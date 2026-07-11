Galatasaray’dan Franco Mastantuono hamlesi! Real Madrid’e kiralama planı
Galatasaray’ın, Real Madrid forması giyen 18 yaşındaki Arjantinli yıldız Franco Mastantuono’yu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Düzenli oynama hedefi bulunan genç futbolcunun geleceğine ilişkin kararın Real Madrid’in sezon öncesi kampında verilmesi bekleniyor.
Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için İspanya'dan dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların, Real Madrid forması giyen 18 yaşındaki Arjantinli yıldız Franco Mastantuono'yu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.
GALATASARAY'IN GİZLİ HEDEFİ MASTANTUONO
Süper Lig'de üst üste dördüncü, toplamda 26. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi için güçlü ve geniş bir kadro oluşturmayı hedefliyor.
Madrid Universal'ın haberine göre sarı-kırmızılılar, Real Madrid'in genç oyuncusu Franco Mastantuono'nun durumunu yakından takip ediyor.
Galatasaray'ın sağ kanat ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen Arjantinli futbolcuyu bir sezonluğuna kiralamayı planladığı belirtildi.
TRANSFER HENÜZ İLGİ AŞAMASINDA
Real Madrid'in de genç futbolcunun geleceğine ilişkin nihai kararını henüz vermediği ifade ediliyor.
Bu nedenle transfer şu aşamada Galatasaray'ın oyuncuyu takip ettiği ve kiralama şartlarını değerlendirdiği ilgi aşamasında bulunuyor.
REAL MADRID KAMP SONRASI KARAR VERECEK
Franco Mastantuono'nun Real Madrid'deki geleceği belirsizliğini koruyor.
İspanyol basınına göre teknik direktör José Mourinho, genç futbolcuyu sezon öncesi hazırlıklarında görmek istiyor.
Real Madrid'in antrenmanları 13 Temmuz'da başlayacak. Mourinho'nun oyuncunun kamp performansını değerlendirdikten sonra takımda kalmasına veya kiralık gönderilmesine karar vermesi bekleniyor.
Real Madrid'in Mastantuono'yu bonservisiyle satmayı düşünmediği, masadaki seçeneklerin takımda kalmak veya bir sezon kiralık ayrılmak olduğu belirtiliyor.
MASTANTUONO DÜZENLİ OYNAMAK İSTİYOR
Arjantinli futbolcunun önceliğinin yeni sezonda düzenli forma giymek olduğu kaydedildi.
Mastantuono'nun çevresi ile Real Madrid yönetiminde, genç oyuncunun Santiago Bernabeu'da yeterli süreyi bulup bulamayacağı konusunda soru işaretleri bulunuyor.
Real Madrid'in hücum ve orta saha rotasyonunda Jude Bellingham, Arda Güler, Brahim Diaz, Bernardo Silva, Federico Valverde ve Rodrygo gibi çok sayıda alternatif bulunması, forma rekabetini artırıyor.
Genç futbolcu kiralık ayrılma ihtimalini tamamen dışlamasa da Galatasaray'a veya başka bir kulübe gitme konusunda henüz kesin karar vermedi.
GEÇEN SEZON 35 MAÇA ÇIKTI
Franco Mastantuono, Real Madrid'deki ilk sezonunda tüm kulvarlarda 35 karşılaşmada görev yaptı.
18 yaşındaki futbolcu bu maçların 17'sine ilk 11'de başlarken toplam 1.484 dakika sahada kaldı.
Mastantuono, La Liga'da 23, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8, İspanya Kral Kupası'nda 2 ve İspanya Süper Kupası'nda 2 kez forma giydi.
Arjantinli oyuncu sezonu 3 golle tamamladı. Resmî organizasyon verilerinde asist katkısı bulunmuyor.
SAKATLIK SÜRECİ PERFORMANSINI ETKİLEDİ
Mastantuono'nun Real Madrid'deki ilk sezonunda yaşadığı pubis sakatlığı düzenli forma bulmasını zorlaştırdı.
İspanyol basınında oyuncunun yaklaşık dört ay boyunca sakatlığın etkileriyle mücadele ettiği ve bu dönemin fiziksel performansını olumsuz etkilediği aktarıldı.
Sezon boyunca Real Madrid'in toplam oyun süresinin yüzde 29'unda sahada kalan genç futbolcu, şubat ayından itibaren 19 karşılaşma boyunca ilk 11'de görev alamadı.
Mastantuono'nun hedefi, yeni sezonda düzenli oynayarak gelişimini sürdürmek ve Arjantin Milli Takımı kadrosuna yeniden girebilmek.
REAL MADRID 6 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI
Real Madrid, Franco Mastantuono'nun transferini 13 Haziran 2025'te resmen açıkladı.
İspanyol kulübü, Arjantinli oyuncuyla 14 Ağustos 2025'ten 30 Haziran 2031'e kadar geçerli 6 yıllık sözleşme imzaladı.
Real Madrid, River Plate'teki serbest kalma maddesini devreye sokarak oyuncu için 45 milyon euro ödeme yaptı.
İspanyol basını, vergi ve diğer mali yükümlülüklerle birlikte transfer operasyonunun toplam maliyetinin 63,2 milyon euroya ulaştığını yazdı.
FRANCO MASTANTUONO KİMDİR?
Franco Mastantuono, 14 Ağustos 2007 tarihinde Arjantin'in Azul kentinde dünyaya geldi.
River Plate altyapısında yetişen sol ayaklı futbolcu, Şubat 2024'te kulüp tarihinin en genç golcüsü oldu.
Ana mevkisi sağ kanat olan Mastantuono, 10 numara ve merkez orta saha bölgelerinde de görev yapabiliyor.
Teknik kapasitesi, sol ayağı, dar alandaki top kontrolü, uzaktan şutları ve duran toplardaki etkisiyle öne çıkan genç oyuncu, Arjantin A Milli Takımı'nda da forma giydi.
GALATASARAY İÇİN ZORLU OPERASYON
Galatasaray'ın Mastantuono'yu kiralayabilmesi için öncelikle Real Madrid'in oyuncuyu geçici olarak göndermeye karar vermesi gerekiyor.
İspanyol kulübünün kiralama durumunda düzenli oynama garantisi, UEFA Şampiyonlar Ligi seviyesi ve oyuncunun gelişim planını göz önünde bulunduracağı değerlendiriliyor.
Galatasaray'ın Avrupa'nın en önemli genç yeteneklerinden biri olarak gösterilen Mastantuono'ya düzenli süre ve Şampiyonlar Ligi vitrini sunmayı planladığı öne sürülüyor.
Transferin seyri, José Mourinho'nun sezon öncesi kampın ardından vereceği kararla netlik kazanacak.