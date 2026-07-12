ABD'li Senatör Lindsey Graham öldü! Nerede Türkiye düşmanlığı orada o vardı: "Gazze'yi dümdüz edin" demişti

Graham, ʺDini bir savaştayız ve ben İsrail'in yanındayımʺ demişti





Lindsey Graham'in de aralarında olduğu 5 Amerikalı senatör, 2019 yılında da Washington yönetimine, Türkiye'nin ABD ile Suriye'nin kuzeyine ilişkin vardığı ateşkes anlaşmasını ihlâl ettiği iddialarını araştırma ve bu iddiaların teyit edilmesi halinde Ankara'ya yaptırımlar uygulama çağrısında bulunmuştu.

ABD'li senatör Lindsey Graham'dan skandal sözler





"GAZZE'Yİ DÜMDÜZ EDİN" DEMİŞTİ



Azılı bir İsrail savunucu olarak biliniyordu. "Dini bir savaştayız ve ben İsrail'in yanındayım. Ne gerekiyorsa yapın. Orayı (Gazze) dümdüz edin" edin diyerek siyonist orduya arka çıkıyordu.