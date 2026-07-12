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ABD'li Senatör Lindsey Graham öldü! Nerede Türkiye düşmanlığı orada o vardı: "Gazze'yi dümdüz edin" demişti

71 yaşındaki ABD Senatörü Lindsey Graham'ın "ani bir rahatsızlık' nedeniyle öldüğü açıklandı. Graham'ın son ziyareti NATO Zirvesi kapsamında Ankara'ya ardından da Ukrayna'yı başkenti Kiev'e olmuştu. ABD'li senatör, F-35'ler konusunda ılımlı mesaj verse de Türkiye düşmanı tüm kararları destekliyordu. CAATSA yaptırımlarının uygulanmasının da en ateşli savunucularından biriydi. Soykırımcı İsrail'i aklayıp "Din savaşındayız. Gazze'yi dümdüz edin" demesiyle biliniyordu. PKK/YPG'ye arka çıkıp terör örgütü adına lobi faaliyetleri yürütüyordu.

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ABD'li Senatör Lindsey Graham öldü! Nerede Türkiye düşmanlığı orada o vardı: "Gazze'yi dümdüz edin" demişti

Ankara'daki NATO Zirvesi sonrası F-35'ler konusunda çark etse de "Türkiye düşmanı" tutumuyla bilinen ABD Senatörü Lindsey Graham öldü.

Graham'ın ofisi, ölümüyle ilgili X hesabı üzerinden açıklama yaptı.

ABD Senatörü Lindsey Graham öldü (Haberin görselleri Takvim Foto Arşiv'den alındı)ABD Senatörü Lindsey Graham öldü (Haberin görselleri Takvim Foto Arşiv'den alındı)

Açıklamada, "11 Temmuz Cumartesi akşamı, ABD Senatörü Lindsey Graham kısa süren ve ani gelişen bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Senatör Graham'ın ailesi bu zor dönemde edilen dualar için teşekkür ediyor ve mahremiyetlerine saygı gösterilmesini rica ediyor" ifadeleri kullanıldı.

SON ZİYARETİ ANKARA VE KİEV'E OLDU

ABD'li senatörün son ziyareti 36. NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara ve Kiev'e olmuştu.

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Graham öldüGraham öldü


F-35'LER KONUSUNDA ÇARK ETSE DE TÜRKİYE DÜŞMANLIĞIYLA BİLİNİRDİ

Daha önce F-35 jetlerinin Türkiye'ye verilmesine karşı mesafeli bir duruş sergileyen Graham, "Türkiye'ye hak ettiği F-35 teslimatını yeniden sağlayacak ve hukuki engelleri aşacak akılcı bir çözüm bulunabileceğine tüm kalbimle inanıyorum" diyerek çark etmişti.

Graham son kertede F-35'ler konusunda olumlu mesaj verse de Türkiye düşmanı bir tutum içerisindeydi.

Türkiye'ye CAATSA yaptırımlarının uygulanmasının da en ateşli savunucularından biriydi.

Graham, ʺDini bir savaştayız ve ben İsrail'in yanındayımʺ demiştiGraham, ʺDini bir savaştayız ve ben İsrail'in yanındayımʺ demişti


Lindsey Graham'in de aralarında olduğu 5 Amerikalı senatör, 2019 yılında da Washington yönetimine, Türkiye'nin ABD ile Suriye'nin kuzeyine ilişkin vardığı ateşkes anlaşmasını ihlâl ettiği iddialarını araştırma ve bu iddiaların teyit edilmesi halinde Ankara'ya yaptırımlar uygulama çağrısında bulunmuştu.

Video Oynatma İkonu ABD'li senatör Lindsey Graham'dan skandal sözler



"GAZZE'Yİ DÜMDÜZ EDİN" DEMİŞTİ

Azılı bir İsrail savunucu olarak biliniyordu. "Dini bir savaştayız ve ben İsrail'in yanındayım. Ne gerekiyorsa yapın. Orayı (Gazze) dümdüz edin" edin diyerek siyonist orduya arka çıkıyordu.

ABDli senatör Lindsey Grahamdan skandal sözler: Gazzeyi dümdüz edin! Dini savaşın içindeyiz İsrailin yanındayım...ABDli senatör Lindsey Grahamdan skandal sözler: Gazzeyi dümdüz edin! Dini savaşın içindeyiz İsrailin yanındayım...


Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant'a yönelik tutuklama emirlerine karşı çıkan Graham, "ABD Senatosunun harekete geçip bu sorumsuz kurumu cezalandırmasının zamanı geldi" diyerek UCM'yi hedef göstermişti.

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YPG DESTEKÇİSİ

Graham, SDG için "İsrail'le güçlü ittifak halinde bulunan müttefiklerimiz" demekten sakınmıyordu.

Son olarak "YPG'ye yönelik operasyonlar durmazsa Türkiye'ye yaptırım uygulansın" çağrısında bulunmuştu.

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