Memur emeklisine zam farkı ödemesi: 1-3 aylık fark ne zaman yatacak?

Aylıklarını her ay alanlara temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında; aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan 'mayıs-haziran-temmuz' döneminde aylık alanlara, temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında, 'haziran-temmuz-ağustos' döneminde aylık alanlara temmuz ve ağustos ayları olmak üzere 2 aylık tutarında, "temmuz-ağustos- eylül döneminde aylık alanlara temmuz, ağustos ve eylül ayları olmak üzere 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirilecek.

EN AZ 3,755 TL YATIRILACAK

Yüzde 13,52'lik temmuz zammıyla en düşük memur maaşı 27 bin 772 liradan 31 bin 527 liraya çıktı. En düşük maaşta 3 bin 755 lira artış yaşandı. Buna göre 1 aylık zam farkı alacak emekliye en az 3 bin 755 lira tutarında zam farkı yatırılacak. 3 aylık zam farkı alacak emekliye ise en az 11 bin 265 lira ödeme yapılacak.

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Meryem Kartal Takvim.com.tr Ekonomi