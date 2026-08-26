Nepal'i sel vurdu: Yüzlerce kişi kayıp

Nepal ile Tibet'in Himalayalar'daki sınır bölgesini vuran sel felaketinde en az 22 kişi hayatını kaybetti.

SEL YOLLARI, KÖPRÜLERİ YUTTU

Şiddetli seller Nepal'in sınır bölgelerindeki yolları, köprüleri, evleri ve hidroelektrik projelerini yuttu. Ayrıca Tibet ile önemli bir kara geçiş kapısı olan Gyirong Limanı'nı vuran bir toprak kaymasına yol açarak bölgenin yollarını, iletişim ve elektrik hatlarını kesti. Olayda yüzlerce kişi de yaralandı.

Bölgede bir deprem meydana geldiği ve bunun Nepal'deki Lhende Khola (Bhote Koshi) Nehri üzerinde bir buz-kaya çığını tetikleyerek sellere neden olduğu tahmin ediliyor. Söz konusu nehir hem Nepal'den hem de Tibet'ten geçiyor.