Trabzonspor’un kahramanları Pedro Malheiro ve Edin Vişça!

Edin Vişça ve Pedro Malheiro'un gol sevinci (AA)

VİŞÇA COŞTU

Bordo mavili ekipte zaman zaman eleştirilmesine rağmen takımına katkı vermeye çalışan Edin Vişça da karşılaşmada yaptığı 3 asist ile öne plana çıkan bir başka isin oldu. Boşnak kanat, ilk 3 golde servisi yapan isim olarak maça damga vurdu.

Vişça bu sezon ligdeki ilk asistlerini yapmış oldu.

Deneyimli kanat oyuncusu, müsabakanın ardından verdiği röportajda; "Tam zamanında harika bir galibiyet aldık. Harika bir oyun oynadık. Malheiro'yu tebrik ediyorum. Hat-trick yaptığı için ayrıca tebrik ediyorum. Burası çok büyük bir camia. İlk 5 içerisinde olmamız gerekiyor. Kupa maçında da kalemizde gol görmeden 3 gol atmıştık. Sivasspor maçında taraftarlarımızı stadyuma bekliyorum. Bu camia çok daha iyisini hak ediyor. Her zaman daha fazla asist yapmak istiyorum. Üçüncü gol öncesi Banza'ya atmıştım ama Malheiro çok iyi koştu ve harika bir gol vuruşuna imza attı. Sadece bir maç kazandık. Uzun bir yol bizi bekliyor. Trabzonspor'un daha üst sıralarda olması gerekiyor" sözlerini sarf etti.