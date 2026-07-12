15 Temmuz ihanetinin 10. yıldönümü: FETÖ'nün yeni oyunu deşifre edildi

15 Temmuz 2016 gecesi Türkiye'yi karanlığa gömmek isteyen FETÖ/PDY terör örgütüne karşı başlatılan hukuk mücadelesi, 10. yılında büyük bir kararlılıkla sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek'e verdiği özel röportajda, terörle mücadeledeki son rakamları ve örgütün güncel yapılanmasına yönelik devam eden operasyonları tüm detaylarıyla anlattı. FETÖ ile mücadelenin sadece polisiye bir operasyon değil, bir "Büyük Devlet Arınması" olduğunu vurgulayan Gürlek, 253 vatandaşın şehit, 2 bin 740 kahramanın gazi olduğu 15 Temmuz gecesinin ise, halkın direnişiyle Türk tarihinin en karanlık gecesinden en şanlı gecelerinden birine dönüştüğünü söyledi.

Örgüt elebaşının 20 Ekim 2024 tarihinde ölmüş olmasının, bu tehdidin tamamen bittiği ve tehlikenin geçtiği anlamına kesinlikle gelmediğini belirten Gürlek, "Cumhurbaşkanımızın sıkça dikkat çektiği üzere, FETÖ sadece liderine bağlı basit bir grup değil, küresel bir ahtapotun kollarıdır. Bu sinsi yapı, kurumsal omurgası devletimiz tarafından büyük oranda çökertilmiş olsa da, yurtdışındaki kaçak uzantıları vasıtasıyla varlığını sürdürme gayretindedir. Örgüt şu an özellikle 'güncel yapılanma', 'finans yapılanması', 'yurtdışı yapılanması' ve 'kripto unsurlar' üzerinden varlığını koruma gayretindedir. Son dönemdeki tespitler gösteriyor ki; ticari faaliyetler, paravan şirketler, bazı iş çevreleri ve gündelik hayatın doğal akışı içinde dikkat çekmeyecek yeni temas noktaları oluşturmaya çalışmaktadırlar. Kendilerini çok farklı sosyal grupların, akımların içinde gizleyerek kamufle etmeye çalışmaktadırlar. Yurtdışına kaçanlar ise Türkiye karşıtı lobilerle işbirliği içinde, sosyal medya üzerinden çok yoğun yalan haberler yayarak dezenformasyon ve algı operasyonları yürütmektedirler" diye konuştu.

GENÇLERİ İRADESİZ BİRER ROBOTA DÖNÜŞTÜRDÜLER

Bakan Gürlek, "Bu örgüt, kendi ülkesinin sırlarını küresel güç odaklarına sunan bir organizasyon, tam manasıyla bir 'Siyasal ve Askeri Casusluk' şebekesidir. Örgütün nihai amacının, demokratik ve anayasal nizamı tamamen yıkarak, kendi gizli ideolojilerine ve örgüt liderinin dogmalarına dayalı totaliter bir rejim kurmak olduğu en yüksek hukuki makamlarca ortaya konulmuştur. Bu yapı yıllar boyunca toplumun her kesiminden, özellikle de gencecik insanlardan çok büyük bir insan kaynağı devşirmiştir.

Burada çok büyük bir psikolojik yönlendirme ve inanç istismarı mekanizması vardır. En sık kullandıkları argümanlar; hizmet, maneviyat, kaliteli eğitim vaadi ve burs destekleri olmuştur. Özellikle Anadolu'nun temiz, saf ve dar gelirli ailelerinin zeki çocuklarını hedef almışlar; onları 'Altın Nesil' aldatmacasıyla manevi bir seçilmişlik duygusuna inandırmışlardır. Süreç içinde rüya ve gerçek dışı anlatılarla gençlerin sorgulama yeteneğini felç ederek adeta iradesiz birer robota dönüştürmüşlerdir. İşin dünyevi boyutunda ise 'soru hırsızlığı' yoluyla emek hırsızlığı yapmışlar, üyelerine haksız kamu kariyerleri vaat edip onları hem ekonomik hem de psikolojik olarak kendilerine bağımlı hale getirmişlerdir" dedi.