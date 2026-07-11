CANLI: Orta Doğu'da alev sarmalı! ABD İran'ı, İran Körfez'i vurdu! Hürmüz'e kilit: "Tek taraflı anlaşmalar dönemi sona erdi"
ABD-İran hattında "ateşkes" konuşulurken savaş yeniden cereyan etti. Ali Hamaney'i gömen İran, "İntikam" mesajı verdi. Taraflar arasında restleşme sürerken İran, yabancı müdahaleyi gerekçe göstererek Hürmüz Boğazı'nı ikinci bir duyuruya kadar kapattığını açıkladı. ABD'nin İran'da yaklaşık 140 askeri hedefi vurmasının ardından Tahran, Katar'daki ABD üssünü ve Hürmüz Boğazı'ndaki bir gemiyi balistik füzelerle hedef aldığını duyurdu. Kuveyt ve Bahreyn'de siren sesleri duyuldu. İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Kalibaf "Tek taraflı anlaşmalar dönemi sona erdi" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile olan ateşkesin resmen sona erdiğini ilan etti.
"Tek taraflı anlaşmalar dönemi sona erdi" duyurusu yapan İran, Hürmüz Boğazı'nı ikinci bir duyuruya kadar kapattığını ilan etti.
Kuveyt'tan Katar'a Umman'dan Bahreyn'e bölge kelimenin tam anlamıyla kaosa sürüklendi.
Füzeler peşi sıra ateşlendi.
Takvim.com.tr son gelişmeleri dakika dakika aktarıyor...
CANLI ANLATIM
İRAN-UMMAN HATTINDA "HÜRMÜZ" DİPLOMASİSİ
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi Maskat’ta bir araya geldi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Umman’ın başkenti Maskat’ta mevkidaşı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile bir araya geldiğini belirtti. İran ve Umman dışişleri bakanlarının görüşmede, Hürmüz Boğazı meselesi başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ile Tahran-Maskat arasındaki ikili ilişkileri ele aldıkları bildirildi.
Umman Dışişleri Bakanı Busaidi, ülkesinin, bölgedeki gerginliğin tırmanmasını önlemek için diplomasiyi kullanma konusundaki tutumunu yineleyerek, İran ile ABD arasında imzalanan mutabakat zaptının tam olarak uygulanmasıyla bölgedeki güvenlik durumunda iyileşme görüleceğini umduğunu kaydetti.
HÜRMÜZ'DE BİR GEMİ DAHA VURULDU
Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye çalışan ikinci bir geminin vurulduğu belirtildi.
Açıklamada ayrıca, ABD'nin Katar'daki El Udeyd Üssü'ndeki savaş uçağı bakım ve onarım merkezi ile komuta ve kontrol merkezinin hedef alındığı kaydedildi.
KALİBAF: TEK TARAFLI ANLAŞMALAR DÖNEMİ SONA ERDİ
İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Kalibaf, ABD ile İran arasında varılan mutabakat anlaşması ile ilgili, 'Tek taraflı anlaşmalar dönemi sona erdi.' açıklamasında bulundu.
BAHREYN'DE SİREN SESLERİ
Bahreyn İçişleri Bakanlığı, İran saldırısı nedeniyle ülke genelinde bir kez daha sirenlerin çaldığını duyurdu.
KUVEYT ORDUSU: HAVA SAHAMIZDAKİ DÜŞMAN HEDEFLERİNE MÜDAHALE EDİLİYOR
Kuveyt ordusu, hava savunma sistemlerinin ülke hava sahasına yönelik "düşman hedeflerine karşı" müdahalede bulunduğunu duyurdu.
Kuveyt ordusunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki resmi hesabından yapılan açıklamada, "Silahlı kuvvetlerimiz, şu anda Kuveyt hava sahasında düşman hava hedeflerine karşı müdahalede bulunmaktadır." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, saldırının kaynağına ve niteliğine ilişkin bir bilgiye yer verilmezken, duyulabilecek patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin "düşman saldırılarını" önlemesinden kaynaklandığı belirtildi.
KATAR’I HEDEF ALAN FÜZE SALDIRISI ENGELLENDİ
Katar Savunma Bakanlığı, ülkeyi hedef alan füze saldırısının engellendiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Katar Silahlı Kuvvetlerinin ülkeyi hedef alan füze saldırısını etkisiz hale getirdiği belirtildi.
Savunma Bakanlığı, saldırının niteliği, fırlatılan füze sayısı ya da olayın meydana geldiği bölgeye ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşmadı.
ABD ORDUSU DUYURDU: İRAN'DA 140 NOKTA VURULDU
CENTCOM, X'ten yaptığı açıklamada, İran'a yönelik bu hafta düzenlediği üçüncü saldırı dalgasını tamamladığını duyurdu.
Açıklamada, operasyonda kara ve deniz konuşlu savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA) ve savaş gemilerinden fırlatılan hassas güdümlü mühimmatlarla İran'a ait yaklaşık 140 askeri hedefin imha edildiği belirtildi.
Hedef alınan noktalar arasında füze ve İHA mevzileri, deniz kuvvetlerine ait askeri kabiliyetler, mühimmat depoları, haberleşme ağları ve kıyı gözetleme tesislerinin bulunduğu aktarılan açıklamada, üç gece düzenlenen operasyonlarda toplam 300'den fazla hedefin vurulduğu kaydedildi.
Açıklamada, operasyonların, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan serbest geçiş yapan ticari gemiler ve sivil denizcilere yönelik saldırı kapasitesini zayıflatmayı amaçladığı ifadeleri yer aldı.
Hürmüz Boğazı'nda ticari gemi geçişlerinin sürdüğü belirtilen açıklamada, ABD güçlerinin mayıs başından bu yana 800'den fazla ticari gemi ile yaklaşık 400 milyon varil ham petrolün boğazdan güvenli geçişine destek sağladığı aktarıldı.
ABD ordusu, 7 ve 8 Temmuz'da da "ticari gemileri hedef aldığı" gerekçesiyle İran'a karşı saldırı başlattığı duyurmuştu.
CENTCOM: İRAN'A YÖNELİK ÜÇÜNCÜ SALDIRI DALGASI BAŞLATILDI
ABD ordusundan İran’la yaşanan askeri gerilimi tırmandıracak bir hamle geldi.
CENTCOM, Tahran rejimine ait askeri unsurların bir kez daha hedef alındığını duyurarak, "ABD ordusu İslam Devrimi Muhafızları Ordusu’nun Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan Kıbrıs bandıralı M/V GFS Galaxy konteyner gemisine alenen saldırmasının ardından, İran'a yönelik bu haftaki üçüncü saldırı dalgasını başlattı" açıklamasında bulundu.
M/V GFS Galaxy konteyner gemisinin sivil bir mürettebatının kayıp olduğu ve geminin çıkan yangın ve makine dairesindeki ciddi hasar nedeniyle yolculuğuna devam edemediği hatırlatılan açıklamada, "İran'a, ticari gemilere yönelik önceki saldırılarından dolayı sorumlu tutulmasının ardından Mutabakat Zaptı'na bağlılığını göstermesi için bir fırsat daha verilmiş, ancak İran yine başarısız olmuştur" denildi.
İran’a yönelik son saldırıların ABD Başkomutanı’nın talimatıyla gerçekleştirildiği ve ABD’nin İran'ın sivil denizcilere ve Hürmüz Boğazı’ndan serbestçe geçen ticari gemilere saldırma kapasitesini zayıflatma amacı taşıdığı kaydedildi.
İRAN'DA PEŞ PEŞE PATLAMA SESLERİ
ABD'nin yeni saldırılar başlatmasının ardından İran'ın güneyindeki Bender Abbas ve Sirik kentlerinde de patlamalar meydana geldiği bildirildi.
İran devlet televizyonuna göre, ülkenin güneyinde Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Bender Abbas'ta 3, Sirik kentinde ise 2 patlama sesi duyuldu.
ABD, İRAN'I YENİDEN VURDU: CENTCOM'DAN AÇIKLAMA
İran basını, ülkenin güneyindeki Buşehr ve Aseluye kentlerinde şiddetli patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.
Patlama haberlerinin ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik yeni bir hava harekâtı düzenlediğini açıkladı.
CENTCOM açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“Bugün TSİ 02:15'te, Devrim Muhafızları Ordusu kuvvetlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan Kıbrıs bayraklı konteyner gemisi M/V GFS Galaxy'ye pervasızca saldırmasının ardından, CENTCOM kuvvetleri İran'a karşı bu haftaki üçüncü tur hava saldırılarını başlatmıştır. Sivil bir mürettebat üyesi kayıptır ve gemi, içeride çıkan yangın ile makine dairesindeki ciddi hasar nedeniyle yolculuğuna devam edememektedir. Ticari gemilere yönelik daha önceki saldırılardan sorumlu tutulmasının ardından İran'a, Mutabakat Zaptı'na bağlılığını göstermesi için bir fırsat daha tanınmış ancak İran bir kez daha başarısız olmuştur. Buna karşılık Birleşik Devletler, İran'ın boğazdan serbestçe geçiş yapan sivil denizcilere ve ticari gemilere saldırma kabiliyetini zayıflatmaya devam ederek ağır bir bedel ödetmektedir. Saldırılar, Başkomutanın talimatıyla gerçekleştirilmektedir."
İRAN: HÜRMÜZ'Ü KAPATTIK
Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nda seyir talimatlarına uymayan bir gemiye uyarı ateşi açıldığını açıkladı.
İran, Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir duyuruya kadar tüm deniz trafiğine kapatıldığını duyurdu.
ESKİ İSRAİL BAŞBAKANI: NETANYAHU SEÇİMDEN KAÇMAK İÇİN İRAN'LA SAVAŞA GİRECEK
Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun genel seçimlerde kaybedeceği kanaatine varması durumunda Lübnan'a saldırıları, İran ile daha geniş bir savaşa yol açacak şekilde artırabileceğini belirtti.
Eski Başbakan Barak, Kanal 12 televizyonuna yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun Lübnan ve İran'la yaşanan askeri gerilimi seçim sürecinde siyasi çıkarı için kullanabileceğini savundu.
Netanyahu'nun, Ekim 2026'da yapılması planlanan genel seçimleri kazanamayacağını anlaması halinde farklı senaryoları devreye sokabileceğini öne süren Barak, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:
"Netanyahu'nun seçimlerden birkaç gün önce kaybedeceğini anlaması halinde (Lübnan'ın güneyindeki) Nebatiye kentindeki hedeflere saldırı talimatı vermesi muhtemeldir.
Hizbullah buna İsrail'e İHA saldırılarıyla karşılık verir. Ardından İsrail ordusu Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesini hedef alır. Böylece çatışmalar Hizbullah'la sınırlı kalmaz ve İran'la savaşa dönüşür."
Barak, Netanyahu'nun seçim sürecini sekteye uğratmaya yönelik girişimlerde bulunabileceğini de öne sürerek, "Netanyahu kaybedeceğini anladığı anda seçimleri baltalamak için son derece tehlikeli adımlar atmaktan çekinmez. Seçim günü oy sayım merkezlerine yönelik provokatif baskın girişimlerine tanıklık edebiliriz." ifadelerini kullandı.
İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman da 14 Mayıs'ta benzer uyarılarda bulunarak, Netanyahu'nun "seçim amaçlı" bir askeri adım atabileceği ihtimaline dikkati çekmişti.
Haaretz gazetesinin askeri analisti Amos Harel de 24 Nisan'da yayımlanan değerlendirmesinde, Netanyahu hükümetinin seçim hesapları doğrultusunda Gazze'ye yeni bir saldırı düzenlemeyi hedeflediğini, hükümetteki bazı yetkililerin ise Hamas'ın İsrail'e roket atarak "büyük bir hata yapmasını" beklediğini belirtmişti.
"ABD GERİ ADIM ATMAZSA MÜZAKERE YOK"
İranlı müzakere ekibine yakın bir kaynak, ABD’nin mevcut tutumundan geri adım atmadığı sürece Tahran-Washington müzakerelerinin söz konusu olmayacağını söyledi.
İranlı müzakere ekibine yakın bir kaynak, yarı resmi Fars Haber Ajansına konuya dair açıklama yaptı.
Kaynak, Tahran-Washington arasındaki müzakerelerin, ABD mevcut tutumundan geri adım atmadığı sürece gerçekleşmeyeceğini ifade etti.
Söz konusu kaynak ayrıca, İsrail medyasında yer alan ve İran’ın ABD’den müzakere talep ettiği yönündeki haberleri yalanlayarak şunları kaydetti:
"ABD’nin geri adım attığının göstergesi, savaşın sonlandırılması amacıyla Lübnan çalışma grubunun kurulması, geri çekilmenin sağlanması, Hürmüz Boğazı’ndan geçiş konusunun çözülmesi ve İran’ın petrol ihracatının normale dönmesi başta olmak üzere üzerinde mutabakata varılan diğer hususların uygulamaya konulmasıdır."
MÜCTEBA'DAN İNTİKAM MESAJI
İran lideri Mücteba Hamaney'in sosyal medya hesaplarından, İran'ın eski lideri Ali Hamaney’in cenaze ve defin töreniyle ilgili mesaj yayımlandı.
Hamaney mesajında, “İntikam, milletimizin isteğidir ve mutlaka yerine getirilmelidir. Dünyanın özgür insanları yakın zamanda bu ilahi görevin bir bölümünü yerine getirecektir.” ifadelerini kullandı.
Mesajında ayrıca, babası Ali Hamaney’in çizdiği yolda ilerlemeye söz verdiğini vurgulayan Hamaney, şunları aktardı:
“Suçlu katillerden her iki savaştaki şehitlerin ve senin temiz kanının intikamını alacağımıza söz veriyoruz. Baştan sona listede olan bu suçlular, yataklarında huzurlu bir ölüm isteğini kendileriyle birlikte mezara götürecek. Onlar bu işin şahsım veya diğer yetkililerin varlığına bağlı olmadığını bilmeli. Biz olsak da olmasak da bu konu gerçekleşecek.”
İRAN: 17 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İran Sağlık Bakanlığı, ABD'nin 8-9 Temmuz'da ülkeye düzenlediği saldırılarda 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 115 kişinin yaralandığını duyurdu.
ABD'DEN İRAN BAĞLANTILI KİŞİLERE YAPTIRIM!
ABD Hazine Bakanlığı, İran lideri Mücteba Hamaney ve Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) ile bağlantılı olduğu öne sürülen kişilerin yaptırım listesine alındığını açıkladı.
ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinden (OFAC) yapılan açıklamada, Hamaney ve diğer İran hükümet yetkilileri yararına çalıştığı ve İranlı bir "finansal aracı" olduğu gerekçesiyle Ali Ansari'ye yaptırım uygulandığı bildirildi.
Açıklamada, Ansari'nin, "kamu kaynaklarından sağlanan serveti yurt dışındaki geniş çaplı gayrimenkul ve ticari varlık portföyüne aktardığı" ifade edilirken, daha önce yaptırım uygulanan İranlı bankalar adına işlem yapan ve "çok sayıda paravan şirket kullanan" İran döviz bürolarının da yaptırımlar ile hedef alındığı belirtildi.
Yaptırım listesine eklenenler arasında Mohammad Darbani, Mohsen Khandan, Ahmad Navai Lavasani ve Amir Navai gibi "Partners Exchange" döviz şirketi ile ilişkili isimlerin yer aldığı kaydedilen açıklamada, Saint Kitts ve Nevis'te kayıtlı bir şirket olan "Smart Global Limited"in de Ansari ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle listeye eklendiği aktarıldı.
ABD-İran savaşını sonlandırmak için iki ülke, 14 Haziran'da İslamabad Mutabakatı'nı imzalamış, mutabakat ile nihai anlaşma için 60 günlük müzakere süresi öngörülmüştü.
Ancak ABD ordusu, 8 Temmuz'da İran'a karşı yeni saldırılar başlatmış, İran da bu saldırılara misilleme olarak komşu ülkelerdeki ABD üslerini hedef almıştı.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin mutabakat zaptına ilişkin yükümlülüklerini ihlal ettiğini belirterek "İran, mutabakat zaptının 9. paragrafını ihlal eden sözde ABD Hazine Bakanı'nın aksine sözünü tuttu." ifadesini kullanmıştı.
ERAKÇİ UMMAN'A GİTTİ
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi görüşmelerde bulunmak üzere Umman'ın başkenti Maskat’a gitti. Arakçi, Maskat Uluslararası Havalimanı’nda Ummanlı yetkililer tarafından karşılandı.
ERAKÇİ'DEN "UYUM" ÇAĞRISI
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin mutabakat zaptına ilişkin yükümlülüklerini ihlal ettiğini belirterek, "karşılıklı uyum" çağrısında bulundu.
Erakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran ve ABD arasında 14 Haziran'da yapılan mutabakatın Washington yönetimi tarafından ihlal edildiğini belirtti.
Erakçi, "İran, mutabakat zaptının 9. paragrafını ihlal eden sözde ABD Hazine Bakanının aksine sözünü tuttu." ifadesini kullandı.
Söz konusu ihlalin, ABD’nin gerçekleştirdiği diğer ihlallerin ve hatalı adımların devamı olduğunu belirten Erakçi, mutabakatın ancak karşılıklı uyumla mümkün olacağını kaydetti.
ABD-İran savaşını sonlandırmak için iki ülke, 14 Haziran’da İslamabad Mutabakatı imzalamış, mutabakat ile nihai anlaşma için 60 günlük müzakere süresi öngörülmüştü.
Ancak ABD ordusu, 8 Temmuz'da İran'a karşı yeni saldırılar başlatmış, İran da bu saldırılara misilleme olarak komşu ülkelerdeki ABD üslerini hedef almıştı.
İRAN SUİKAST DÜZENLERSE YOK EDERİZ
ABD Başkanı Donald Trump, İran yönetiminin kendisine yönelik suikast düzenlemesi veya böyle bir girişimde bulunması halinde ABD ordusunun İran’ı "tamamen yok etmeye hazır" olduğunu belirtti.
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görevdeki ABD başkanına yönelik olası bir suikast tehdidine değinerek, böyle bir durumda ABD’nin askeri karşılığının çok ağır olacağını ifade etti.
ABD Başkanı, “İran İslam Cumhuriyeti’nin görevdeki ABD Başkanı'na, yani bana, suikast düzenlemesi ya da buna teşebbüs etmesi halinde İran’a doğrultulmuş ve ateşlenmeye hazır 1000 füze bulunuyor. Bunları derhal binlercesi takip edecek.” ifadelerini kullandı.
Trump, ABD ordusuna gerekli talimatların verildiğini belirterek, ordunun bir yıl süreyle, gerekmesi halinde bu sürenin uzatılması kaydıyla, İran’ın tüm bölgelerini "tamamen yok etmeye ve imha etmeye hazır, istekli ve muktedir" olduğunu savundu.
Paylaşımını "Allah'a hamdolsun" ifadesiyle tamamlayan Trump, İran'a yönelik uyarısını yineledi.