İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu! Polise mesai düzenlemesi
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, polislerin hem çalışma saatlerini hem de refah düzeyini etkileyecek büyük bir paket üzerinde çalıştıklarını belirtti. İstanbul'da polisler için lojman alımına odaklanacaklarını söyleyen Çiftçi, "Yeni mesai düzenine geçtikten sonra fazla çalışma yapanlara ödeme yapmak için çalışmalarımız var." dedi. Çiftçi; terörle mücadeleden yasa dışı bahis sitelerine, sınır güvenliğinden sokak hayvanlarının yüzde 91'inin toplanmasına kadar gündemdeki kritik başlıklara dair çarpıcı bilançoları da kamuoyuyla paylaştı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, polislerin mesai saatlerine ilişkin düzenleme yapmayı planladıklarını açıkladı.
CNN Türk'te konuşan Çiftçi, "Yeni mesai düzenine geçtikten sonra fazla çalışma yapanlara ödeme yapmak için çalışmalarımız var." ifadelerini kullandı.
Çiftçi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Son yıllardaki en büyük organizasyonlardan biriydi NATO Zirvesi. 2004 yılında bir önceki, İstanbul'da gerçekleşmişti. Bu zirvede 56 bin 288 emniyet ve jandarma personelimiz rol aldı. Ankara'yı merkez aldık. Ankara'da çekirdek bölgemiz vardı. 3 katmanlı ve 3 aşamalı protokol uygulandı. Ankara'nın civarındaki iller... İllerin etrafını çevrelemek, sınır şehirlerimiz... Tedbirlerimiz 1 ay öncesinden başladı. Son 72 saate girdiğimizde zirveye ulaştık. Abartıldı diyenler oldu. Alınması gerektiği kadar tedbir aldık. Hiçbir sorun yaşamadan atlattık.
Alınması gerektiği kadar tedbir aldık. Almasaydık bunu sorgulayacaklardı. Önemli bir zirveydi diyoruz. Almadığımız tedbirin açıklamasını yapamazdık.
Trafiği azaltıcı tedbirler aldık. İdari izinli sayıldı personel. Ankaralılara teşekkür ediyorum. Tedbirlerle hayatlarını zorlaştırdık ama önemliydi.
Bu tedbirler kapsamında hapis cezası almış 4 bin 412 kişiyi yakaladık. Güvenlik açısından başarıyla zirveyi tamamladık. Türkiye'nin küresel bir güç, büyük bir ülke olduğu tescillenmiş oldu. Türkiye çıtayı yükseltti.
ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİ İLE MÜCADELEDE TAVİZ YOK
İçişleri Bakanlığı olarak tehdit değerlendirmesinde birinci sıraya koyduğumuz organize suç çetelerine yeni nesil suç örgütleri diyoruz. İnsanların evlerini kurşunluyorlar... Biz mücadelemizin başına bunları koyduk. İkinci sırada uyuşturucu ile mücadele var. Siber suçlarla mücadele var. Siber dolandırıcılığa yönelindi şu anda. Mücadelemizi yürütüyoruz. Bu işi geçim kaynağı hâline getirmiş kişilere fırsat vermeyeceğiz.
Bu 478 yeni nesil suç örgütüne 1272 operasyon yaptık. Eylem yapamaz hâle getireceğiz. Her kim olursa olsun sonuna kadar gideceğiz. Organize suç örgütleri ile mücadelede taviz yok. Yurt dışına kaçanlar var ama yurt dışında da takibimiz sürüyor. Adalet Bakanlığı ile beraber çalışıp bunların da iadesini sağlamak için mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Önümüzdeki hafta Adalet Bakanlığı ile görüşme yapacağız. Bu örgütlere yönelik 307 kişi hakkında kırmızı bülten çıkaracağız.
Sanal medyayı kullanarak örgütleniyorlar. Bunların belli bir merkezleri yok. Sanal medya üzerinden iletişim kuruyorlar, oradan ilan veriyorlar. Tek eylemlik kişi bulabiliyorlar. Klasik mafya örgütleri değil bunlar. Sokakta suçu takip etmek kolay ama sanal medya için daha farklı tedbirler almak gerekiyor. Devlet bunun için bütün önlemlerini alıyor.
POLİSE MESAİ DÜZENLEMESİ
İstanbul'da hayat şartları diğer illerimize göre pahalı. İstanbul'da lojman alımına gidelim, polislerimize tahsis edelim dedik. Talimatı verdim. Bakmaya da devam ediyoruz. Buldukça almaya devam edeceğiz. Bu sene araç almayı durduruyoruz, lojman alacağız. Başlangıç olarak 600 lojmanla başlayacağız. Polisimizi mesai konusunda rahatlatmak için çalışma saatlerinde düzenleme yapmak istiyoruz. Yeni mesai düzenine geçtikten sonra fazla çalışma yapanlara ödeme yapmak için çalışmalarımız var. Mevcut kanun teşkilata dar gelmeye başladı. Düzenlemeler yapılacak.
"TERÖRSÜZ TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR EŞİK"
2024 yılında Terörsüz Türkiye sürecini başlatmıştık. Devlet Bahçeli'nin de desteği ile proje devam ediyor. Ülkemiz açısından önemli bir eşik. Ayağımızda prangaydı. Bu sorun çözüldükten sonra Türkiye büyük bir seviye atlayacak. Bunun için çok bedel ödedik. Şehit haberi gelmiyor, analar ağlamıyor... Bu bile büyük kazanç. Tamamen çözülmesiyle beraber memleketimizi güzel günler bekliyor.
Yeni silahlar ele geçirildi. 2026 yılında 134 tane terörist ikna görüşmeleriyle teslim oldu. İkna ile teslim olan terörist sayısı 219 oldu. Bütün şartlar lehimize, Türkiye bu beladan kurtulacak. Eski OHAL uygulamaları geride kaldı. Ülkemiz bu 50 yıllık beladan kurtulmuş olacak. Tüm bileşenler lehimize. Devletin kurumları daha entegre hâlde çalışabiliyor.
Ülkemiz son 200 yılın en güçlü dönemini yaşıyor. 1339 km güvenlik duvarı örüldü. 2027 yılı sonunda Türkiye'nin bütün sınırları tamamlanmış olacak güvenlik anlamında. 100 kilometrelik bir alan kaldı. Tamamlamış olacağız. İran savaşı ile alakalı bir endişeye gerek yok.
SURİYELİLERİN DURUMU
Geçici koruma altında olan Suriyelilerin sayısı 2 milyon 245 bin kişi. 1,5 milyon kişi de ülkesine geri döndü. Her gün bin kişi gidiyor. 7 milyon rakamlarını hiç bulmadı. Abartıydı o rakamlar. Şu anda daha fazla gitmeleri istenmiyor. Çoban ihtiyacını mesela Afganlar karşılıyor. Bizim insanımızın çalışmak istemediği noktalarda Suriyeliler çalışıyor. Gitmemeleri için tedbir alınmasını isteyenler var.
Göç politikalarını da gözden geçiriyoruz. Yabancıların karıştıkları suç oranları var. Her ay onları takip ediyorduk. Yabancıların karıştığı suç oranı yüzde 1 ile 2 arasında. Bunlar suça karıştıklarında deport ediliyorlar.
UYUŞTURUCUYA KARŞI STRATEJİ NE?
Uyuşturucu ağırlıklı olarak haplara kaydı. Bu sene ele geçirdiğimiz uyuşturucu hapları 80 milyona yaklaştı. Adet olarak söylüyorum. Bu arzın kesilmesini, engellenmesini istiyoruz. Operasyonumuz bunlara yönelik. Sürekli operasyon düzenliyoruz. Arzı engellemek için uyuşturucuya yönelik 660 bin operasyon düzenledik. Talebin de önlenmesi lazım. Bataklığı kurutacağız. Beka meselesi uyuşturucu ile mücadele. Uyuşturucu terör örgütlerinin finansmanını sağlıyor, geleceğimizi karartıyor. Biz bu konuda kararlıyız. Üzerimize düşeni sonuna kadar yerine getireceğiz. Ailelerden de bu konuda destek istiyoruz. Hap ucuz ve erişimi kolay diye talep çok. Aileler çocuklarını kontrol etsin, takip etsin; kimlerle arkadaşlık ediyorlar...
"ÜNLÜ ÜNSÜZ AYRIMI YAPMIYORUZ"
Toplumun her kesimine yönelik operasyon oluyor. Bunların içinde ünlüler de var. Ünlü ünsüz ayrımı yapmıyoruz. Herkese yönelik operasyon yapıyoruz. Cezaevlerinde bulunanların üçte biri uyuşturucudan dolayı. 854 bin kişi gözaltına alındı. Bu önemli, göz ardı edilemeyecek bir mesele. Kararlı bir şekilde sessiz ve derinden yürütüyoruz.
Bu mücadelenin kazanılması için toplumun gayret etmesi gerekiyor. Ailelere de görev düşüyor. Avrupa Uyuşturucu Raporu'ndan da bahsetmek gerekiyor. Tüm dünyanın meselesi. 21 Avrupa ülkesi ve Türkiye var. 8 Avrupa ülkesi rakamlarını paylaşmıyor. Bir milyon nüfus başına düşen rakamları da vermişler. Türkiye 18. sırada.
Arzın ve talebin engellenmesi önemli. Arz noktası önemli ölçüde baskılandı. Türkiye hedef ülke olmaktan çıktı. Suriye'nin rakamı bizim tam 10 katımız.
"SUÇ SİBER, SONUÇLARI GERÇEK"
Dolandırıcılık siber suçlara kaydı. Çevrim içi bahis diyoruz, uyuşturucu siber alana kaydı. Siber alan da bizim önem vermemiz gereken hususlardan biri hâline geldi. Siber vatanda da bu mücadeleyi yürütmemiz gerekiyor. 138 bin siber operasyon yaptık. İnternetin yaygınlaşması ile ağırlık siber alana kaymış durumda. Telegram'ı kullanıp bunun üzerinden örgütleniyorlar. Hepsine dikkat etmek lazım. 30 bin web sayfasını erişime kapattık. 45 bin çevrim içi yasa dışı bahis sitesi engellenenler arasında. Adalet Bakanlığı ile beraber değerlendiriyoruz. Evdeki hesap çarşıya uymuyorsa çarşıya göre hesap yapmak gerekiyor.
"TELEFONU KAPATIP 112'Yİ ARAYIN"
Polisimiz, hâkimlerimiz, savcılarımız vatandaşlarımızı arayıp 'Operasyon yapılıyor, paranızı altınınızı getirin' diye aramaz. Arayan olursa hemen telefonu kapatın. Bu kişiler kapatmanıza izin vermez, yönlendirirler. Hemen 112'yi arayıp ihbarda bulunsunlar. Kişi ile sorun varsa resmî kişiler kapıya gider, ifade vermesi için karakola davet eder. Niye para istesin ki? Vatandaşlarımızı bu şekilde kandırıyorlar.
"CEZALAR ARTTI, SUÇLARDA ANLAMLI DÜŞÜŞ OLDU"
Trafik cezalarının artması ile beraber bazı suçlarda anlamlı düşmeler oldu. 2030'da trafikte can kaybı hedefi yüzde 50 düşüş. 2050 vizyonumuz trafikte sıfır can kaybı. Yüzde 10 daha çok denetlemeyi artırmışız. Makas atma diye bir suç var. Yüzde 93 azalmış. Anlamlı bir düşüş bu. Cezalar, yaptırımlar arttı, can yakmaya başladı; isterse durmasın. O kadar cezayı göze alıyorlarsa durmayabilirler. Cep telefonu kullanmak yüzde 28 oranında düşmüş. Cezası artırılan bütün trafik suçlarında düşüş var. Kırmızıda geçmeye vatandaşımız devam ediyor. Kırmızı ışık geçişinde azalma yüzde 4. "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" diye kampanyalar yürüttük. Yaya geçitlerinde yayalara öncelik verilmiyor. Yaya yola adımını attığında araçların durması gerekiyor.
Her 2 kazadan birinde motosiklet var. Türkiye'de 35 milyon araçtan 7 milyonu motosiklet. 112 arandığı zaman trafik kazasında mutlaka ambulans, sağlık ekipleri yaralı varsa gidiyor. İnceliyorlar. Neden kaynaklandığını tespit ediyorlar. Trafik cezalarının artırılması ile ilgili devletimizin maksadı hazineye gelir sağlamak değil. Söz konusu olan insan hayatını korumak. Hedeflerimiz var. Trafik kazalarından kaynaklanan ölümleri azaltmak. Amacımız insan hayatını korumak. Cezalandırmak değil. Trafik kültürü diyoruz ya, onu sağlamak.
Ali Yerlikaya zamanında çakar konusunun üzerine gidildi. Kimlerin aracında çakar olduğunu biliyoruz. Çakar sahiplerini aradık. Rica ettik sökmelerini. Sayıları epey azaldı. Çakardan kaynaklanan cezalar da artırıldı. Türkiye'de önemli bir problem olmaktan çıktı. Yine de takanlar varsa ceza uygulanıyor.
"SAHİPSİZ HAYVANLARIN YÜZDE 91'İ TOPLANDI"
Sokak hayvanları da önemli konulardan biri. Geldiğimiz nokta itibarıyla sahipsiz sokak hayvanlarının yüzde 91'i toplandı. Barınaklara alındı. Bu konuyu da Türkiye'nin gündeminden çıkaracağız. Barınaklarda besleniyorlar, bakımları yapılıyor. İsteyen olursa sahipleniyor. Artık hayvanları sokağın insafından kurtarmış oluyoruz. Hayvan refahı sağlanmış oluyor."