Trabzonspor’un kahramanları Pedro Malheiro ve Edin Vişça!

Pedro Malheiro (AA)

3 PUANIN MİMARI OLDU

Pedro Malheiro, ilk yarısı 1-0 sona eren mücadelenin 52. dakikasında farkı ikiye çıkardı. 64'te ise ikinci golünü kaydetti. 87'de ise karşılaşmanın sonucunu tayin eden vuruşu yapmayı başardı.

Kariyerinde ilk kez hafayla gol atıp 3 kez ağları havalandıran Portekizli futbolcu, Egemen Korkmaz'dan sonra hat-trick yapan ilk savunmacı olarak kayıtlara geçti.

Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Malheiro; "Uzun süredir beklediğimiz ve hak ettiğimiz bir galibiyetti. Özel olarak hazırlandığım bir maç değildi. Öncelikle her zaman her maça aynı hazırlanıyorum. Takım arkadaşlarıma yardımcı olabildiğim için çok mutluyum. Milli takım her futbolcunun hayalidir. Tabi ki benim de en büyük hayalim kendi ülkemi kendi formam ile temsil edebilmek. Daha önce oynadığım maçlar için her oyuncunun bir adaptasyon sürecine ihtiyacı olabilir benim de vardı. Her maçımda en iyisini vermeye çalıştım ve çalışacağım. Yapıcı eleştiriler olursa bunlardan ders çıkarabiliriz. Şu an adaptasyon süreci bittikten ve takım arkadaşlarımı tanıdıktan sonra daha iyi gidiyor. Edin Visca gibi bir oyuncu ile oynamak beni çok mutlu ediyor. Her antrenman ve maçta bana katkısı oluyor. Lig adına da bizim adımıza da çok iyi bir oyuncu. Kendisiyle oynamaktan çok mutluyum. Bizimle konuşmalarında da bizi motive ediyor" dedi.