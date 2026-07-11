Cami avlusunda alkol alan çift kendilerini uyaran imamı darp etti!
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde cami avlusunda alkol alarak uygunsuz davranışlarda bulunduğu öne sürülen genç çifti uyaran imam, erkek şüphelinin saldırısına uğradı. İmamın iki kez darp edildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 9 Temmuz saat 22.00 sıralarında İzmit'in Alikahya Atatürk Mahallesi'ndeki İmam-ı Rabbani Camii'nde meydana geldi.
İddiaya göre genç çift, cami avlusunda alkol alarak uygunsuz davranışlarda bulundu. Durumu fark eden cami imamı, çifti uyararak avludan ayrılmalarını istedi.
UYARININ ARDINDAN İMAMA SALDIRDI
İmamın uyarısı üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Erkek şüpheli, tartışmanın büyümesiyle imama saldırdı.
Aldığı darbeler sonucu yere düşen imamın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Şüpheli ile yanındaki kadın, olayın ardından cami avlusundan uzaklaştı.
CAMİYE DÖNÜP İKİNCİ KEZ DARP ETTİ
Bir süre sonra camiye geri gelen çiftin yanındaki erkek şüpheli, imama ikinci kez saldırdı. Vatandaşlar araya girerek şüpheliyi uzaklaştırmaya çalıştı.
Şüphelinin, kendisini yakalayan imamın kolunu ısırdığı da öne sürüldü. Yaşanan saldırı caminin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
"ŞAHIS TEKRAR GELEREK HOCAMIZA HÜCUM EDİYOR"
Olayı anlatan İmam-ı Rabbani Camii Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Uludoğan, yaşananların cami cemaatini derinden üzdüğünü belirtti.
"Hazin bir olayla karşı karşıya kaldık. Bu olay bizi ve camiamızı derinden üzdü. Buraya gelen genç arkadaşlar, yatsı namazına 40 dakika kala, lojmanın kenarında bayan arkadaşıyla beraber 1-2 saat önceden alkol almaya başlamışlar. Akşam yatsı namazında hocamız, lojmanından inerken kadın ve erkek 2 genci uygunsuz vaziyette görüyor. Kendilerini ikaz ederek, 'Burası bir cami avlusu, burada yapmış olduğunuz davranışlar hoş değil' diyor. Bunun üzerine şahıs, Ö.K. hocamıza saldırıyor, darp ederek yere düşürüyor. Yanında bulunan arkadaşı da araya girip ayırmaya çalışıyor. Ancak darp eden şahıs tekrar gelerek hocamıza hücum ediyor. Hocamız da karakola teslim etmek için şahsı elinden yakalıyor ve bırakmıyor. Şahıs da hocamızın kolunu ısırıyor"
"BU ARTIK DARPTAN ÇIKMIŞ, VAHŞETE DÖNÜŞMÜŞ"
Saldırının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Uludoğan, vatandaşların müdahalesiyle olayın sona erdiğini söyledi.
"Bu artık darptan çıkmış, vahşete dönüşmüş. Dolayısıyla hoş olmayan, nahoş şeyler yaşanıyor. Vatandaşlar gelerek araya giriyor. Cami imamımız darp raporunu aldı, şu an istirahatte"
İmamın darp raporu aldığı ve istirahate çekildiği öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.