilen işlemin sahibinin başka bir kişi olduğunu açıkladı.
Bakan, işlem sahibinin T.C. kimlik numarasının son iki hanesinin "92", babasınınkinin ise "18" olduğunu bildirdi. Ayrıca söz konusu kişinin Bartın, babasının Konya nüfusuna kayıtlı olduğunu belirtti. Göktaş, ailesinden hiçbir kişinin ilgili fonlarda hesabı veya işlemi bulunmadığını vurguladı.
GÖKTAŞ'TAN ÜÇ İSME SUÇ DUYURUSU
İddiaları "yalan ve iftira" olarak nitelendiren Göktaş, Ümit Özlale, Cemal Enginyurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Bakan, iddiaları yayan yayın kuruluşlarına karşı da hukuki yollara başvuracağını bildirdi.
BAKANLIKTAN "SIZINTI" İDDİASINA SERT YANIT
Özel'in fon soruşturmasına ilişkin bilgilerin Adalet Bakanlığından sızdırıldığı yönündeki iddiası da Bakanlık tarafından yalanlandı.
Takvim'in daha önce aktardığı açıklamada Bakanlık, söz konusu iddiayı "ağır ve mesnetsiz bir iftira" olarak nitelendirdi. Teyit edilmemiş içeriklerle adli soruşturmanın siyasi polemiklerin içine çekilmeye çalışıldığını belirten Bakanlık, sürecin siyasi spekülasyonlarla değil, deliller doğrultusunda yürütüldüğünü vurguladı.
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