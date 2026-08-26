Araba çarpmasının etkisiyle yola fırlayan Koyuncu’ya aynı istikamette orta şeritte ilerleyen başka bir araba daha çarptı.

TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Dilber Koyuncu'nun, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.