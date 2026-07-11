Srebrenitsa’da dinmeyen acı: Türkiye’den Unutturmayacağız mesajı
Dünyanın gözleri önünde 8 bin 372 Boşnak’ın katledildiği Srebrenitsa Soykırımı’nın üzerinden 31 yıl geçti. İnsanlığın kara lekesi unutulmazken Türkiye’den “Asla unutturmayacağız” mesajları yükseldi.
Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 11 Temmuz 1995'te yaşanan soykırımın üzerinden 31 yıl geçti. Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerinin kenti ele geçirmesinin ardından en az 8 bin 372 Boşnak erkek katledildi.
Birleşmiş Milletler bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnakların Sırp birliklerine teslim edilmesiyle başlayan katliamda binlerce kişi ormanlık alanlarda, fabrikalarda ve depolarda öldürülerek toplu mezarlara gömüldü.
SREBRENİTSA'DA NELER YAŞANDI?
Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.
Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katlettikten sonra toplu mezarlara gömdü.
Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı, 2007'deki kararında, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinden gelen kanıtlar doğrultusunda Srebrenitsa ve civarında yaşananları "soykırım" olarak nitelendirdi.
1000'DEN FAZLA KİŞİNİN CENAZESİNE ULAŞILAMADI
Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.
Potoçari Anıt Mezarlığı'nda şimdiye kadar 6 bin 772 kurban defnedilirken, 250 kurban ailelerin isteğiyle yerel mezarlıklarda toprağa verildi.
Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybeden ve cenazesine ulaşılamayan 1000'den fazla kişi bulunuyor.
TÜRKİYE'DEN SREBRENİTSA MESAJLARI
Srebrenitsa Soykırımı'nın 31'inci yıl dönümünde Türkiye'den de peş peşe anma mesajları yayımlandı. Yapılan açıklamalarda, soykırım kurbanlarının unutulmayacağı ve Srebrenitsa'da yaşananların gelecek nesillere aktarılacağı vurgulandı.
ÖMER ÇELİK: ASLA UNUTTURMAYACAĞIZ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik Srebrenitsa Soykırımında şehit edilen canlarımızı rahmetle anıyoruz. Bu soykırımı asla unutturmayacağız. Şehitlerimizi asla unutmayacağız.
KURTULMUŞ: İNSANLIĞIN ORTAK ACISIDIR
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Srebrenitsa, yalnızca Bosna Hersek'in değil, adalet, merhamet ve insanlık onurunu savunan herkesin ortak acısıdır. Bu büyük acıyı unutmayacak, unutturmayacak, Srebrenitsa'da şehit edilen kardeşlerimizin aziz hatırasını daima yaşatacağız." ifadelerini kullandı.
Kurtulmuş, Srebrenitsa Soykırımı'nın 31. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:
"Tüm dünyanın gözleri önünde, insanlığın vicdanına kara bir leke olarak kazınan Srebrenitsa Soykırımı'nın 31'inci yılında, yalnızca kimlikleri ve inançları nedeniyle katledilen 8 bin 372 Bosnalı kardeşimizi rahmetle yad ediyor, ailelerinin ve kardeş Bosna Hersek halkının acısını yürekten paylaşıyorum. Srebrenitsa, yalnızca Bosna Hersek'in değil, adalet, merhamet ve insanlık onurunu savunan herkesin ortak acısıdır. Bu büyük acıyı unutmayacak, unutturmayacak, Srebrenitsa'da şehit edilen kardeşlerimizin aziz hatırasını daima yaşatacağız. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."
EMİNE ERDOĞAN: VİCDANI AYAKTA TUTMAKTIR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenleri andı.
Emine Erdoğan, soykırımın 31'inci yılı dolayısıyla NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Srebrenitsa'yı anmak, sadece yas tutmak değil, insanlığın bir daha aynı karanlığa sürüklenmemesi için vicdanı ayakta tutmaktır. Srebrenitsa Soykırımı'nın yıl dönümünde hayattan koparılan Boşnak kardeşlerimizi rahmetle anıyor, ailelerine ve sevdiklerine sabır diliyorum."
MSB'DEN ANMA MESAJI
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Srebrenitsa Soykırımı'nın 31'inci yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"İnsanlık tarihine kara bir leke olarak kazınan, Avrupa'nın orta yerinde caniler tarafından katledilerek soykırıma uğrayan Srebrenitsa şehitlerimizi rahmetle anıyor, Boşnak kardeşlerimizin acılarını yürekten paylaşıyoruz."
DURAN: İNSANLIĞIN ORTAK VİCDANINI GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Srebrenitsa Soykırımı'nın 31'inci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, soykırımda katledilen Boşnakları rahmetle andı.
Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan zulüm, haksızlık ve insani dramlar karşısında barışın, adaletin ve insan onurunun yanında durmayı sürdüreceğini vurguladı.
Burhanettin Duran'ın açıklaması şöyle:
"İnsanlık tarihinin en karanlık sayfalarından biri olarak hafızalara kazınan Srebrenitsa Soykırımı, aradan geçen 31 yıla rağmen vicdanlarda derin bir yara olmaya devam etmektedir. 8 binden fazla Boşnak Müslüman kardeşimizin hayatına mal olan bu büyük trajedi, insanlık onuruna karşı işlenmiş en ağır suçlardan biri olarak hafızalardaki yerini korumaktadır.
Srebrenitsa Soykırımı'nda katledilen kardeşlerimizi rahmetle yâd ediyor, Bosnalı kardeşlerimizin acısını ve hüznünü yürekten paylaşıyorum.
Türkiye; Bosna Hersek'ten Kosova'ya, Kafkasya'dan Orta Doğu'ya, Gazze'den Afrika'ya kadar nerede zulüm, haksızlık ve insani dram yaşanıyorsa; barışın, adaletin ve insan onurunun yanında durmayı, mazlumların sesi olmayı kararlılıkla sürdürecektir.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi, 'Daha adil bir dünya mümkündür.' Bu anlayışla, insanlığın ortak vicdanını güçlendirmek ve kalıcı barışın tesisi için çalışmaya devam edeceğiz."