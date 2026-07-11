Cami avlusunda alkol alan çift kendilerini uyaran imamı darp etti!

"ŞAHIS TEKRAR GELEREK HOCAMIZA HÜCUM EDİYOR"

Olayı anlatan İmam-ı Rabbani Camii Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Uludoğan, yaşananların cami cemaatini derinden üzdüğünü belirtti.

"Hazin bir olayla karşı karşıya kaldık. Bu olay bizi ve camiamızı derinden üzdü. Buraya gelen genç arkadaşlar, yatsı namazına 40 dakika kala, lojmanın kenarında bayan arkadaşıyla beraber 1-2 saat önceden alkol almaya başlamışlar. Akşam yatsı namazında hocamız, lojmanından inerken kadın ve erkek 2 genci uygunsuz vaziyette görüyor. Kendilerini ikaz ederek, 'Burası bir cami avlusu, burada yapmış olduğunuz davranışlar hoş değil' diyor. Bunun üzerine şahıs, Ö.K. hocamıza saldırıyor, darp ederek yere düşürüyor. Yanında bulunan arkadaşı da araya girip ayırmaya çalışıyor. Ancak darp eden şahıs tekrar gelerek hocamıza hücum ediyor. Hocamız da karakola teslim etmek için şahsı elinden yakalıyor ve bırakmıyor. Şahıs da hocamızın kolunu ısırıyor"

"BU ARTIK DARPTAN ÇIKMIŞ, VAHŞETE DÖNÜŞMÜŞ"

Saldırının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Uludoğan, vatandaşların müdahalesiyle olayın sona erdiğini söyledi.

"Bu artık darptan çıkmış, vahşete dönüşmüş. Dolayısıyla hoş olmayan, nahoş şeyler yaşanıyor. Vatandaşlar gelerek araya giriyor. Cami imamımız darp raporunu aldı, şu an istirahatte"

İmamın darp raporu aldığı ve istirahate çekildiği öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Yunus Akseki Takvim.com.tr Yaşam