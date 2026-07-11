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Emekli temmuz zammı ödeme tarihleri 2026: SSK ve Bağkur zamlı maaşları ne zaman yatacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine zamlı ödemeler haftaya başlıyor. Ödemeler yüzde 17.79 zam ve 20 bin lira taban aylık üzerinden yatırılacak. 23 bin 552 liradan az ödeme alanlara yasa çıkınca fark ödenecek...

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Emekli temmuz zammı ödeme tarihleri 2026: SSK ve Bağkur zamlı maaşları ne zaman yatacak?

Emeklilerin temmuz zammının belli olmasının ardından sıra ödemelere geldi. Ödemeler ayın 17'sinde SSK emeklileriyle başlayacak. Meclis maratonu 14 Temmuz'da başlayacak 23 bin 552 lira taban aylık düzenlemesinin yasalaşması bu tarihe yetişmediği için SSK ve Bağ-Kur'lulara ödemeler yüzde 17.76 zam ve 20 bin lira taban aylık üzerinden yapılacak. Hak sahiplerine, yasa çıkınca, tahminen de ağustos ayı başında fark yatırılacak. İşte detayları...

Emekli temmuz zammı ödeme tarihleri 2026: SSK ve Bağkur zamlı maaşları ne zaman yatacak?-2

EMEKLİLERİN HESABINA NE YATIRILACAK?

SSK ve Bağ-Kur'luların kök aylıklarına yüzde 17.76 zam uygulandı. Hesaplanan tutara yeni kök aylığın yüzde 4'ü ya da 5'i oranında ek ödeme eklendi.

Aylık gününde, yeni kök aylığı ve ek ödemesinin toplamı 20 bin liranın altında olanlara 20 bin lira, üstünde olanlara ise hesaplanan tutar yatırılacak. Taban aylık düzenlemesi yasalaştıktan sonra da 23 bin 552 liranın altında para alan emeklilere, ödemeyi bu tutara tamamlayacak fark ödenecek. Kapsamdaki emeklilere 3 bin 552 liraya varan fark verilmesi söz konusu olacak.

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

Emekli temmuz zammı ödeme tarihleri 2026: SSK ve Bağkur zamlı maaşları ne zaman yatacak?-3

DUL VE YETİMLER NE ALACAK?

SSK ve Bağ-Kur'dan ölüm aylığı bağlananlara da yüzde 17.76 zamlı kök aylık ve ek ödeme yatırılacak. Mevcut taban aylık kapsamında ölüm aylığı yüzde 75 olana 15 bin, yüzde 50 olana 10 bin, yüzde 25 olana da 5 bin liradan az para yatırılmıyor.

Maaş gününde yüzde 17.76 zamlı ek ödeme ve kök aylığı bu tutarların altında çıkanlara bu tutarlar, üzerinde çıkanlara ise hesaplanan rakam yatırılacak.

Yeni taban aylık düzenlemesi yasalaşınca, en düşük ödeme aylık oranı yüzde 75 olanda 17 bin 664, yüzde 50 olanda 11 bin 776, yüzde 25 olanda 5 bin 888 liraya çıkacak. Maaş gününde bu tutarlardan az ödeme alanlara yasa çıkınca fark verilecek.

Emekli temmuz zammı ödeme tarihleri 2026: SSK ve Bağkur zamlı maaşları ne zaman yatacak?-4

Örnek-1 Haziran ayı:

KalemHaziran Ayı%17.76 Zamlı
Kök aylık14.000 TL16.486,40 TL
%4 ek ödeme560 TL659,46 TL
Ek ödemeli aylık14.560 TL17.145,86 TL
Hesaba yatan20.000 TL20.000 TL
İlave ödeme-3.552 TL
Gelir Artışı3.552 TL

Örnek-2 Haziran ayı:

KalemHaziran Ayı%12.19 Zamlı
Kök aylık30.000 TL35.328 TL
%4 ek ödeme1.200 TL1.413,12 TL
Ek ödemeli aylık31.200 TL36.741,12 TL
Hesaba yatan/yatacak31.200 TL36.741,12 TL
Gelir Artışı5.541,12 TL


KİME, NE ZAMAN ÖDENECEK?

SSK emeklilerine 17-26 Temmuz, Bağ-Kur emeklilerine 25-28 Temmuz tarihleri arasında maaş ödemeleri gerçekleştirilecek.

SSK EMEKLİLERİ

Tahsis Numarası Son RakamıÖdeme Günü
917 Temmuz
718 Temmuz
519 Temmuz
320 Temmuz
121 Temmuz
822 Temmuz
623 Temmuz
424 Temmuz
225 Temmuz
026 Temmuz

BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

Tahsis Numarası Son RakamıÖdeme Günü
9, 7, 525 Temmuz
3, 126 Temmuz
8, 6, 427 Temmuz
2, 028 Temmuz


Emeklilerden, dul ve yetimlerden taban aylık artışı kapsamında bulunanlara fark ödemesinin ağustos ayı başında yapılması bekleniyor.

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