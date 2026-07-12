Memur emeklisine zam farkı ödemesi: 1-3 aylık fark ne zaman yatacak?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş ödemeleri ayın 17’sinde başlarken, 2,5 milyon memur emeklisine fark ödemeleri yapılacak. Kimileri 1, kimileri de 2 ya da 3 aylık zam farkı alacak. Maaşını aylık alana en az 3 bin 755 lira fark verilecek...
Yaklaşık 16 milyon emeklinin geliri bu aydan itibaren artıyor. Önce zam oranları belli oldu. Temmuz zammı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 17,76, memur emeklilerinde yüzde 13,52 çıktı. Ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde taban aylık ödemesini 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükselten teklif Meclis'e taşındı. Zamlı maaş ödemeleri ayın 17'sinde SSK emeklileriyle başlayacak, ardından da Bağ- Kur emeklileri paralarını alacak.
Memur emeklilerine ise zam farkı ödemesi söz konusu olacak. Maaşını aylık alan memur emeklilerine Temmuz'un 1'i ile 5'i arasında paraları zamsız olarak yatırıldı. Yüzde 13,52 artışla oluşan zam farkı önümüzdeki günlerde ödenecek. Ödeme takvimini Sosyal Güvenlik Kurumu açıklayacak.
KİME, NE KADAR?
Tabii memur emeklilerinin tamamı aylık maaş almıyor. Bazı emekliler de üçer aylık dönemler halinde ödemelerini alıyor. Maaşını üçer aylık halinde alanlara da maaş dönemine göre 1, 2 ya da 3 aylık zam farkı verilecek.
Aylıklarını her ay alanlara temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında; aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan 'mayıs-haziran-temmuz' döneminde aylık alanlara, temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında, 'haziran-temmuz-ağustos' döneminde aylık alanlara temmuz ve ağustos ayları olmak üzere 2 aylık tutarında, "temmuz-ağustos- eylül döneminde aylık alanlara temmuz, ağustos ve eylül ayları olmak üzere 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirilecek.
EN AZ 3,755 TL YATIRILACAK
Yüzde 13,52'lik temmuz zammıyla en düşük memur maaşı 27 bin 772 liradan 31 bin 527 liraya çıktı. En düşük maaşta 3 bin 755 lira artış yaşandı. Buna göre 1 aylık zam farkı alacak emekliye en az 3 bin 755 lira tutarında zam farkı yatırılacak. 3 aylık zam farkı alacak emekliye ise en az 11 bin 265 lira ödeme yapılacak.