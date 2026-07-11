Fenerbahçe Sidiki Cherif ile coştu! Pogon Szczecin'e 4 gollü tarife
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında Polonya temsilcisi Pogon Szczecin'i 4-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin gollerini Cengiz Ünder, Anthony Musaba ve ikinci yarıda 4 dakikada duble yapan Sidiki Cherif kaydetti. Kanarya, ilk iki hazırlık maçında 9 gole ulaşırken kalesini gole kapattı.
Fenerbahçe, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamındaki ikinci maçında Polonya temsilcisi Pogon Szczecin'i 4-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin gollerini Cengiz Ünder, Anthony Musaba ve iki kez Sidiki Cherif kaydetti.
FENERBAHÇE'DEN 4 GOLLÜ GALİBİYET
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe, kamp programındaki ikinci hazırlık maçında Pogon Szczecin ile karşı karşıya geldi.
Hofmann Personal Stadion'da oynanan mücadeleyi futbol direktörü Oğuz Çetin ile yöneticiler Feridun Geçgel ve Cihan Kamer de tribünden takip etti.
İsmail Kartal'ın öğrencileri, ilk yarıda bulduğu iki golün ardından ikinci devrenin başında farkı açtı ve karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.
İSMAİL KARTAL'DAN İDEALE YAKIN KADRO
Fenerbahçe mücadeleye Mert Günok, Ognjen Mimovic, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, Matteo Guendouzi, Bartuğ Elmaz, Cengiz Ünder, Fred, Anthony Musaba ve Anderson Talisca'dan oluşan ilk 11'le başladı.
Sarı-lacivertliler, karşılaşmanın ilk bölümünden itibaren topun kontrolünü elinde tutarak oyunu Pogon Szczecin yarı alanına taşıdı.
GOL PERDESİNİ CENGİZ ÜNDER AÇTI
Fenerbahçe, karşılaşmanın 8. dakikasında öne geçti.
Sağ kanatta topla buluşan Cengiz Ünder, yaptığı etkili vuruşla meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
Admira Wacker karşılaşmasında da gol atan Cengiz Ünder, Avusturya kampındaki ikinci maçta da skor üretti.
MUSABA FARKI İKİYE ÇIKARDI
Sarı-lacivertlilerin ikinci golü 23. dakikada Anthony Musaba'dan geldi.
Fenerbahçe'nin paslarla hazırladığı hücumda ceza alanında topla buluşan Musaba, düzgün bir vuruşla kaleciyi mağlup etti.
Fenerbahçe, Pogon Szczecin karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
CHERIF İKİNCİ YARIYA DAMGA VURDU
Teknik direktör İsmail Kartal, devre arasında Mert Günok, Bartuğ Elmaz ve Anderson Talisca'yı oyundan aldı.
Bu oyuncuların yerine Tarık Çetin, Marco Asensio ve Sidiki Cherif sahaya çıktı.
İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, 48. dakikada Cherif'in golüyle skoru 3-0'a getirdi.
Genç santrfor, yalnızca 4 dakika sonra bir kez daha ağları havalandırdı. Cherif'in 52. dakikadaki ikinci golüyle fark dörde yükseldi.
4 DAKİKADA DUBLE
Karşılaşmaya ikinci yarıda dahil olan Sidiki Cherif, oyuna girdikten kısa süre sonra iki gol kaydetti.
48 ve 52. dakikalarda ağları havalandıran genç futbolcu, Fenerbahçe'nin Pogon Szczecin karşısındaki farklı galibiyetinin öne çıkan ismi oldu.
Cherif'in ceza alanındaki bitiriciliği ve hareketliliği, yeni sezon öncesinde teknik heyete olumlu sinyaller verdi.
58. DAKİKADA 8 DEĞİŞİKLİK
İsmail Kartal, karşılaşmanın 58. dakikasında kadroda geniş çaplı bir rotasyona gitti.
İlk 11'den sahada kalan 8 futbolcu oyundan alınırken İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Yiğit Efe Demir, Rodrigo Becao, Kerem Aktürkoğlu, Çağlar Söyüncü, Kamil Efe Üregen ve İrfan Can Kahveci mücadeleye dahil oldu.
Karşılaşmanın 87. dakikasında Yiğit Efe Demir'in yerine Emre Demir sahaya çıktı.
Fenerbahçe, yapılan değişikliklerin ardından oyunun kontrolünü korudu ancak kalan bölümde başka gol bulamadı.
İKİ MAÇTA 9 GOL
Sarı-lacivertliler, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Admira Wacker'ı 5-0 mağlup etmişti.
Pogon Szczecin karşısında da 4-0 kazanan Fenerbahçe, hazırlık dönemindeki ilk iki maçında toplam 9 gol attı ve kalesinde gol görmedi.
Cengiz Ünder ise iki karşılaşmada da gol atmayı başardı.
11 FUTBOLCU KADROYA ALINMADI
Fenerbahçe'de 11 futbolcu çeşitli nedenlerle Pogon Szczecin karşılaşmasının kadrosunda yer almadı.
Mert Müldür, Archie Brown ve Diego Carlos hafif ağrıları nedeniyle tedbir amacıyla kadroya alınmadı. Omar Fayed ise hafif sakatlığı sebebiyle forma giymedi.
İrfan Can Eğribayat, Yiğit Fidan, Mert Hakan Yandaş, Adem Yeşilyurt, Nene, Çağrı Fedai ve Alaettin Ekici de maç kadrosunda bulunmadı.
SIRADAKİ RAKİP LASK
Avusturya kampındaki ilk iki hazırlık maçını farklı kazanan Fenerbahçe, son sınavında LASK ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-lacivertliler, 14 Temmuz Salı günü oynanacak karşılaşmanın ardından Avusturya kampını tamamlayacak.