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Manchester Cıty'den 26 milyon Euro'luk teklif almıştı! Trabzon’a getiren Abdülkadir Ömür, 5 yıl sonra Hull City’nin yolunu tuttu

Türk futbol tarihinin en önemli transfer tekliflerinden birini Trabzon’a getiren Abdülkadir Ömür, 5 yıl sonra Hull City’nin yolunu tuttu. Yeni takımı için kısa süre içerisinde sağlık kontrolünden geçecek olan Ömür'ün yarın İngiltere'de sona erecek olan transfer sezonuna kadar işlemleri tamamlanacak ve lisansı çıkartılacak.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 31 Ocak 2024 Güncelleme 31 Ocak 2024, 07:00
Manchester Cıty’den 26 milyon Euro’luk teklif almıştı! Trabzon’a getiren Abdülkadir Ömür, 5 yıl sonra Hull City’nin yolunu tuttu

Türk futbol tarihinin en önemli transfer tekliflerinden birini Trabzon'a getiren Abdülkadir Ömür, 26 milyon Euro'luk Manchester City teklifini kulüp göndermediği için kabul edememişti. Bu süre sonrasında ağır sakatlıklar yaşayan Ömür, 5 yıl aradan sonra yine İngiltere'ye ancak bu kez bir alt ligdeki Hull City'ye transfer oldu. Trabzonspor ile Hull City'nin anlaşmasının ardından Abdülkadir Ömür, dün sabah erken saatlerde İstanbul'dan İngiltere'ye uçtu. Abdülkadir Ömür'ü Trabzon'dan ayrılırken ise ailesi ve Trabzon Emniyet Müdürü Murat Esertürk uğurladı. Yeni takımı için kısa süre içerisinde sağlık kontrolünden geçecek olan Ömür'ün yarın İngiltere'de sona erecek olan transfer sezonuna kadar işlemleri tamamlanacak ve lisansı çıkartılacak

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