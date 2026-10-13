Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM grup toplantısında fon soruşturması üzerinden AK Parti'yi hedef aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın babasına yönelik iddianın yanlış kişiye dayandığını kabul ederek özür dileyen Özel, bu kez milletvekillerine "Kaya gibi arkanızdayız" mesajı verdi.

Özel, "Doğru mu yanlış mı onlar söyleyecek" diyerek önce suçlayıp sonra karşı taraftan savunma bekleyen anlayışa açıkça arka çıktı. Özlale'nin yanlış kişiyi hedef alan iddiasının ardından bile teyit yerine suçlamaya sarılan Özel, bu sözlerle çamur siyasetine sahip çıktı.

ÖNCE İDDİAYI ORTAYA ATIN, SONRA ONLAR CEVAP VERSİN

Milletvekillerine ellerindeki bilgi ve belgeleri açıklama çağrısı yapan Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Bütün milletvekili arkadaşlarıma söylüyorum: Eline belge gelen, bilgisi olan bu bilgiyi, aman ha öyle mi olur böyle mi olur; kaya gibi arkanızdayız, kaya gibi bütün Türkiye, koyacaksınız ortaya, doğru mu yanlış mı onlar söyleyecek!"