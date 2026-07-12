Kerem’in olası ayrılığına karşı strateji belli oldu! Yeniden Lookman

Kerem Aktürkoğlu için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi...

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli'nin, 27 yaşındaki Fenerbahçeli futbolcu için yaklaşık 35 milyon euro değerinde bir teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü. Haberlere göre olası transfer sürecinde son karar hem Fenerbahçe yönetimine hem de milli yıldıza ait olacak. Sarı-Lacivertliler'in, cazip bir teklif gelmesi ve transferin gerçekleşmesi halinde başka isimler üzerinde çalıştığı belirtildi.