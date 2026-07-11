Ekim ayı sonunda yapılması beklenen kritik genel seçimler öncesinde İsrail'de siyasi dengeler tamamen altüst oldu. İsrail yayın organlarından Kanal 12'nin yayımladığı son kamuoyu araştırması, Netanyahu'ya yönelik toplumsal öfkeyi ve güvensizliği gözler önüne serdi.

Netanyahu'ya yönelik bu büyük erimeye karşılık, seçim yarışındaki en güçlü rakibi olan eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, Netanyahu'nun önüne geçti. Ankete katılanların %54'ü Eisenkot'u güvenilir bulduğunu belirtirken, sadece %29'u olumsuz görüş bildirdi. Yarıştaki bir diğer iddialı isim olan eski başbakan Naftali Bennett ise Netanyahu'yu devirmek için hamle yapsa da halktan geçer not alamadı. Katılımcıların %53'ü Bennett'e güvenmediğini söyledi.

Gadi Eisenkot

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Anketin en çarpıcı sonuçlarından biri de ultra-Ortodoks (Haredi) erkeklerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasını öngören yasa tasarısının toplumda yarattığı infial oldu. İsraillilerin neredeyse üçte ikisi, Netanyahu koalisyonunun bu son yasama hamlesinin sandıktaki oylarını doğrudan ve olumsuz etkileyeceğini belirtti.

Ankette Netanyahu'nun partisi Likud ve koalisyon ortakları Knesset koltuk sayılarında hala rekabetçi gücünü korusa da, bizzat Netanyahu'nun lider olarak meşruiyetini yitirdiği görülüyor. Kamuoyunun %60'ının kaybetmesini istediği Netanyahu'nun, Ekim sonundaki seçimi bu güvensizlik oyuyla nasıl kazanacağı ise büyük bir muamma olarak değerlendiriliyor.

Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Dünya