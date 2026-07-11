Başkan Erdoğan ve ailesi hedefteydi! FETÖ hainlerin 15 Temmuz gecesi kurduğu pusu radar kaydında
FETÖ’cülerin 15 Temmuz gecesi Başkan Erdoğan’ın uçağına havada kurduğu pusu, silinen radar kayıtlarında çıktı. Yakıtı biten F-16’ların ATA uçağına 60 km kala yön değiştirdiği belirlendi.
15 Temmuz darbe girişimi gecesi, Marmaris'te vatandaşları darbecilere karşı meydanlara davet eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, helikopterle önce Dalaman'a, ardından ATA uçağıyla birlikte ailesi ve dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile birlikte İstanbul'a doğru hareket etti.
Erdoğan'ın İstanbul'a hareket ettiğini belirleyen FETÖ'cüler Atatürk Havalimanı'nda ATA uçağını beklemeye başladı. Aynı zamanda havadaki F-16 uçakları da Erdoğan ve ailesinin bulunduğu ATA uçağını aradı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz gecesi silinen radar kayıtları özel yöntemlerle geri getirilip dava dosyalarına girdi.
Kayıtlara göre Başkan Erdoğan'ın uçağı, Atatürk Havalimanı'nın güvenli hale getirilmesini beklemek amacıyla Bandırma bölgesi üzerinde yaklaşık 40 dakika holding (bekleme paterni) yaptı. Radar izlerinde TC-ATA'nın Bandırma üzerinde defalarca dönüş yaptığı açık şekilde görüldü.
F-16'LAR YÖNELDİ
Aynı dakikalarda Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan iki silahlı F-16 havalandı. Daha sonra açılan davalarda pilotların Oğuz Bilgin ile Aykut Yüce olduğu belirlendi. Mahkeme dosyalarına göre iki pilot KOBRA-67 kolu olarak görev yaptı. Radar kayıtları F-16'lardan birinin Balıkesir'den kalktıktan sonra İstanbul hava sahasına girdiğini, Atatürk Havalimanı çevresinde görev yaptıktan sonra Marmara Denizi'nin güneyine yöneldiğini ortaya koydu.
YALNIZCA 5 DAKİKALIK MESAFE
Askeri radar analizlerine göre Başkan Erdoğan'ın uçağı ile darbeci F-16'nın rotaları Marmara Denizi üzerinde birbirine kritik ölçüde yaklaştı. İki uçak arasındaki zaman farkının yaklaşık 5 dakikaya kadar düştüğü belirlendi.
Edinilen bilgilere göre, F-16, Başkan Erdoğan'ın uçağına yaklaşık 60 kilometre kala rotasını değiştirmek zorunda kaldı. Radar izlerinde F-16'nın hedef istikametini terk ederek güneye yöneldiği görüldü. Teknik değerlendirmelere göre bu rota değişikliğinin nedeni uçağın yakıtının kritik seviyeye inmesi oldu.
Darbeci pilot, Marmara üzerinde görevini sürdüremeyince Afyonkarahisar istikametindeki KC-135 tanker uçaklarının bulunduğu hava sahasına yöneldi. O dakikalarda Erdoğan'ın uçağı da Bandırma üzerindeki bekleyişini tamamlayarak Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.
Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre; radar haritalarında Balıkesir'den kalkış yapan F-16'nın Marmara üzerinde Başkan Erdoğan'ın uçağının istikametine yöneldiği, ancak hedefe ulaşmadan güneye döndüğü görülüyor. 10 yıl sonra ortaya çıkan teknik tablo, Erdoğan'ın uçağının yalnızca yerde yürütülen operasyonlarla değil, havada görev yapan milli personelin kritik müdahaleleri ve darbeci F-16'nın yakıt nedeniyle görevini tamamlayamaması sayesinde de İstanbul'a güvenli şekilde ulaştığını ortaya koyuyor.
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