Galatasaray’dan Franco Mastantuono hamlesi! Real Madrid’e kiralama planı

Franco Mastantuono için kararı Jose Mourinho verecek REAL MADRID KAMP SONRASI KARAR VERECEK Franco Mastantuono'nun Real Madrid'deki geleceği belirsizliğini koruyor. İspanyol basınına göre teknik direktör José Mourinho, genç futbolcuyu sezon öncesi hazırlıklarında görmek istiyor. Real Madrid'in antrenmanları 13 Temmuz'da başlayacak. Mourinho'nun oyuncunun kamp performansını değerlendirdikten sonra takımda kalmasına veya kiralık gönderilmesine karar vermesi bekleniyor. Real Madrid'in Mastantuono'yu bonservisiyle satmayı düşünmediği, masadaki seçeneklerin takımda kalmak veya bir sezon kiralık ayrılmak olduğu belirtiliyor. MASTANTUONO DÜZENLİ OYNAMAK İSTİYOR Arjantinli futbolcunun önceliğinin yeni sezonda düzenli forma giymek olduğu kaydedildi. Mastantuono'nun çevresi ile Real Madrid yönetiminde, genç oyuncunun Santiago Bernabeu'da yeterli süreyi bulup bulamayacağı konusunda soru işaretleri bulunuyor. Real Madrid'in hücum ve orta saha rotasyonunda Jude Bellingham, Arda Güler, Brahim Diaz, Bernardo Silva, Federico Valverde ve Rodrygo gibi çok sayıda alternatif bulunması, forma rekabetini artırıyor. Genç futbolcu kiralık ayrılma ihtimalini tamamen dışlamasa da Galatasaray'a veya başka bir kulübe gitme konusunda henüz kesin karar vermedi.

Franco Mastantuono'nun referans alabileceği isimlerden biri de Arda Güler GEÇEN SEZON 35 MAÇA ÇIKTI Franco Mastantuono, Real Madrid'deki ilk sezonunda tüm kulvarlarda 35 karşılaşmada görev yaptı. 18 yaşındaki futbolcu bu maçların 17'sine ilk 11'de başlarken toplam 1.484 dakika sahada kaldı. Mastantuono, La Liga'da 23, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8, İspanya Kral Kupası'nda 2 ve İspanya Süper Kupası'nda 2 kez forma giydi. Arjantinli oyuncu sezonu 3 golle tamamladı. Resmî organizasyon verilerinde asist katkısı bulunmuyor.

Franco Mastantuono beklentileri karşılayamadı SAKATLIK SÜRECİ PERFORMANSINI ETKİLEDİ Mastantuono'nun Real Madrid'deki ilk sezonunda yaşadığı pubis sakatlığı düzenli forma bulmasını zorlaştırdı. İspanyol basınında oyuncunun yaklaşık dört ay boyunca sakatlığın etkileriyle mücadele ettiği ve bu dönemin fiziksel performansını olumsuz etkilediği aktarıldı. Sezon boyunca Real Madrid'in toplam oyun süresinin yüzde 29'unda sahada kalan genç futbolcu, şubat ayından itibaren 19 karşılaşma boyunca ilk 11'de görev alamadı. Mastantuono'nun hedefi, yeni sezonda düzenli oynayarak gelişimini sürdürmek ve Arjantin Milli Takımı kadrosuna yeniden girebilmek.

Franco Mastantuono REAL MADRID 6 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI Real Madrid, Franco Mastantuono'nun transferini 13 Haziran 2025'te resmen açıkladı. İspanyol kulübü, Arjantinli oyuncuyla 14 Ağustos 2025'ten 30 Haziran 2031'e kadar geçerli 6 yıllık sözleşme imzaladı. Real Madrid, River Plate'teki serbest kalma maddesini devreye sokarak oyuncu için 45 milyon euro ödeme yaptı. İspanyol basını, vergi ve diğer mali yükümlülüklerle birlikte transfer operasyonunun toplam maliyetinin 63,2 milyon euroya ulaştığını yazdı.