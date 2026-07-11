Yunanistan’ı F-35 korkusu sardı! Türkiye’ye karşı İsrail lobisi devrede

Atina'nın ABD'de etkili olan İsrail yanlısı çevrelere yönelmesinin temel nedenlerinden birinin de Yunan lobisinin tek başına yeterli görülmemesi olduğu aktarıldı.

ABD'de görev yapmış üst düzey bir diplomata dayandırılan haberde, eski ABD Senatörü Bob Menendez'in hapse girmesinin ardından Yunan lobisinin gelişmeleri tek başına frenleyecek kadar güçlü olmadığı belirtildi.

Vradini'de yer alan en dikkat çekici değerlendirmelerden biri, Yunan lobisinin Washington'daki etkisine ilişkin oldu.

KONGRE'DE TÜRKİYE KARŞITI HAREKETLİLİK

Kathimerini'nin 11 Temmuz tarihli haberinde, ABD Kongresi'nin üç üyesinin Türkiye'nin F-35 programına dönüşünün önündeki temel engelin S-400 hava savunma sistemleri olduğunu savunduğu aktarıldı.

Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Jim Risch, S-400'lerin Washington ile Ankara arasındaki savunma iş birliğinin tam olarak yeniden kurulmasının önündeki en büyük engel olduğunu söyledi.

Demokrat Senatör Chris Van Hollen ise Türkiye'ye F-35 transferine karşı olduğunu yineleyerek, S-400'lerin F-35 teknolojisinin güvenliği açısından risk oluşturduğunu ileri sürdü. Van Hollen, mevcut ABD yasalarının Türkiye S-400'lere sahip olduğu sürece Ankara'nın programa dönüşüne izin vermediğini savundu.

Haberde ayrıca Yunan asıllı Amerikalı Temsilci Dina Titus öncülüğündeki 18 Demokrat milletvekilinin, Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil edilmesine karşı Temsilciler Meclisi yönetimine mektup gönderdiği belirtildi.

Cumhuriyetçi Temsilci Mike Lawler'ın ise 10 üyeli iki partili bir girişimle hem Türkiye'ye F-35 satışına hem de KAAN savaş uçağı için Amerikan motorlarının ihracatına karşı çıktığı aktarıldı.

Vradini'nin haberinde ayrıca Trump'ın Kongre'deki itirazları aşmak için ara seçimlere kadar yaklaşık 100 günlük bir süresinin bulunduğu değerlendirmesine yer verildi. Ara seçimlerin ardından oluşabilecek yeni dengelerin, Türkiye'nin F-35 programına dönüşüne yönelik adımları daha da zorlaştırabileceği öne sürüldü.