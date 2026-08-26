SDG'nin feshi sonrası AK Parti'den ilk açıklama! Mesaj net: Bu irade Arz-ı Mev'ud'u akamete uğratacak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, PKK'dan sonra SDG'nin fesih kararı almasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye'nin bölgeye olan etkilerine dikkat çeken Çelik, "SDG’nin feshedilmesinden sonra Suriye’nin iç bütünlüğünü güçlendirme açısından önemli bir eşik geçilmiş oldu. “Terörsüz Türkiye” ve “terörsüz bölge” hedeflerimiz, kendi çıkarları için yakın coğrafyamızı parçalamak ve yağmalamak isteyenlerin planlarını akamete uğratacak bir iradeyi temsil ediyor. Bu irade, yakın coğrafyamızdaki Kürt kardeşlerimiz için de aydınlık bir geleceği işaret ediyor" dedi.
Ankara'nın "Terörsüz Türkiye terörsüz bölge" politikasının bir sonucu olarak PKK'dan sonra SDG(YPG) fesih kararı aldı. Böylelikle İsrail'in bölge üzerindeki Arz-ı Mev'ud emelleri boşa çıktı. "Teröristan" planı da çöktü.
Sadece SDG değil, PYD'nin de kendini feshedip değişime gitmesi bekleniyor. Bahse konu yapının yeni bir siyasi parti kurup, tek çatı altında birleşerek varlık sürdüreceği söyleniyor.
Örgütün kadınlardan oluşan kolu YPJ için de formül bulundu. YPJ'nin Suriye İçişleri Bakanlığına entegre olacağı bildirildi.
AK PARTİ'DEN "TERÖRSÜZ TÜRKİYE TERÖRSÜZ BÖLGE" VURGUSU
SDG ve uzantılarının fesih ilanı sonrası AK Parti'den ilk açıklama geldi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Terörsüz Türkiye" ve "terörsüz bölge" hedeflerimiz, kendi çıkarları için yakın coğrafyamızı parçalamak ve yağmalamak isteyenlerin planlarını akamete uğratacak bir iradeyi temsil ediyor. Bu irade, yakın coğrafyamızdaki Kürt kardeşlerimiz için de aydınlık bir geleceği işaret ediyor" dedi.
"ÖNEMLİ BİR EŞİK GEÇİLDİ"
Çelik'in açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:
Sayın Cumhurbaşkanımız kardeş Suriye'nin üzerine karanlığın çöktüğü en zor günlerde, Suriyeli kardeşlerimizin tamamını terörden ve emperyalist saldırılardan korumak için büyük bir mücadele verdi. Bu soylu mücadeleye yıllar ve tarih şahittir.
Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasını her zaman destekliyoruz. Suriye geleceğe bir ve bütün olarak ilerlemelidir.
SDG'nin feshedilmesinden sonra Suriye'nin iç bütünlüğünü güçlendirme açısından önemli bir eşik geçilmiş oldu.
Şara yönetiminin kapsayıcı yönetim adımları, Suriye'nin geçmişin karanlıklarından kurtulması ve sağlam bir geleceğe ilerlemesi yönünde çok önemli mesafeler katetmesini sağlıyor.
BU İRADE ARZ-I MEV'UD'U AKAMETE UĞRATACAK İRADE!
Çelik, Terörsüz Türkiye'nin nihai hedefinin bölgeyi terörsüz hale getirmek olduğunu vurguladı. Bu iradenin başta İsrail'in Arz-ı Mev'ud emelleri olmak üzere bölgeyi kaosa sürüklemek isteyen emperyalist güçlerin sinsi planlarını akamete uğrattığını bildirdi.
AK Partili Çelik şu ifadeleri kullandı:
"Terörsüz Türkiye" ve "terörsüz bölge" hedeflerimiz, kendi çıkarları için yakın coğrafyamızı parçalamak ve yağmalamak isteyenlerin planlarını akamete uğratacak bir iradeyi temsil ediyor. Bu irade, yakın coğrafyamızdaki Kürt kardeşlerimiz için de aydınlık bir geleceği işaret ediyor.
Suriye'nin ve komşu ülkelerin istikrarı, güvenliği refahı için atılan her adımı, Cumhurbaşkanımızın inşa ettiği "kardeşlik siyaseti"mizin gereği olarak desteklemeye devam edeceğiz.
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