Sanal platformlara akan reklamlar illegal yapıları besliyor... Reklamverene bahis, müstehcenlik, dolandırıcılık tehlikesi

Sosyal medya algoritmaları, etkileşim ve tıklanma oranlarını artırmak amacıyla şiddet, sapkınlık ve suçu özendiren marjinal içerikleri sürekli ön plana çıkarıyor.

Büyük markalar veya bireysel kullanıcılar sadece kendi ürünlerini tanıtmak amacıyla bu platformlara iyi niyetle reklam verseler de denetimsiz mekanizma nedeniyle bu reklam bütçeleri doğrudan suç odaklarının ve illegal yapıların ana sponsoruna yani finansörüne dönüşebiliyor.

Denetimsiz dijital ortamda, yapay zeka ile üretilen sahte ses, görüntü ve içerikler kolayca reklamlaştırılarak arama motorlarında ve sosyal medyada yayılabiliyor.

"Devlet destekli yatırım garantisi" gibi sahte vaatlerle sunulan bu reklamlar dolandırıcılık, müstehcenlik, pedofili ve istismar gibi ağır suçların fonlanmasına zemin hazırlıyor.

Dijital reklam bütçeleri kimlerin cebine gidiyor?