Bunun olumlu bir gelişme olduğunu belirten Peskov, Vladimir Putin'e Ratcliffe ile temaslar hakkında bilgi verildiğini kaydetti.

Trump'tan CIA-Moskova görüşmesi hakkında açıklama

TRUMP'TAN SORU İŞARETLERİNE YOL AÇAN CEVAP

Washington-Moskova hattındaki görüşme dikkat çekerken Trump konuyla ilgili ilginç bir açıklama yaptı. Telefonla katıldığı bir programda "CIA Direktörü Ratcliffe neden Rusya'ya gitti? Söylentiler, Putin'in NATO'nun kararlılığını test edeceğini, ya da İran yaptırımları, ya da Rusya'nın İngiltere'ye saldıracağını söylüyor mu?" sorusuna "Yukarıdakilerden hiçbiri." cevabını verdi.

Trump ayrıca "CIA Direktörü'nün Rusya ziyareti bir şeyler doğurabilir. O savaşı bitirmek için çok sıkı çalışıyoruz. İkisi de (Putin ve Zelensky) şu anda onun sona ermesini istiyor." dedi.

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