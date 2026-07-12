Kerem’in olası ayrılığına karşı strateji belli oldu! Yeniden Lookman
Kerem Aktürkoğlu için Suudi ekibi Al Ahli’nin 35 milyon euro’luk teklif hazırladığı iddia edildi. Olası bir ayrılık yaşanması halinde, Sarı-Lacivertliler’in geçen ara transfer döneminde çok istediği Ademola Lookman’ı yeniden gündemine alabileceği öne sürüldü.
Kerem Aktürkoğlu için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi...
Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli'nin, 27 yaşındaki Fenerbahçeli futbolcu için yaklaşık 35 milyon euro değerinde bir teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü. Haberlere göre olası transfer sürecinde son karar hem Fenerbahçe yönetimine hem de milli yıldıza ait olacak. Sarı-Lacivertliler'in, cazip bir teklif gelmesi ve transferin gerçekleşmesi halinde başka isimler üzerinde çalıştığı belirtildi.
YENİDEN GÜNDEME GELEBİLİR
Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin yeniden Ademola Lookman'ı gündemine alabileceği iddia edildi. Sarı-Lacivertliler, geçtiğimiz ara transfer döneminde Atalanta forması giyen Nijeryalı yıldızı kadrosuna katmak istemiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Lookman daha sonra A.Madrid'e imza atmıştı.
Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı halinde A.Madrid'in kapısının Lookman için çalınabileceği öne sürülürken, 28 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değerinin 40 milyon euro olduğu ifade edildi.