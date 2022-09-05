Bankaların promosyon kampanyası büyüdü! Yüksek promosyon yolu herkese açık

Bankaların kampanya yarışı, 'promosyonu' emeklilerin gündemine yerleştirdi. Özel bankaların promosyon tutarlarında yaptığı artışlar emeklilere hem 'Para daha da artar mı?' hem de 'Bunlardan nasıl yararlanırım?' sorusunu sordurdu. Öncelikle promosyon yarışının önümüzdeki dönemde sürmesi bekleniyor. Özellikle kamu bankalarının da tutarlarını yenilemesiyle rekabetin daha da büyüyebileceği belirtiliyor. Sektör yetkilileri, yakın dönemde 10 bin lira üstü tutarların bile görülebileceği düşüncesinde.



TAAHHÜT SÜRÜYORSA

Peki promosyon kampanyalarından nasıl yararlanılabiliyor? 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar kolay şekilde istediği bankadan promosyon alabiliyor. Hangi bankayı tercih ediyorsa onun en yakın şubesine gidip '3 yıllık taahhüt'te bulunarak ya da internet ya da mobil bankacılık uygulamalarından 'dijital onay' vererek promosyondan yararlanabiliyor. Ancak yeni promosyon tutarlarından yararlanmak için taahhüt süresinin dolması da şart değil. Taahhüdü devam edenler de mevcut kampanyalardan faydalanabiliyor. İsterse kendi bankasında kalarak isterse başka bankaya geçerek promosyonunu yükseltebiliyor.



NASIL HESAPLANIYOR?

Bunun için öncelikle bankaya kalan taahhüt süresine isabet eden promosyon tutarını iade etmek gerekiyor. Promosyon tutarı 36 aya bölünüyor. Taahhüdün bitimine kaç ay kaldıysa o kadarlık iade yapılıyor. Örneğin; 750 lira promosyon aldınız ve taahhüdün bitimine 6 ay var. Aylık 20,83 (750 / 36) liradan 6 ay için yaklaşık 125 lira iade yaparak taahhüdünüzü sonlandırabiliyorsunuz.



İŞTE DEĞİŞTİRMENİN YOLU

Ardından kendi bankanıza ya da istediğiniz bankaya yeni taahhüt vererek daha yüksek promosyon alabilirsiniz. Bu işlemler banka şubesine gidilerek yapılabildiği gibi, dijital olarak da kolayca gerçekleştirilebiliyor. Öncelikle hesabınızda yapılacak iade tutarı kadar para bulunması gerekiyor. Hesapta bu tutar varsa uygulama üzerinden taahhüdün iptali işlemi yapılabiliyor. Ardından da ister aynı bankaya isterse başkasına promosyon için başvuru gerçekleştiriliyor. Bu işlem de dijital bankacılıkla tamamlanabiliyor.



NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Bazı bankalar promosyon kampanyasını yeni gelen emekli müşterilere uyguluyor. Bu nedenle kampanya yenilerken bunun gibi tüm şartlara dikkat edilmesi gerekiyor. Ayrıca bazı bankalar kredi kullanan emeklilere bloke uyguluyor. Oysa bloke konulamayacağına yönelik Yargıtay kararları var. Eğer bankanız kredi kullandığınız için başka bankaya gitmenize izin vermiyorsa tüketici hakem heyetine başvurabilirsiniz.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN