Nepal'i sel vurdu: Yüzlerce kişi kayıp
Nepal-Tibet sınırını vuran selde can kaybı 22'ye yükselirken aralarında çok sayıda yabancı turist ve işçinin bulunduğu yüzlerce kişiden haber alınamıyor. Yetkililer "İkinci sel gelebilir" diyerek acil uyarıda bulunurken, bölgede kurtarma seferberliği başlatıldı.
Nepal ile Tibet'in Himalayalar'daki sınır bölgesini vuran sel felaketinde en az 22 kişi hayatını kaybetti.
SEL YOLLARI, KÖPRÜLERİ YUTTU
Şiddetli seller Nepal'in sınır bölgelerindeki yolları, köprüleri, evleri ve hidroelektrik projelerini yuttu. Ayrıca Tibet ile önemli bir kara geçiş kapısı olan Gyirong Limanı'nı vuran bir toprak kaymasına yol açarak bölgenin yollarını, iletişim ve elektrik hatlarını kesti. Olayda yüzlerce kişi de yaralandı.
Bölgede bir deprem meydana geldiği ve bunun Nepal'deki Lhende Khola (Bhote Koshi) Nehri üzerinde bir buz-kaya çığını tetikleyerek sellere neden olduğu tahmin ediliyor. Söz konusu nehir hem Nepal'den hem de Tibet'ten geçiyor.
YÜZLERCE KİŞİ KAYIP
Aralarında 105 Hintli, 93 Nepalli, 3 ABD vatandaşı ve 12 İngiliz vatandaşının bulunduğu yüzlerce yolcunun kayıp olduğu bildirildi. Bir hidroelektrik santralinde çalışan sekiz Güney Koreli de henüz bulunamadı.Kayıp olan diğer kişiler arasında 17 Malezya vatandaşı, dört Güney Afrikalı ve birer Avustralya ve Hollanda vatandaşı yer alıyor.
TEHLİKE GEÇTİ Mİ?
Yetkililer, nehir üzerinde yukarı akışta hala bir tıkanıklık bulunduğu için ikinci bir sel felaketinin meydana gelebileceği konusunda uyardı. Ayrıca, Himalayalardan düzlüklerine doğru birkaç nehir aktığı için Nepal ile sınırı bulunan Hindistan'ın Bihar ve Uttar Pradesh eyaletlerinde de sel alarmları verildi.
Yetkililer sular çekilene kadar arama-kurtarma helikopterlerinin etkilenen bölgelere inemeyeceğini belirtse de polis ve askeri personel kurtarma çalışmalarına katılıyor. Alçak kesimlerde yaşayanlar daha güvenli yerlere tahliye ediliyor ve nehir kıyısındakilere dikkatli olmaları yönünde tavsiyelerde bulunuluyor.
Çin sınır kapısına en az 574 kurtarma görevlisi konuşlandırdı, ancak sel tortularının zorluğa yol açtığı belirtildi.