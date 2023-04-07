Başvuru tarihi önemli: EYT'liler aylıkla birlikte bir dizi kazanca kavuşacak





FARK NASIL GÖRÜLÜYOR?

Mart ayında başvuranlara 1 Nisan'dan itibaren maaş bağlanıyor. Bu kişilerden emeklilik işlemleri tamamlananlara fark ödemeleri başladı. 1 Nisan ile yaşlılık aylığı tahsis numarasına göre belirlenen maaş tarihi arasındaki süre için fark ödeniyor. Örneğin; emekli aylığı ödeme tarihi ayın 17'si olana 16 günlük maaş farkı veriliyor. Maaş ödeme günü ayın 28'i olan da 27 günlük fark alıyor. Ödeme e-Devlet'ten 'Emekli Günlük Ödeme Sorgulama' bölümünden görülebiliyor. Almak için de seçilmiş olan bankaya TC Kimlik Numarası'yla başvurmak yetiyor.



İLK MAAŞ VE İKRAMİYE HAFTAYA

İşlemleri tamamlanan EYT'liler ilk aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyelerini de ödemeler bayram nedeniyle erkene çekildiği için önümüzdeki hafta almaya başlayacak. SSK'lılardan ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanlar 14 Nisan, ödeme günü 21, 22, 23 olanlar 15 Nisan, ödeme günü 24, 25, 26 olanlar 16 Nisan tarihinde emekli aylıkları ve ikramiyelerini alabilecek. Bağ-Kur'lulardan ödeme günü 25 ve 26 olanlar 17 Nisan, ödeme

günü 27 ve 28 olanlar 18 Nisan'da aylık ve ikramiyelerini hesaplarında görecek. Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Nisan'da ödenecek. Başvuru yapanlara ilk aylık ödemesinin ardından 2-3 günü içinde promosyon da verilecek. Bir ikramiye de Haziran'da ödenirken, Temmuz'da da maaşlar artacak. Eğer EYT'li Mart'ta başvurmuş ama ilk ödemesi Mayıs ayında yapılacaksa, aynı kazançları elde edecek. 1 Nisan'dan itibaren biriken tüm maaş ve Ramazan Bayramı ikramiyesi ödenecek. Alınacak ödeme bir maaş daha artmış olacak.