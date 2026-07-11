Ersin Destanoğlu kıta dışına transfer oldu! Yeni kulübü Al-Jazira

Beşiktaş ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından siyah-beyazlı takımdan ayrılan Ersin Destanoğlu'nun yeni adresi belli oldu. 25 yaşındaki file bekçisi, Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Jazira ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. ERSİN DESTANOĞLU AL-JAZIRA İLE ANLAŞTI Beşiktaş altyapısından yetişen ve uzun yıllar siyah-beyazlı takımın kalesini koruyan Ersin Destanoğlu, kariyerine Birleşik Arap Emirlikleri'nde devam edecek. 25 yaşındaki kaleci, Al-Jazira ile 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

Ersin Destanoğlu Beşiktaş'ta futbol kariyerine başladı BEŞİKTAŞ İLE SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ Ersin Destanoğlu'nun Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde sona erdi. Siyah-beyazlı kulüple yeni sözleşme imzalamayan tecrübeli kaleci, serbest oyuncu statüsüne geçti. Al-Jazira bu nedenle transfer için Beşiktaş'a bonservis bedeli ödemeyecek. İLK KEZ YURT DIŞINDA OYNAYACAK Futbol kariyerinin tamamını Türkiye'de geçiren Ersin Destanoğlu, Al-Jazira transferiyle ilk kez yurt dışında forma giyecek. Birleşik Arap Emirlikleri'nde yeni bir sayfa açacak olan kaleci, düzenli forma şansı bulmayı ve kariyerini farklı bir ligde sürdürmeyi hedefliyor. Takvim Kaynak Tercihleri