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CHP'li Çankaya Belediyesi'ne operasyon!

CHP'li Çankaya Belediyesi'ne sabah saatlerinde polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Edinilen ilk bilgilere göre, belediye binasında geniş çaplı arama başlatılırken, çok sayıda kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi.

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CHP'li Çankaya Belediyesi'ne operasyon!

CHP'li Çankaya Belediyesi'ne sabah saatlerinde polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Edinilen ilk bilgilere göre, belediye binasında geniş çaplı arama başlatılırken, çok sayıda kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi.

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