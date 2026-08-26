İmamoğlu'nun danışmanını patlatan kayıt! CHP'li Turan Aydoğan "Rüşvetin belgesi mi olur?” sözlerini kabul etti: 200 bin dolarlık şaibe

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında sanık konumunda bulunan eski CHP Milletvekili Turan Aydoğan bugün mahkeme huzurunda savunma yaptı. Duruşmada, Aydoğan ile Hüseyin Aydın ve Rahman Özdemir arasında geçtiği belirtilen ses kayıtları ayrıntılı biçimde ele alındı. Mahkeme Başkanı ve duruşma savcısı, özellikle 200 bin dolarlık ödeme, paranın iadesi, senet, "muhataplık" ve "rüşvet" ifadelerinin geçtiği konuşmaları Aydoğan'a tek tek sordu. Aydoğan bazı bölümlerde kayıtların doğruluğundan emin olmadığını söylerken, kritik birçok konuşmanın gerçekleştiğini kabul etti.

"SENİN TEK MUHATABIN BENİM" SÖZÜNÜ KABUL ETTİ



Savcılık, ses kaydındaki şu sözleri Aydoğan'a hatırlattı: "Sen bana güvenmişsin kardeşim, getirip teslim etmişsin. Senin tek muhatabın benim."



Aydoğan, konuşmanın geçtiğini kabul ederek burada "kardeşim" dediği kişinin biyolojik kardeşi değil, okul arkadaşı Rahman Özdemir olduğunu anlattı.

Parayı bizzat aldığını reddeden Aydoğan, kendisini muhatap göstermesini ise Rahman Özdemir'e parayı geri ödetmek için baskı kurma çabası olarak açıkladı. Savcı bunun üzerine Aydoğan'a doğrudan "Bu ilişkide muhataplığı niye kendi üzerinizde aldınız?" diye sordu.

"PERŞEMBE GÜNÜ BEN O PARAYI GETİRECEĞİM"



Duruşmanın en dikkat çekici bölümlerinden biri, 200 bin doların geri ödenmesine ilişkin ses kaydı oldu. Savcılık, Aydoğan'ın kayıtlarda "Ben Perşembe günü kendim o parayı getireceğim kardeşim." dediğini hatırlattı.

Aydoğan bu sözünü de reddetmedi ancak "Rahman Bey ödemezse getireceğim anlamında" söylediğini savundu. Mahkeme Başkanı ise Aydoğan'ın açıklaması üzerine kritik bir soru yöneltti:



"Bir arkadaş arkadaşa 200 bin dolarlık senet vermez diyorsunuz da, konuşmada siz niye 200 bin doları 'Perşembe ben getireceğim' diye kabulleniyorsunuz?" Aydoğan, Rahman Özdemir'in bu parayı ödeyeceğine inandığı için böyle konuştuğunu söyledi.