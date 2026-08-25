Güllü'nün ölümünde yeni görüntüler ortaya çıktı: Kızı Tuğyan'ın olay gecesindeki panik anları kamerada
Şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Olay gecesine ait güvenlik kamerası görüntülerinde, tutuklu kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in ekiplerle birlikte eve çıktığı ve ardından yaşadığı panik anları yer aldı. Gülter’in görüntülerde polislere defalarca “Annem neden öyle söylüyor, annem iyi mi?” dediği görüldü.
Sahnede Güllü adıyla tanınan Gül Tut'un hayatını kaybettiği geceye ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde, Gül Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ekiplerle birlikte eve çıktığı görüldü. Görüntülerin devamında ise Gülter'in yaşadığı panik anları kameraya yansıdı.
Gülter'in olayın ardından polis ekiplerine defalarca "Annem neden öyle söylüyor, annem iyi mi?" dediği görülürken, olay gecesi evde bulunan Sultan Nur Ulu'nun da görüntülerde yer aldığı belirlendi.
İDDİANAMEDE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede, Tuğyan Ülkem Gülter bir numaralı sanık olarak yer aldı.
Gülter hakkında "Tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. İkinci sanık Sultan Nur Ulu hakkında ise "Yalan tanıklık" suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.
SAVCILIK: GÜLLÜ'YÜ ODAYA ÇEKMEK İÇİN ŞARKI AÇILDI
İddianameye göre olay gecesi Tuğyan Ülkem Gülter, arkadaşı Sultan Nur Ulu'dan annesinin sevdiği "Malkata" isimli roman havasını açmasını istedi.
Müziğin çalması üzerine banyodan çıkan Gül Tut'un, "O ne lan?" diyerek kızının odasına geldiği, odadakilerle birlikte müziğe eşlik ettiği ve bir süre roman havası oynadığı belirtildi.
Savcılık, şarkının Gül Tut'u olayın gerçekleştiği odaya getirmek amacıyla açıldığı ve bunun tasarlanan eylemin bir parçası olduğu değerlendirmesinde bulundu.
İDDİANAMEDE "HADİ GÖRÜŞÜRÜZ" DETAYI
İddianamede, olay anına ilişkin kamera ses kayıtlarının İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından incelendiği belirtildi.
Bilirkişi raporunda, düşmeden hemen önce genç bir kadın sesi tarafından alaycı ve neşeli bir tonla "Hadi görüşürüz" denildiği değerlendirmesine yer verildi. Savcılık, bu sözün Tuğyan Ülkem Gülter tarafından söylendiği kanaatine vardı.
İddianamede ayrıca Gülter'in bu sözlerin hemen ardından annesini kalça altından iki eliyle kavradığı, ayaklarını yerden keserek pencereden aşağı attığı öne sürüldü.
Olay sırasında odada bulunan Sultan Nur Ulu'nun ise soruşturmanın ilk aşamalarında Gül Tut'un alkollü olduğunu ve pencereden düştüğünü söylediği, daha sonra verdiği ifadede olayın farklı şekilde gerçekleştiğini anlattığı kaydedildi.
Ulu'nun sonraki ifadesinde, Gül Tut pencereye dönük haldeyken Tuğyan'ın annesini kalça altından iki eliyle kavrayarak ayaklarını yerden kestiğini ve aşağı attığını söylediği aktarıldı.
SAVCILIK DELİLLERİ BİRLİKTE DEĞERLENDİRDİ
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı; mesaj kayıtları, tanık anlatımları, ses kayıtlarının çözümleri, bilirkişi raporları ve olay sonrasındaki davranışları birlikte değerlendirdi.
İddianamede, Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini önceden tasarlayarak öldürdüğü değerlendirmesine yer verildi.
Sultan Nur Ulu'nun avukatıyla yaptığı kayda alınmış telefon görüşmesinde de Tuğyan'ın yaptığı şeylerin bedelini ödemek istemediğini ve savcılığa giderek gerçekleri anlatacağını söylediğinin tespit edildiği belirtildi. Savcılık, bu kaydın Ulu'nun daha sonra verdiği ifadeyi desteklediğini değerlendirdi.
GÜLLÜ 18,17 METREDEN DÜŞTÜ
Gül Tut, 26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde yaşadığı binanın 6'ncı katındaki pencereden düşerek hayatını kaybetti.
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde Güllü'nün, kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e ait odanın penceresinden düştüğü ve yaklaşık 18,17 metre yükseklikten beton zemine çarptığı belirtildi.
Otopsi raporunda ölümün kafatası ve omur kırıkları ile çok sayıda iç organ ve büyük damar yaralanmasına bağlı iç kanama sonucu gerçekleştiği kaydedildi.
Toksikoloji incelemesinde Gül Tut'un kanında 3,53 promil alkol tespit edildi. Kullanılan ilaçların toksik seviyede olmadığı ve zehirlenerek öldürüldüğüne ilişkin tıbbi delil bulunmadığı raporlandı.
SORUŞTURMA 11 AY SONRA TAMAMLANDI
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma yaklaşık 11 ay sonra tamamlandı.
Soruşturma sürecinde Tuğyan Ülkem Gülter'in farklı tarihlerde verdiği ifadelerinin soruşturma makamlarınca şüpheli bulunduğu belirtildi. Gülter, "Kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.
Olay gecesi yanında bulunan Sultan Nur Ulu hakkında ise ev hapsi kararı verildi.
Hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinin ardından sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanması bekleniyor.