İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu! Polise mesai düzenlemesi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, polislerin mesai saatlerine ilişkin düzenleme yapmayı planladıklarını açıkladı. CNN Türk'te konuşan Çiftçi, "Yeni mesai düzenine geçtikten sonra fazla çalışma yapanlara ödeme yapmak için çalışmalarımız var." ifadelerini kullandı. Çiftçi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde: "Son yıllardaki en büyük organizasyonlardan biriydi NATO Zirvesi. 2004 yılında bir önceki, İstanbul'da gerçekleşmişti. Bu zirvede 56 bin 288 emniyet ve jandarma personelimiz rol aldı. Ankara'yı merkez aldık. Ankara'da çekirdek bölgemiz vardı. 3 katmanlı ve 3 aşamalı protokol uygulandı. Ankara'nın civarındaki iller... İllerin etrafını çevrelemek, sınır şehirlerimiz... Tedbirlerimiz 1 ay öncesinden başladı. Son 72 saate girdiğimizde zirveye ulaştık. Abartıldı diyenler oldu. Alınması gerektiği kadar tedbir aldık. Hiçbir sorun yaşamadan atlattık. Alınması gerektiği kadar tedbir aldık. Almasaydık bunu sorgulayacaklardı. Önemli bir zirveydi diyoruz. Almadığımız tedbirin açıklamasını yapamazdık. Trafiği azaltıcı tedbirler aldık. İdari izinli sayıldı personel. Ankaralılara teşekkür ediyorum. Tedbirlerle hayatlarını zorlaştırdık ama önemliydi. Bu tedbirler kapsamında hapis cezası almış 4 bin 412 kişiyi yakaladık. Güvenlik açısından başarıyla zirveyi tamamladık. Türkiye'nin küresel bir güç, büyük bir ülke olduğu tescillenmiş oldu. Türkiye çıtayı yükseltti. ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİ İLE MÜCADELEDE TAVİZ YOK

İçişleri Bakanlığı olarak tehdit değerlendirmesinde birinci sıraya koyduğumuz organize suç çetelerine yeni nesil suç örgütleri diyoruz. İnsanların evlerini kurşunluyorlar... Biz mücadelemizin başına bunları koyduk. İkinci sırada uyuşturucu ile mücadele var. Siber suçlarla mücadele var. Siber dolandırıcılığa yönelindi şu anda. Mücadelemizi yürütüyoruz. Bu işi geçim kaynağı hâline getirmiş kişilere fırsat vermeyeceğiz.

Bu 478 yeni nesil suç örgütüne 1272 operasyon yaptık. Eylem yapamaz hâle getireceğiz. Her kim olursa olsun sonuna kadar gideceğiz. Organize suç örgütleri ile mücadelede taviz yok. Yurt dışına kaçanlar var ama yurt dışında da takibimiz sürüyor. Adalet Bakanlığı ile beraber çalışıp bunların da iadesini sağlamak için mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Önümüzdeki hafta Adalet Bakanlığı ile görüşme yapacağız. Bu örgütlere yönelik 307 kişi hakkında kırmızı bülten çıkaracağız. Sanal medyayı kullanarak örgütleniyorlar. Bunların belli bir merkezleri yok. Sanal medya üzerinden iletişim kuruyorlar, oradan ilan veriyorlar. Tek eylemlik kişi bulabiliyorlar. Klasik mafya örgütleri değil bunlar. Sokakta suçu takip etmek kolay ama sanal medya için daha farklı tedbirler almak gerekiyor. Devlet bunun için bütün önlemlerini alıyor. POLİSE MESAİ DÜZENLEMESİ İstanbul'da hayat şartları diğer illerimize göre pahalı. İstanbul'da lojman alımına gidelim, polislerimize tahsis edelim dedik. Talimatı verdim. Bakmaya da devam ediyoruz. Buldukça almaya devam edeceğiz. Bu sene araç almayı durduruyoruz, lojman alacağız. Başlangıç olarak 600 lojmanla başlayacağız. Polisimizi mesai konusunda rahatlatmak için çalışma saatlerinde düzenleme yapmak istiyoruz. Yeni mesai düzenine geçtikten sonra fazla çalışma yapanlara ödeme yapmak için çalışmalarımız var. Mevcut kanun teşkilata dar gelmeye başladı. Düzenlemeler yapılacak. "TERÖRSÜZ TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR EŞİK" 2024 yılında Terörsüz Türkiye sürecini başlatmıştık. Devlet Bahçeli'nin de desteği ile proje devam ediyor. Ülkemiz açısından önemli bir eşik. Ayağımızda prangaydı. Bu sorun çözüldükten sonra Türkiye büyük bir seviye atlayacak. Bunun için çok bedel ödedik. Şehit haberi gelmiyor, analar ağlamıyor... Bu bile büyük kazanç. Tamamen çözülmesiyle beraber memleketimizi güzel günler bekliyor. Yeni silahlar ele geçirildi. 2026 yılında 134 tane terörist ikna görüşmeleriyle teslim oldu. İkna ile teslim olan terörist sayısı 219 oldu. Bütün şartlar lehimize, Türkiye bu beladan kurtulacak. Eski OHAL uygulamaları geride kaldı. Ülkemiz bu 50 yıllık beladan kurtulmuş olacak. Tüm bileşenler lehimize. Devletin kurumları daha entegre hâlde çalışabiliyor. Takvim Kaynak Tercihleri