Kanal 12 televizyonunun haberinde, 7 Ekim olaylarıyla ilgili kurulacak soruşturma komitesinin, siyasi yetkililer tarafından atanacak üyelerden oluşacağına işaret edilmişti.

Hatta komiteyi oluşturacak üyelerin yarısının Başbakan Binyamin Netanyahu tarafından belirleneceğine dikkati çekilen haberde, diğer yarısını oluşturacak üyelerin ise muhalefet tarafından belirlenebileceği ancak muhalefetin yasa tasarısını boykot ettiği kaydedilmişti.

İsrailli yetkililer, 7 Ekim 2023'te yaşanan Aksa Tufanı Operasyonu'nu, İsrail ve ordunun tarihindeki "en büyük istihbarat ve askeri başarısızlık" olarak nitelendiriyor.