Başkan Erdoğan ve ailesi hedefteydi! FETÖ hainlerin 15 Temmuz gecesi kurduğu pusu radar kaydında

YALNIZCA 5 DAKİKALIK MESAFE

Askeri radar analizlerine göre Başkan Erdoğan'ın uçağı ile darbeci F-16'nın rotaları Marmara Denizi üzerinde birbirine kritik ölçüde yaklaştı. İki uçak arasındaki zaman farkının yaklaşık 5 dakikaya kadar düştüğü belirlendi.

Edinilen bilgilere göre, F-16, Başkan Erdoğan'ın uçağına yaklaşık 60 kilometre kala rotasını değiştirmek zorunda kaldı. Radar izlerinde F-16'nın hedef istikametini terk ederek güneye yöneldiği görüldü. Teknik değerlendirmelere göre bu rota değişikliğinin nedeni uçağın yakıtının kritik seviyeye inmesi oldu.

Darbeci pilot, Marmara üzerinde görevini sürdüremeyince Afyonkarahisar istikametindeki KC-135 tanker uçaklarının bulunduğu hava sahasına yöneldi. O dakikalarda Erdoğan'ın uçağı da Bandırma üzerindeki bekleyişini tamamlayarak Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.