Srebrenitsa’da dinmeyen acı: Türkiye’den Unutturmayacağız mesajı

ÖMER ÇELİK: ASLA UNUTTURMAYACAĞIZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik Srebrenitsa Soykırımında şehit edilen canlarımızı rahmetle anıyoruz. Bu soykırımı asla unutturmayacağız. Şehitlerimizi asla unutmayacağız.

KURTULMUŞ: İNSANLIĞIN ORTAK ACISIDIR

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Srebrenitsa, yalnızca Bosna Hersek'in değil, adalet, merhamet ve insanlık onurunu savunan herkesin ortak acısıdır. Bu büyük acıyı unutmayacak, unutturmayacak, Srebrenitsa'da şehit edilen kardeşlerimizin aziz hatırasını daima yaşatacağız." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, Srebrenitsa Soykırımı'nın 31. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Tüm dünyanın gözleri önünde, insanlığın vicdanına kara bir leke olarak kazınan Srebrenitsa Soykırımı'nın 31'inci yılında, yalnızca kimlikleri ve inançları nedeniyle katledilen 8 bin 372 Bosnalı kardeşimizi rahmetle yad ediyor, ailelerinin ve kardeş Bosna Hersek halkının acısını yürekten paylaşıyorum. Srebrenitsa, yalnızca Bosna Hersek'in değil, adalet, merhamet ve insanlık onurunu savunan herkesin ortak acısıdır. Bu büyük acıyı unutmayacak, unutturmayacak, Srebrenitsa'da şehit edilen kardeşlerimizin aziz hatırasını daima yaşatacağız. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

EMİNE ERDOĞAN: VİCDANI AYAKTA TUTMAKTIR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenleri andı.

Emine Erdoğan, soykırımın 31'inci yılı dolayısıyla NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Srebrenitsa'yı anmak, sadece yas tutmak değil, insanlığın bir daha aynı karanlığa sürüklenmemesi için vicdanı ayakta tutmaktır. Srebrenitsa Soykırımı'nın yıl dönümünde hayattan koparılan Boşnak kardeşlerimizi rahmetle anıyor, ailelerine ve sevdiklerine sabır diliyorum."

MSB'DEN ANMA MESAJI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Srebrenitsa Soykırımı'nın 31'inci yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"İnsanlık tarihine kara bir leke olarak kazınan, Avrupa'nın orta yerinde caniler tarafından katledilerek soykırıma uğrayan Srebrenitsa şehitlerimizi rahmetle anıyor, Boşnak kardeşlerimizin acılarını yürekten paylaşıyoruz."

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan zulüm, haksızlık ve insani dramlar karşısında barışın, adaletin ve insan onurunun yanında durmayı sürdüreceğini vurguladı.

"İnsanlık tarihinin en karanlık sayfalarından biri olarak hafızalara kazınan Srebrenitsa Soykırımı, aradan geçen 31 yıla rağmen vicdanlarda derin bir yara olmaya devam etmektedir. 8 binden fazla Boşnak Müslüman kardeşimizin hayatına mal olan bu büyük trajedi, insanlık onuruna karşı işlenmiş en ağır suçlardan biri olarak hafızalardaki yerini korumaktadır.

Srebrenitsa Soykırımı'nda katledilen kardeşlerimizi rahmetle yâd ediyor, Bosnalı kardeşlerimizin acısını ve hüznünü yürekten paylaşıyorum.

Türkiye; Bosna Hersek'ten Kosova'ya, Kafkasya'dan Orta Doğu'ya, Gazze'den Afrika'ya kadar nerede zulüm, haksızlık ve insani dram yaşanıyorsa; barışın, adaletin ve insan onurunun yanında durmayı, mazlumların sesi olmayı kararlılıkla sürdürecektir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi, 'Daha adil bir dünya mümkündür.' Bu anlayışla, insanlığın ortak vicdanını güçlendirmek ve kalıcı barışın tesisi için çalışmaya devam edeceğiz."