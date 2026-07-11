Fenerbahçe Sidiki Cherif ile coştu! Pogon Szczecin'e 4 gollü tarife

Fenerbahçe ikinci hazırlık maçında Pogon Szczecin ile karşılaştı

CHERIF İKİNCİ YARIYA DAMGA VURDU

Teknik direktör İsmail Kartal, devre arasında Mert Günok, Bartuğ Elmaz ve Anderson Talisca'yı oyundan aldı.

Bu oyuncuların yerine Tarık Çetin, Marco Asensio ve Sidiki Cherif sahaya çıktı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, 48. dakikada Cherif'in golüyle skoru 3-0'a getirdi.

Genç santrfor, yalnızca 4 dakika sonra bir kez daha ağları havalandırdı. Cherif'in 52. dakikadaki ikinci golüyle fark dörde yükseldi.

4 DAKİKADA DUBLE

Karşılaşmaya ikinci yarıda dahil olan Sidiki Cherif, oyuna girdikten kısa süre sonra iki gol kaydetti.

48 ve 52. dakikalarda ağları havalandıran genç futbolcu, Fenerbahçe'nin Pogon Szczecin karşısındaki farklı galibiyetinin öne çıkan ismi oldu.

Cherif'in ceza alanındaki bitiriciliği ve hareketliliği, yeni sezon öncesinde teknik heyete olumlu sinyaller verdi.