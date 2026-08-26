SDG'nin feshi sonrası AK Parti'den ilk açıklama! Mesaj net: Bu irade Arz-ı Mev'ud'u akamete uğratacak

Örgütün kadınlardan oluşan kolu YPJ için de formül bulundu. YPJ'nin Suriye İçişleri Bakanlığına entegre olacağı bildirildi.

Ankara'nın "Terörsüz Türkiye terörsüz bölge" politikasının bir sonucu olarak PKK'dan sonra SDG(YPG) fesih kararı aldı. Böylelikle İsrail'in bölge üzerindeki Arz-ı Mev'ud emelleri boşa çıktı. "Teröristan" planı da çöktü. Sadece SDG değil, PYD'nin de kendini feshedip değişime gitmesi bekleniyor. Bahse konu yapının yeni bir siyasi parti kurup, tek çatı altında birleşerek varlık sürdüreceği söyleniyor.

AK PARTİ'DEN "TERÖRSÜZ TÜRKİYE TERÖRSÜZ BÖLGE" VURGUSU SDG ve uzantılarının fesih ilanı sonrası AK Parti'den ilk açıklama geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Terörsüz Türkiye" ve "terörsüz bölge" hedeflerimiz, kendi çıkarları için yakın coğrafyamızı parçalamak ve yağmalamak isteyenlerin planlarını akamete uğratacak bir iradeyi temsil ediyor. Bu irade, yakın coğrafyamızdaki Kürt kardeşlerimiz için de aydınlık bir geleceği işaret ediyor" dedi.



"ÖNEMLİ BİR EŞİK GEÇİLDİ"



Çelik'in açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

Sayın Cumhurbaşkanımız kardeş Suriye'nin üzerine karanlığın çöktüğü en zor günlerde, Suriyeli kardeşlerimizin tamamını terörden ve emperyalist saldırılardan korumak için büyük bir mücadele verdi. Bu soylu mücadeleye yıllar ve tarih şahittir.

Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasını her zaman destekliyoruz. Suriye geleceğe bir ve bütün olarak ilerlemelidir.

SDG'nin feshedilmesinden sonra Suriye'nin iç bütünlüğünü güçlendirme açısından önemli bir eşik geçilmiş oldu.

Şara yönetiminin kapsayıcı yönetim adımları, Suriye'nin geçmişin karanlıklarından kurtulması ve sağlam bir geleceğe ilerlemesi yönünde çok önemli mesafeler katetmesini sağlıyor.