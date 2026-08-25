İDDİANAMEDE "HADİ GÖRÜŞÜRÜZ" DETAYI

İddianamede, olay anına ilişkin kamera ses kayıtlarının İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından incelendiği belirtildi.

Bilirkişi raporunda, düşmeden hemen önce genç bir kadın sesi tarafından alaycı ve neşeli bir tonla "Hadi görüşürüz" denildiği değerlendirmesine yer verildi. Savcılık, bu sözün Tuğyan Ülkem Gülter tarafından söylendiği kanaatine vardı.

İddianamede ayrıca Gülter'in bu sözlerin hemen ardından annesini kalça altından iki eliyle kavradığı, ayaklarını yerden keserek pencereden aşağı attığı öne sürüldü.

Olay sırasında odada bulunan Sultan Nur Ulu'nun ise soruşturmanın ilk aşamalarında Gül Tut'un alkollü olduğunu ve pencereden düştüğünü söylediği, daha sonra verdiği ifadede olayın farklı şekilde gerçekleştiğini anlattığı kaydedildi.

Ulu'nun sonraki ifadesinde, Gül Tut pencereye dönük haldeyken Tuğyan'ın annesini kalça altından iki eliyle kavrayarak ayaklarını yerden kestiğini ve aşağı attığını söylediği aktarıldı.