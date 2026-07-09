Galatasaray’dan Paraguay çıkarması! Julio Enciso ve Diego Gómez listede
Galatasaray’ın orta saha ve hücum hattı için belirlediği yeni adaylar Julio Enciso ile Diego Gómez oldu. Sarı-kırmızılı yönetim, Strasbourg ve Brighton ile transfer şartlarını görüşmeye hazırlanıyor.
Galatasaray, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Paraguay formasıyla dikkat çeken iki futbolcuyu transfer listesine ekledi. Teknik direktör Okan Buruk, Julio Enciso ve Diego Gómez için yönetime olumlu rapor sundu.
GALATASARAY'DAN PARAGUAY ÇIKARMASI
Yeni sezonda Süper Lig şampiyonluğunu korumak ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst turlara yükselmek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarını hızlandırdı.
Sarı-kırmızılılar, Dünya Kupası'nı yakından takip ederek kadro planlamasına uygun oyuncular üzerinde durdu. Paraguay'ın turnuvadaki performansında öne çıkan Julio Enciso ile Diego Gómez, Okan Buruk'un transfer listesine girdi.
Galatasaray yönetimi, iki futbolcunun kulüpleri ve temsilcileriyle temas kurarak mali şartları öğrenmeyi planlıyor.
İLK HEDEF JULIO ENCISO
Okan Buruk'un özellikle hücumdaki bire bir becerisi, şut kalitesi ve yaratıcılığı nedeniyle Julio Enciso'yu beğendiği belirtildi.
22 yaşındaki futbolcu; on numara, sol kanat ve ikinci forvet bölgelerinde görev yapabiliyor. Enciso, 2026 Dünya Kupası'nda 1 gol ve 2 asist üreterek Paraguay'ın son 16 turuna yükselmesinde önemli rol oynadı.
Paraguay, son 16 turunda Fransa'ya 1-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Enciso, ülkesinin hücumdaki en etkili ve yaratıcı oyuncularından biri olarak öne çıktı.
2025'TE FRANSA'YA GİTTİ
Julio Enciso, Brighton'dan ayrıldıktan sonra Eylül 2025'te Strasbourg'a transfer oldu. Paraguaylı futbolcunun Fransız kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar devam ediyor.
Enciso'nun güncel piyasa değeri 25 milyon euro. Sağ ayaklı oyuncunun ana pozisyonu on numara olsa da hücum hattının iki kanadında da görev yapabiliyor.
Enciso geçen sezon Ligue 1'de 27 karşılaşmada 3 gol ve 6 asistlik katkı sağladı. Dripling becerisi ve ceza sahası çevresinden yaptığı etkili vuruşlarla Strasbourg hücumunun önemli parçalarından biri oldu.
DIEGO GÓMEZ İÇİN OLUMLU RAPOR
Galatasaray'ın transfer listesine aldığı ikinci Paraguaylı futbolcu Diego Gómez oldu.
Okan Buruk, 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun fizik gücü, pres kapasitesi, ikili mücadele başarısı ve hücuma verdiği katkıyı beğendi. Sarı-kırmızılı teknik heyet, Gómez'i orta sahanın merkezinde hem savunma hem de hücum görevlerini üstlenebilecek bir oyuncu olarak değerlendiriyor.
Diego Gómez, ön libero ve merkez orta sahanın yanı sıra on numara ve sol iç pozisyonlarında da görev yapabiliyor.
BRIGHTON İLE SÖZLEŞMESİ 2030'DA BİTİYOR
Brighton, Diego Gómez'i Ocak 2025'te Inter Miami'den kadrosuna kattı. İngiliz kulübü transfer bedelini açıklamadı.
Paraguaylı futbolcunun Brighton ile sözleşmesi 30 Haziran 2030'a kadar devam ediyor. Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olan Gómez, İngiliz ekibinin uzun vadeli kadro planlamasında yer alıyor.
Uzun süreli sözleşme ve Premier Lig'deki düzenli forma süresi, Galatasaray açısından bu transferin mali şartlarını zorlaştırıyor.
PREMİER LİG'DE 5 GOL, 1 ASİST
Diego Gómez, 2025-2026 Premier Lig sezonunda 32 karşılaşmada görev yaptı. Bu maçların 26'sına ilk 11'de başlayan orta saha oyuncusu, 5 gol ve 1 asist üretti.
Paraguaylı futbolcu ligde 2 bin 136 dakika sahada kaldı. Brighton formasıyla tüm kulvarlarda 10 gole ulaşan Gómez, İngiltere Lig Kupası'nda Barnsley'e karşı tek maçta dört gol attı.
+4 YABANCI KURALINA UYUYOR
Diego Gómez, 27 Mart 2003 doğumlu olması nedeniyle TFF'nin 2026-2027 sezonunda uygulayacağı yabancı oyuncu düzenlemesine uyuyor.
TFF'nin son açıklamasına göre kulüpler, A takım listesine 14 yabancı yazdığında bu futbolcuların en az dördünün 1 Ocak 2003 veya daha sonra doğmuş olması gerekiyor. Gómez, Galatasaray'ın +4 kontenjanında değerlendirebileceği bir oyuncu konumunda.
23 Ocak 2004 doğumlu Julio Enciso da aynı kontenjan şartını karşılıyor.
İKİ OYUNCUNUN DEĞERİ 50 MİLYON EURO
Julio Enciso ve Diego Gómez'in güncel piyasa değerleri 25'er milyon euro. İki oyuncunun toplam piyasa değeri 50 milyon euroya ulaşıyor.
Enciso'nun Strasbourg ile 2029, Gómez'in Brighton ile 2030 yılına kadar sözleşmesinin bulunması, transferlerin doğrudan bonservisle tamamlanmasını zorlaştırıyor.
Galatasaray'ın iki süreçte de kulüplerin bonservis beklentilerini öğrendikten sonra kiralama, satın alma opsiyonu veya uzun vadeli ödeme planı seçeneklerini değerlendirmesi bekleniyor.
GALATASARAY'IN TRANSFER PLANI
Julio Enciso hücum hattında yaratıcılık ve bireysel yetenek sunarken Diego Gómez orta sahaya fizik gücü, dinamizm ve pres kalitesi kazandırabilecek bir profil çiziyor.
Galatasaray, iki futbolcuyu farklı bölgeler için değerlendiriyor. Enciso hücum ve on numara rotasyonuna, Gómez ise merkez orta saha planlamasına yönelik bir aday olarak öne çıkıyor.
Transferler henüz liste ve değerlendirme aşamasında bulunuyor. Galatasaray, oyuncuların temsilcileri ile Strasbourg ve Brighton'ın mali şartlarını gördükten sonra resmî teklif konusunda karar verecek.
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Kriter
|
Julio Enciso
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Diego Gómez
|Yaş
|22
|23
|Kulüp
|Strasbourg
|Brighton
|Ana mevki
|On numara
|Merkez orta saha
|Yan mevkiler
|Sol kanat, ikinci forvet
|Ön libero, on numara
|Piyasa değeri
|25 milyon euro
|25 milyon euro
|Sözleşme sonu
|30 Haziran 2029
|30 Haziran 2030
|Geçen sezon lig
|27 maç, 3 gol, 6 asist
|32 maç, 5 gol, 1 asist
|Dünya Kupası
|1 gol, 2 asist
|4 maç
|+4 kontenjanı
|Uygun
|Uygun