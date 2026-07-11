Ersin Destanoğlu kıta dışına transfer oldu! Yeni kulübü Al-Jazira
Kontratı sona erdikten sonra Beşiktaş ile yollarını ayıran Ersin Destanoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al-Jazira ile anlaştı. Deneyimli file bekçisi, yeni kulübüyle 3 yıllık anlaşma imzaladı.
Beşiktaş ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından siyah-beyazlı takımdan ayrılan Ersin Destanoğlu'nun yeni adresi belli oldu. 25 yaşındaki file bekçisi, Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Jazira ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.
ERSİN DESTANOĞLU AL-JAZIRA İLE ANLAŞTI
Beşiktaş altyapısından yetişen ve uzun yıllar siyah-beyazlı takımın kalesini koruyan Ersin Destanoğlu, kariyerine Birleşik Arap Emirlikleri'nde devam edecek. 25 yaşındaki kaleci, Al-Jazira ile 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı.
BEŞİKTAŞ İLE SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ
Ersin Destanoğlu'nun Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde sona erdi. Siyah-beyazlı kulüple yeni sözleşme imzalamayan tecrübeli kaleci, serbest oyuncu statüsüne geçti. Al-Jazira bu nedenle transfer için Beşiktaş'a bonservis bedeli ödemeyecek.
İLK KEZ YURT DIŞINDA OYNAYACAK
Futbol kariyerinin tamamını Türkiye'de geçiren Ersin Destanoğlu, Al-Jazira transferiyle ilk kez yurt dışında forma giyecek. Birleşik Arap Emirlikleri'nde yeni bir sayfa açacak olan kaleci, düzenli forma şansı bulmayı ve kariyerini farklı bir ligde sürdürmeyi hedefliyor.
GEÇEN SEZON 32 MAÇA ÇIKTI
Ersin Destanoğlu, 2025-2026 sezonunda Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 32 karşılaşmada görev yaptı. 25 yaşındaki kaleci, bu maçlarda kalesinde 34 gol gördü. Ersin Destanoğlu, 10 karşılaşmayı ise gol yemeden tamamladı. Siyah-beyazlı takımda sezonun önemli bölümünde kaleyi koruyan Ersin, sözleşmesinin sona ermesinin ardından kulübe veda etti.
BEŞİKTAŞ ALTYAPISINDA YETİŞTİ
1 Ocak 2001 tarihinde İstanbul'da doğan Ersin Destanoğlu, futbol eğitimini Bayrampaşaspor ve Beşiktaş altyapılarında aldı. Genç yaşta siyah-beyazlıların A takımına yükselen 1,95 metre boyundaki kaleci, Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında görev yaptı. Ersin Destanoğlu, Beşiktaş kariyerinde lig ve kupa şampiyonlukları yaşadı.
151 KEZ BEŞİKTAŞ KALESİNİ KORUDU
Ersin Destanoğlu, Beşiktaş A Takımı'ndaki kariyerini 151 resmî karşılaşmayla tamamladı. Bu maçlarda 47 kez kalesini gole kapatan kaleci, altyapısından yetiştiği kulüpten sözleşmesinin sona ermesinin ardından ayrıldı. Beşiktaş'a veda eden Ersin Destanoğlu, kariyerinin yeni dönemine Al-Jazira formasıyla başlayacak.