CHP'li Nihat Yeşiltaş'ın BURFAŞ skandalı: 2 yıllık keyif 5 milyonluk fatura!

Bursa'da yürütülen ve CHP'li eski Başkanlar Turgay Erdem ile Mustafa Bozbey'in tutuklanmasıyla sonuçlanan rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarının yankıları sürerken, yeni bir skandal daha patlak verdi. 2 yıl boyunca Bursa'yı yöneten CHP'nin kamu kurumlarını adeta babalarının çiftliği gibi kullandığı ortaya çıktı.

CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ın 2 yıl içerisinde, partinin tüm etkinliklerini Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BURFAŞ tesislerinde gerçekleştirdiği ve tek kuruş para ödemediği anlaşıldı. Büyükşehir Belediyesinin başındaki CHP'li Mustafa Bozbey'in belediyeye ait tüm imkanları il teşkilatına peşkeş çektiği ortaya çıktı.