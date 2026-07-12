Bordo-Mavililer Şilili genç yıldızı takibe aldı: Son aday Dario Osorio

Fırtına’da transfer çalışmaları sürüyor. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır)

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Osorio, Danimarka ekibi Midtjylland ile 30 Haziran 2030'a kadar sözleşme altında bulunuyor. Hızı, bire birdeki etkinliği ve hücumdaki üretkenliğiyle dikkat çeken Şilili futbolcunun, Türkiye Futbol Federasyonu'nun uyguladığı 10+4 yabancı oyuncu kuralına da uygun olması transferde önemli bir avantaj olarak görülüyor.