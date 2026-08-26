CIA'den Moskova ziyareti: Kremlin duyurdu! Trump'tan dikkat çeken açıklama
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, CIA Direktörü John Ratcliffe’in Moskova’ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdiğini doğrulayarak istihbarat birimleri arasında temasların yapıldığını duyurdu. Trump ise görüşmeye ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe'in dün Moskova'ya geldiğini belirterek "Özel servisler arasında temaslar gerçekleşti." dedi.
ÖZEL SERVİSLER ARASINDA TEMAS
Sözcü Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara dair değerlendirmelerde bulundu.
CIA Direktörü Ratcliffe'in dün Moskova'ya geldiğini doğrulayan Peskov, "Özel servisler arasında temaslar gerçekleşti." ifadesini kullandı.
Bunun olumlu bir gelişme olduğunu belirten Peskov, Vladimir Putin'e Ratcliffe ile temaslar hakkında bilgi verildiğini kaydetti.
"KİEV YÖNETİMİ ÇÖKÜYOR"
Ukrayna'nın sahada başarısız olduğunu ifade eden Peskov, cephedeki durumun bunu gösterdiğini söyledi.
Peskov, Kiev yönetiminin çökmeye başladığını belirterek "Avrupalıların bunu görmezden gelmesi büyük bir hata." değerlendirmesini yaptı.
Ermenistan'a ilişkin de bu ülkenin iç siyasetinde ağır süreçlerin yaşandığını söyleyen Peskov, bunların yasalara uygun şekilde gerçekleşeceğine dair umudunu dile getirdi.
TRUMP'TAN SORU İŞARETLERİNE YOL AÇAN CEVAP
Washington-Moskova hattındaki görüşme dikkat çekerken Trump konuyla ilgili ilginç bir açıklama yaptı. Telefonla katıldığı bir programda "CIA Direktörü Ratcliffe neden Rusya'ya gitti? Söylentiler, Putin'in NATO'nun kararlılığını test edeceğini, ya da İran yaptırımları, ya da Rusya'nın İngiltere'ye saldıracağını söylüyor mu?" sorusuna "Yukarıdakilerden hiçbiri." cevabını verdi.
Trump ayrıca "CIA Direktörü'nün Rusya ziyareti bir şeyler doğurabilir. O savaşı bitirmek için çok sıkı çalışıyoruz. İkisi de (Putin ve Zelensky) şu anda onun sona ermesini istiyor." dedi.