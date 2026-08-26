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Üsküdar ve Beykoz'da iş insanlarının evini kurşunlayıp haraç isteyen 4 şüpheli tutuklandı

Üsküdar ve Beykoz'da iş insanlarının meskenlerine silahlı saldırı düzenleyerek haraç talep eden 4 zanlı, polis ekiplerinin yaklaşık 100 saatlik kamera incelemesiyle yakalandıktan sonra tutuklandı; saldırı anlarını ise bir yandan telefonla kayıt alıp diğer yandan ateş ederek kayda geçirdikleri ortaya çıktı.

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Üsküdar ve Beykoz'da iş insanlarının evini kurşunlayıp haraç isteyen 4 şüpheli tutuklandı

Üsküdar ve Beykoz'da iş insanlarının meskenlerine silahlı saldırı düzenleyerek haraç talep eden 4 zanlı gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine yollanırken, saldırı anları güvenlik kameralarına yansıdı; kayıtlarda şüphelilerden birinin bir yandan cep telefonuyla kayıt alırken diğer yandan tabancayla ateş etti.

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Şüphelilerden biri bir yandan cep telefonuyla kayıt alırken diğer yandan tabancayla ateş etti. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)Şüphelilerden biri bir yandan cep telefonuyla kayıt alırken diğer yandan tabancayla ateş etti. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)

EVİ KURŞUNLARKEN VİDEOYA ÇEKMİŞLER

Üsküdar ve Beykoz'da 14-21 Ağustos arasında meydana gelen ev kurşunlama olayları üzerine polis tarafından soruşturma başlatıldı. Gasp Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada polis şüphelilerin kurşunlama yaparken çektiği görüntülere ulaştı. Görüntülerde şüphelinin bir eliyle cep telefonuyla çekim yaptığı diğer eliyle de diğer eliyle de ateş ettiği anlar görülüyor.

Gasp Büro Amirliği ekipleri yaklaşık 100 saat güvenlik kamera görüntüsünü inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti.Gasp Büro Amirliği ekipleri yaklaşık 100 saat güvenlik kamera görüntüsünü inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

OPERASYONLARDA 4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Gasp Büro Amirliği ekipleri yaklaşık 100 saat güvenlik kamera görüntüsünü inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Bağcılar ve Güngören'de düzenlenen operasyonlarda olayları gerçekleştiren 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerle birlikte bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Şüphelilerle birlikte bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

TELEFONLA ARAYARAK HARAÇ İSTEDİLER

Soruşturmada şüphelilerin 14 Ağustos 2026'da Üsküdar, Küplüce mahallesinde bir evi kurşunlayarak videoya çekip mağdura tehdit mesajları attıkları belirlendi. Aynı şüphelilerin 21 Ağustos 2026 tarihinde ise, Beykoz, Poyrazköy Mahallesi'nde bir eve ateş ettikleri, ardından mağduru yurtdışı numaralardan telefonla arayarak haraç istedikleri tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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