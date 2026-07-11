40 yıllık hasret sona erdi: Ali Baybaş Türkiye’ye döndü

Baybaş'ı havalimanında AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri karşıladı.

"Öncelikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok çok teşekkür ediyorum. Çalışmak için Mekke'ye gitmiştim. Sonrasında çok şey yaşandı, en sonunda cezaevine düştüm. Cezaevine düşünce zoruma gitti ve hastalandım. Bir yıl cezaevinde kaldım, iki yıl önce de cezaevinden çıktım. En sonunda bir tanıdığım beni sosyal medyada paylaşınca kurtuldum. Allah'ın izniyle önce bu hastalıktan kurtulmayı düşünüyorum."

Türkiye'ye dönen Ali Baybaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek şunları söyledi:

"ALİ AMCAMIZI ÜLKESİNE KAVUŞTURDUK"

Ali Baybaş'ın Türkiye'ye dönüş süreciyle yakından ilgilenen AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy da yıllardır ülkesine dönemeyen Baybaş'ı Türkiye'ye getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Toy, Başkan Erdoğan'ın yoğun programına rağmen süreci bizzat takip ettiğini belirterek şöyle konuştu:

"Yıllardır çeşitli sebeplerden dolayı ülkesine dönemeyen Ali amcamızı ülkesine kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu süreçte NATO Zirvesi programına ve yoğun ülke gündemine rağmen Cumhurbaşkanımız konuyu bizzat takip etmiş ve süreci başından beri yönetmiştir. Dışişleri Bakanlığımızla beraber biz de süreci takip ettik. Elhamdülillah Ali amcamızı bugün ülkesine kavuşturduk."

Baybaş'ın fiziksel ve psikolojik tedaviye ihtiyaç duyduğunu ifade eden Toy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda çok duygusal. Bazı fiziksel ve psikolojik tedaviler görmesi gerekiyor. Kendisini hastanemizde misafir edeceğiz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ile Dışişleri Bakanlığımız konuyu yakından takip ediyor. Tedavilerinin ardından kendi isteğine göre İstanbul veya Sivas'ta ikamet edebilmesi için yardımcı olacağız."

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Simla Öğütcü Takvim.com.tr Yaşam