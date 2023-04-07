Başvuru tarihi önemli: EYT'liler aylıkla birlikte bir dizi kazanca kavuşacak

EYT yasası milyonların yüzünü güldürdü. Prim ve yıl şartını tamamlayan 1.6 milyon kişi emeklilik için başvurusunu yaparken, EYT'lilere en az 7 bin 500 lira aylığın yanı sıra ikramiye, promosyon, emlak vergisi muafiyeti gibi pek çok kazancın yolu açıldı.
FARK NASIL GÖRÜLÜYOR?
Mart ayında başvuranlara 1 Nisan'dan itibaren maaş bağlanıyor. Bu kişilerden emeklilik işlemleri tamamlananlara fark ödemeleri başladı. 1 Nisan ile yaşlılık aylığı tahsis numarasına göre belirlenen maaş tarihi arasındaki süre için fark ödeniyor. Örneğin; emekli aylığı ödeme tarihi ayın 17'si olana 16 günlük maaş farkı veriliyor. Maaş ödeme günü ayın 28'i olan da 27 günlük fark alıyor. Ödeme e-Devlet'ten 'Emekli Günlük Ödeme Sorgulama' bölümünden görülebiliyor. Almak için de seçilmiş olan bankaya TC Kimlik Numarası'yla başvurmak yetiyor.
İLK MAAŞ VE İKRAMİYE HAFTAYA
İşlemleri tamamlanan EYT'liler ilk aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyelerini de ödemeler bayram nedeniyle erkene çekildiği için önümüzdeki hafta almaya başlayacak. SSK'lılardan ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanlar 14 Nisan, ödeme günü 21, 22, 23 olanlar 15 Nisan, ödeme günü 24, 25, 26 olanlar 16 Nisan tarihinde emekli aylıkları ve ikramiyelerini alabilecek. Bağ-Kur'lulardan ödeme günü 25 ve 26 olanlar 17 Nisan, ödeme
günü 27 ve 28 olanlar 18 Nisan'da aylık ve ikramiyelerini hesaplarında görecek. Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Nisan'da ödenecek. Başvuru yapanlara ilk aylık ödemesinin ardından 2-3 günü içinde promosyon da verilecek. Bir ikramiye de Haziran'da ödenirken, Temmuz'da da maaşlar artacak. Eğer EYT'li Mart'ta başvurmuş ama ilk ödemesi Mayıs ayında yapılacaksa, aynı kazançları elde edecek. 1 Nisan'dan itibaren biriken tüm maaş ve Ramazan Bayramı ikramiyesi ödenecek. Alınacak ödeme bir maaş daha artmış olacak.
BU AY BAŞVURANLAR
Emeklilik başvurusunu bu ay yapanların ise aylıkları 1 Mayıs'tan itibaren bağlanacak. İlk emekli aylığı SSK ve Bağ-Kur emeklisi ise 17-28 Mayıs arasında ödenirken, hesabına 1 aylık peşin maaş, ayın 1'i ile ödeme günü arasındaki süre kadar fark yatırılacak. Bu emekli promosyon elde ederken, Ramazan Bayramı ikramiyesini kaçırmış olacak ancak Haziran'da Kurban Bayramı ikramiyesi alabilecek.
TEMMUZ'DA ZAM
Bu yıl emekli olan tüm EYT'liler Temmuz zammından yararlanacak. Örneğin; Ağustos'ta başvuranın aylığı Temmuz zammı yansıtılarak bağlanacak. Yine bu yıl emekli olan EYT'liler, brüt 200 metrekarenin altında tek konuta sahip ise 2024'ten itibaren emlak muafiyetinden faydalanacak.