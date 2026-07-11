CHP'li Çankaya Belediyesi'ne operasyon!

CHP'li Çankaya Belediyesi'ne sabah saatlerinde polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Edinilen ilk bilgilere göre, belediye binasında geniş çaplı arama başlatılırken, çok sayıda kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi.

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