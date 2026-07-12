LGS sonuçları açıklandı! Tercih sürecinde dikkat edilmesi gerekenler: Uzmanından uyarı
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 14 Haziran’da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. TAKVİM’e çok özel açıklamalar yapan Eğitim Danışmanı ve Sınav Koçu Esin Yılmaz Ashkar, “Ekranda görülen puan, bu sürecin sonu değil; yalnızca başlangıcı. Asıl karar dönemi, açılacak tercih ekranıyla başlıyor” dedi.
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 13 Haziran'da gerçekleştirilen merkezi sınava bu yıl 8'inci sınıf düzeyinde toplam 1 milyon 22 bin 658 öğrenci başvurdu. Sınava 994 bin 358 aday katıldı, katılım oranı yüzde 97,23 olarak gerçekleşti. İki oturum halinde yapılan sınav, yurt içinde 81 il ve 920 ilçedeki 4 bin 244 okulda, yurt dışında ise 8 ülke ve 11 sınav merkezinde uygulandı.
2 HAFTA SÜRECEK
Peki bundan sonra ne olacak? Bu konuda Eğitim Danışmanı ve Sınav Koçu Esin Yılmaz Ashkar, Takvim'e konuştu. Yaklaşık bir milyon aile için yeni bir dönemin başladığını belirten Ashkar, "Bu yıl sınava 994 bin öğrenci girdi; 452'si tam puan aldı. Oysa ekranda görülen puan, bu sürecin sonu değil; başlangıcı. Asıl karar dönemi tercih ekranıyla başlıyor. 2 hafta boyunca öğrenciler tercih ekranına bakacak, aileler okul araştıracak. Tam da bu noktada hatırlamamız gereken ilk gerçek şu: Tercih süreci, puan seçme süreci değil; okul seçme sürecidir" dedi.
SIRALAMAYI GÖSTERİR
Sonuç ekranındaki iki sayının olması, "Hangisine bakacağız?" sorusunu akıllara getiriyor. Esin Yılmaz Ashkar bu konuda şu ifadeleri kullandı: "Sonuç belgesinde her yıl olduğu gibi iki yüzdelik dilim yan yana yer alıyor: il yüzdelik dilimi ve genel (Türkiye geneli) yüzdelik dilim. İl yüzdelik dilimi, öğrencinin kendi ilinde sınava giren öğrenciler arasındaki sıralamasını; genel yüzdelik dilim ise Türkiye'deki sıralamasını gösterir. Başka bir deyişle genel dilim, çocuğunuzun önünde Türkiye'de kaç öğrenci olduğunu söyler: Bu yıl 994 bin öğrencinin girdiği sınavda yüzde 5'lik dilimde yer alan bir öğrencinin önünde yaklaşık 50 bin öğrenci var. Tercih listesi hazırlanırken esas alınması gereken, genel yüzdelik dilimdir. Çünkü okulların geçmiş yıllara ait yerleşme verileri Türkiye geneli yüzdelik dilim üzerinden yayımlanır; "bu okula geçen yıl kaçıncı dilimden öğrenci girdi" sorusunun cevabıdır.
Sınavın zorluğu her yıl değiştiği için taban puanlar yıldan yıla oynar; ama dilim, öğrencinin sıralamadaki yerini gösterdiği için çok daha güvenilir bir pusuladır. İl dilimi ise yalnızca kendi ilinizdeki tabloyu görmek için fikir verir; liste onun üzerine kurulmaz."
KARAR VERİRKEN YALNIZ DEĞİLSİNİZ
Esin Yılmaz Ashkar, "Velilerin en sık yaptığı hata, "en yüksek puanlı okul" ile "çocuğuma en uygun okul" kavramlarını aynı şey sanmalarıdır. Oysa bunlar her zaman aynı okul değildir. Yıllardır tercih masasında gördüğüm tablo hep aynı: Liste, çocuğun değil kaygının sesiyle yazıldığında, en parlak puan bile mutsuz bir dört yıla dönüşebilir. Bu süreçte kimse tek başına değil. Tercihler e-Okul üzerinden yapılabildiği gibi, öğrencinin kayıtlı olduğu okul müdürlüğü aracılığıyla da yapılabiliyor. İnterneti olmayan ya da emin olamayan her veli, okulundaki rehber öğretmenden ücretsiz destek alabilir" dedi.
VE BİR GERÇEĞİ DAHA HATIRLAYALIM
Hiçbir lisenin tek başına bir öğrenciyi üniversiteye yerleştirmeyeceğini belirten Esin Ashkar şu ifadeleri kullandı:
"Elbette bazı okullar bu yolu kolaylaştırır; ancak belirleyici olan, öğrencinin o dört yılı nasıl değerlendirdiğidir.
Doğru tercih, en yüksek puanlı okul değil; öğrencinin potansiyelini en güçlü şekilde ortaya çıkarabileceği okuldur. Ve unutmayalım… Lise, geleceği belirleyen son durak değildir. Ama geleceğe hazırlanırken bize yardımcı olacak en önemli öğrenme iklimlerinden biridir. O iklim doğru seçildiğinde çocuk yalnızca iyi bir üniversiteye değil, iyi bir hayata hazırlanır."
TERCİH TAKVİMİ
TERCİH İŞLEMLERİ: 13–27 Temmuz (17.00)
TERCİHLER: e-Okul veya okul müdürlüklerinden
ROTA MAARİF: rotamaarif.meb.gov.tr
YERLEŞTİRME SONUÇLARI: 5 Ağustos
NAKİL DÖNEMLERİ: 5–14 Ağustos
KONTENJAN TARAFINDA HAREKET VAR
Eğitim Danışmanı ve Sınav Koçu Ashkar, merak edilen tüm soruları TAKVİM okuyucuları için cevapladı:
Bu yılın verileri ne söylüyor?
Tam puan alan öğrenci sayısı geçen yıl 719 iken bu yıl 452'ye düştü. Millî Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı sınav raporuna göre bu yıl tüm alt testler, uluslararası ölçütlerde "yüksek" kabul edilen düzeyin üzerinde ayırt edicilik gösterdi. Pratik sonucu şu: Geçen yılın taban puanlarını bu yıla birebir taşımak yanıltıcı olur. Kontenjan tarafında da hareket var. Bakanlığın açıkladığı tablolara göre merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullarda bu yıl toplam 198 bin 899 kontenjan bulunuyor.
ROTA MAARİF BÜYÜK ŞANS
Fen liselerinde sınırlı da olsa bir azalma var; bazı köklü liselerde ise kontenjan düşüşleri daha belirgin. Kontenjanın ne anlama geldiğini, hangi okulda nasıl okunacağını ve nakil dönemlerini önümüzdeki haftaki yazılarda tek tek ele alacağız; şimdilik bilmemiz gereken şu: Tercih listesi, geçen yılın verisi ile bu yılın kontenjanı yan yana konularak yapılır. Bu noktada ailelerin işini kolaylaştıracak önemli bir yenilik de var. Millî Eğitim Bakanlığı, tercih döneminde kullanılmak üzere Rota Maarif adlı dijital platformu hizmete açtı. Öğrenciler ve veliler; okul türü, taban yerleşme puanları ve yüzdelik dilimleri,kontenjanlar, pansiyon durumu, yabancı dil seçenekleri ve okulun fiziki imkânları gibi birçok bilgiye tek ekrandan ulaşabiliyor
Okulları karşılaştırmak mümkün mü?
Kesinlikle. Böylece sistem üzerinde taslak tercih listesi oluşturulabiliyor. Son tercih yine e-Okul üzerinden yapılacak olsa da karar vermeden önce güvenilir ve resmî bilgilere ulaşmak isteyen aileler için Rota Maarif önemli bir rehber niteliği taşıyor.
Peki bu çocuk dört yılını nasıl bir okulda geçirmek istiyor?
Fen liseleri, matematik ve fen bilimlerine ilgi duyan, akademik araştırmayı seven öğrenciler için güçlü bir ortam sunar.
Sosyal bilimler liseleri; edebiyat, tarih, hukuk, psikoloji gibi alanlara yönelmek isteyen öğrencileri destekler. Anadolu liseleri farklı akademik hedeflere hazırlayan geniş bir yapıya sahiptir. Mesleki ve teknik Anadolu liseleri erken yaşta meslek becerisi kazandırırken üniversite yolunu da açık tutar. Anadolu imam hatip liseleri akademik derslerle birlikte din eğitimi yürütür. Güzel sanatlar ve spor liseleri ise yetenek sınavıyla öğrenci alır; sanata ya da spora yönelmiş bir çocuk için bu kapı da unutulmamalıdır.
Okul türü de mi belirleniyor?
Hayır. Okulun eğitim anlayışı, öğretmen kadrosu, çocuğun kendini ait hissedebileceği sosyal iklim, eve uzaklık, ulaşım süresi, kulüp çalışmaları, yabancı dil olanakları ve güvenli bir öğrenme ortamı; en az akademik başarı kadar önemlidir.
Rehberlik desteği ve çocuğun bu yaşta evden ayrı yaşamaya hazır olup olmadığı mutlaka birlikte değerlendirilmelidir. Çünkü başarılı bir lise deneyimi yalnızca sınıfta değil, okulun tamamında yaşanır.