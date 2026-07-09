Galatasaray’dan Paraguay çıkarması! Julio Enciso ve Diego Gómez listede

Diego Gómez Brighton'da oynuyor

2025'TE FRANSA'YA GİTTİ

Julio Enciso, Brighton'dan ayrıldıktan sonra Eylül 2025'te Strasbourg'a transfer oldu. Paraguaylı futbolcunun Fransız kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar devam ediyor.

Enciso'nun güncel piyasa değeri 25 milyon euro. Sağ ayaklı oyuncunun ana pozisyonu on numara olsa da hücum hattının iki kanadında da görev yapabiliyor.

Enciso geçen sezon Ligue 1'de 27 karşılaşmada 3 gol ve 6 asistlik katkı sağladı. Dripling becerisi ve ceza sahası çevresinden yaptığı etkili vuruşlarla Strasbourg hücumunun önemli parçalarından biri oldu.