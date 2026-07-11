Başkan Erdoğan’dan Nevvaf Selam’ı duygulandıran hediye

Lübnan Başbakanı Selam, Başkan Erdoğan'ın hediyeyi takdim ettiği ana ilişkin fotoğrafı sosyal medya platformu Instagram'daki hesabından paylaştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'a, dedesi Selim Ali Selam'ın anılarının Türkçe çevirisini hediye etti.

"BU NAZİK JESTTEN ÇOK ETKİLENDİ"

Başbakan Selam, paylaşımında "Bu nazik jestten çok etkilendiğini" belirterek dedesi Selim Ali Selam'ın Beyrut Islahat Hareketi'nin kurucusu olduğunu aktardı.

Selam, dedesinin 1908 ve 1914 yıllarında Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nda Beyrut milletvekili olarak görev yaptığını ifade etti.

REFORM VE MODERNLEŞME HAREKETİNİN ÖNCÜ İSİMLERİNDENDİ

Dedesinin aydınlanma ve reform hareketinin önde gelen isimlerinden biri olduğunu kaydeden Selam, Selim Ali Selam'ın 1913'te Paris'te düzenlenen Birinci Arap Kongresi Yürütme Komitesi üyeleri arasında yer aldığını belirtti.

Selam ayrıca dedesinin, Osmanlı Devleti'nde adem-i merkeziyet ile modernleşmeyi savunan Arap milliyetçi taleplerinin hazırlanmasında rol oynadığını ifade etti.

HATIRATI TÜRKÇEYE ÇEVRİLDİ

Selim Ali Selam, II. Meşrutiyet döneminde 1908 ve 1914 yıllarında Beyrut mebusu olarak Osmanlı Meclis-i Mebusanı'na seçildi.

1918-1919 yıllarında Beyrut Belediye Başkanı olarak görev yapan Selim Ali Selam'ın, Osmanlı Devleti'nin son dönemi ile Arap siyasi tarihine ışık tutan hatıratı, "Beyrut Şehremininin Anıları (1908-1918)" adıyla Türkçeye çevrilerek yayımlandı.

VAHDETTİN KÖŞKÜ'NDE KABUL EDİLMİŞTİ

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, Türkiye ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde kabul edilmişti.

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Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel