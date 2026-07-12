LGS sonuçları açıklandı! Tercih sürecinde dikkat edilmesi gerekenler: Uzmanından uyarı

KARAR VERİRKEN YALNIZ DEĞİLSİNİZ Esin Yılmaz Ashkar, "Velilerin en sık yaptığı hata, "en yüksek puanlı okul" ile "çocuğuma en uygun okul" kavramlarını aynı şey sanmalarıdır. Oysa bunlar her zaman aynı okul değildir. Yıllardır tercih masasında gördüğüm tablo hep aynı: Liste, çocuğun değil kaygının sesiyle yazıldığında, en parlak puan bile mutsuz bir dört yıla dönüşebilir. Bu süreçte kimse tek başına değil. Tercihler e-Okul üzerinden yapılabildiği gibi, öğrencinin kayıtlı olduğu okul müdürlüğü aracılığıyla da yapılabiliyor. İnterneti olmayan ya da emin olamayan her veli, okulundaki rehber öğretmenden ücretsiz destek alabilir" dedi.

VE BİR GERÇEĞİ DAHA HATIRLAYALIM Hiçbir lisenin tek başına bir öğrenciyi üniversiteye yerleştirmeyeceğini belirten Esin Ashkar şu ifadeleri kullandı:

"Elbette bazı okullar bu yolu kolaylaştırır; ancak belirleyici olan, öğrencinin o dört yılı nasıl değerlendirdiğidir.

Doğru tercih, en yüksek puanlı okul değil; öğrencinin potansiyelini en güçlü şekilde ortaya çıkarabileceği okuldur. Ve unutmayalım… Lise, geleceği belirleyen son durak değildir. Ama geleceğe hazırlanırken bize yardımcı olacak en önemli öğrenme iklimlerinden biridir. O iklim doğru seçildiğinde çocuk yalnızca iyi bir üniversiteye değil, iyi bir hayata hazırlanır."

TERCİH TAKVİMİ TERCİH İŞLEMLERİ: 13–27 Temmuz (17.00)

TERCİHLER: e-Okul veya okul müdürlüklerinden

ROTA MAARİF: rotamaarif.meb.gov.tr

YERLEŞTİRME SONUÇLARI: 5 Ağustos

NAKİL DÖNEMLERİ: 5–14 Ağustos

KONTENJAN TARAFINDA HAREKET VAR Eğitim Danışmanı ve Sınav Koçu Ashkar, merak edilen tüm soruları TAKVİM okuyucuları için cevapladı: Bu yılın verileri ne söylüyor?

Tam puan alan öğrenci sayısı geçen yıl 719 iken bu yıl 452'ye düştü. Millî Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı sınav raporuna göre bu yıl tüm alt testler, uluslararası ölçütlerde "yüksek" kabul edilen düzeyin üzerinde ayırt edicilik gösterdi. Pratik sonucu şu: Geçen yılın taban puanlarını bu yıla birebir taşımak yanıltıcı olur. Kontenjan tarafında da hareket var. Bakanlığın açıkladığı tablolara göre merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullarda bu yıl toplam 198 bin 899 kontenjan bulunuyor.