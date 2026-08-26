Üsküdar ve Beykoz'da iş insanlarının meskenlerine silahlı saldırı düzenleyerek haraç talep eden 4 zanlı gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine yollanırken, saldırı anları güvenlik kameralarına yansıdı; kayıtlarda şüphelilerden birinin bir yandan cep telefonuyla kayıt alırken diğer yandan tabancayla ateş etti.

Şüphelilerden biri bir yandan cep telefonuyla kayıt alırken diğer yandan tabancayla ateş etti. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)

EVİ KURŞUNLARKEN VİDEOYA ÇEKMİŞLER

Üsküdar ve Beykoz'da 14-21 Ağustos arasında meydana gelen ev kurşunlama olayları üzerine polis tarafından soruşturma başlatıldı. Gasp Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada polis şüphelilerin kurşunlama yaparken çektiği görüntülere ulaştı. Görüntülerde şüphelinin bir eliyle cep telefonuyla çekim yaptığı diğer eliyle de diğer eliyle de ateş ettiği anlar görülüyor.