Turizm bölgeleri AB’ye girdi! Fiyatlar euroya döndü: TL vitrin dışı kaldı

YÜKSEK KUR Türk vatandaşına euro üzerinden fiyat veren esnaf, TL ile ödemeyi kabul ediyor. Ancak orada da başka bir skandal ortaya çıkıyor. Çünkü esnaf kuru yükseltiyor. Örneğin euro/TL kuru 53 TL seviyesindeyken, 55-56 TL'den hesap yapıyorlar.

PEKİ KANUN NE DİYOR? 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu'nun Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne göre satışa sunulan mal ve hizmetlerin fiyatının Türk Lirası cinsinden açıkça belirtilmesi gerekiyor. Yani turizm bölgelerinde euro üzerinden fiyat verirken etikette TL fiyatının da olması zorunlu. Ancak turizm bölgelerinde son dönemde bu kural ihlal ediliyor.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken EURO YANINDA TL YAZMAK ZORUNDA Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, "Turizm bölgelerinde yabancı turist için euro ile fiyat yazılabilir ancak bunun yanında TL fiyatının da belirtilmesi şart. Eğer belirtmiyor üstüne de keyfi kur uyguluyorsa bu suçtur. Bunu yapan zaten esnaf olamaz. Biz Türkiye'de yaşıyoruz. Para birimimiz de TL. Asla böyle bir fiyatlandırma kabul Bendevi edilemez" ifadelerini kullandı.