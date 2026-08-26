D-100'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına 2 araç çarptı: Hastanede hayatını kaybetti
Büyükçekmece D-100 Karayolu'nda yaya geçidi olmayan noktada yolun karşısına geçmeye çalışan 42 yaşındaki Dilber Koyuncu'ya arkadan gelen iki otomobil peş peşe çarptı. Ağır yaralanan kadın hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, iki sürücü gözaltına alındı.
Büyükçekmece'de D-100 Karayolu üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Dilber Koyuncu(42)'ya iki araç çarptı. Ağır yaralanan Koyuncu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞIRKEN 2 ARABA ÇARPTI
Kaza, dün saat 23.49 sıralarında Fatih Mahallesi D-100 Karayolu'nda meydana geldi. Dilber Koyuncu'ya, yaya geçidi olmadığı halde yolun karşısına geçmeye çalışırken D-100 Karayolu Güney istikametinden ilerleyen Furkan Aydın'ın kullandığı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola fırlayan Koyuncu'ya aynı istikamette orta şeritte ilerleyen Nahit Akarsu yönetimindeki otomobil de çarptı.
TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ
Kazayı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Dilber Koyuncu'nun, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI
Kazaya karışan 34 KUJ 038 plakalı otomobilin sürücüsü Furkan Aydın ile 34 KA 9416 plakalı otomobilin sürücüsü Nahit Akarsu, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Büyükçekmece Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Bölge Trafik ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarının ardından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.