40 yıllık hasret sona erdi: Ali Baybaş Türkiye’ye döndü
Suudi Arabistan’da yaşadığı hukuki süreç nedeniyle yaklaşık 40 yıl Türkiye’ye dönemeyen 77 yaşındaki Ali Baybaş’ın vatan hasreti sona erdi. Diplomatik girişimlerin ardından İstanbul’a getirilen Baybaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.
Suudi Arabistan'da yaşadığı hukuki süreç nedeniyle yaklaşık 40 yıldır Türkiye'ye dönemeyen 77 yaşındaki Ali Baybaş, diplomatik girişimlerin ardından İstanbul'a getirildi.
İstanbul'a getirilen Baybaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek minnet duygusunu ifade etti.
Baybaş, İstanbul Havalimanı'ndaki karşılamanın ardından sağlık kontrolleri için ambulansla hastaneye götürüldü.
Sivas'ın Gürün ilçesi nüfusuna kayıtlı Ali Baybaş, yaklaşık 40 yıl önce çalışmak için Suudi Arabistan'ın Mekke kentine gitti.
Burada yaşadığı hukuki süreç nedeniyle cezaevine giren Baybaş, bir yıl cezaevinde kaldı. Cezaevi sürecinde rahatsızlanan Baybaş, iki yıl önce tahliye edildi.
CEZAEVİNDEN ÇIKTIKTAN SONRA SOKAKLARDA KALDI
Tahliyesinin ardından kalacak yeri bulunmayan Baybaş, Mekke sokaklarında yaşam mücadelesi verdi.
Çeşitli sağlık sorunları yaşayan ve vücudunun bir bölümünü kullanmakta güçlük çeken Baybaş, hakkındaki yurt dışı çıkış ve idari yasaklar nedeniyle Türkiye'ye dönemedi.
Baybaş'ın durumu, bir tanıdığının görüntülerini sosyal medyada paylaşmasının ardından kamuoyunun gündemine geldi.
DİPLOMATİK GİRİŞİMLER SONUÇ VERDİ
Ali Baybaş'ın durumunun yetkililere ulaşmasının ardından Türkiye'nin Riyad Büyükelçiliği ve Cidde Başkonsolosluğu harekete geçti.
AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy'un da yakından takip ettiği süreçte Suudi Arabistan makamlarıyla diplomatik temaslar yürütüldü.
Girişimler sonucunda Baybaş hakkında uygulanan yurt dışı çıkış ve idari yasakların tamamı kaldırıldı.
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA KARŞILANDI
Türkiye'ye dönüş yolculuğunu tamamlayan Ali Baybaş, akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na ulaştı.
Baybaş'ı havalimanında AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri karşıladı.
Yaklaşık 40 yıl sonra vatanına kavuşan Baybaş'ın karşılanması sırasında duygusal anlar yaşandı.
Baybaş, ilk kontrollerinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.
"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Türkiye'ye dönen Ali Baybaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek şunları söyledi:
"Öncelikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok çok teşekkür ediyorum. Çalışmak için Mekke'ye gitmiştim. Sonrasında çok şey yaşandı, en sonunda cezaevine düştüm. Cezaevine düşünce zoruma gitti ve hastalandım. Bir yıl cezaevinde kaldım, iki yıl önce de cezaevinden çıktım. En sonunda bir tanıdığım beni sosyal medyada paylaşınca kurtuldum. Allah'ın izniyle önce bu hastalıktan kurtulmayı düşünüyorum."
"ALİ AMCAMIZI ÜLKESİNE KAVUŞTURDUK"
Ali Baybaş'ın Türkiye'ye dönüş süreciyle yakından ilgilenen AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy da yıllardır ülkesine dönemeyen Baybaş'ı Türkiye'ye getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Toy, Başkan Erdoğan'ın yoğun programına rağmen süreci bizzat takip ettiğini belirterek şöyle konuştu:
"Yıllardır çeşitli sebeplerden dolayı ülkesine dönemeyen Ali amcamızı ülkesine kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu süreçte NATO Zirvesi programına ve yoğun ülke gündemine rağmen Cumhurbaşkanımız konuyu bizzat takip etmiş ve süreci başından beri yönetmiştir. Dışişleri Bakanlığımızla beraber biz de süreci takip ettik. Elhamdülillah Ali amcamızı bugün ülkesine kavuşturduk."
Baybaş'ın fiziksel ve psikolojik tedaviye ihtiyaç duyduğunu ifade eden Toy, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şu anda çok duygusal. Bazı fiziksel ve psikolojik tedaviler görmesi gerekiyor. Kendisini hastanemizde misafir edeceğiz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ile Dışişleri Bakanlığımız konuyu yakından takip ediyor. Tedavilerinin ardından kendi isteğine göre İstanbul veya Sivas'ta ikamet edebilmesi için yardımcı olacağız."
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