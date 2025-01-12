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Trabzonspor'un kahramanları Pedro Malheiro ve Edin Vişça!

Trendyol Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Trabzonspor, 19. haftada ağırladığı Antalyaspor'u 5-0 yendi. Bordo mavililerin zorlu mücadelede elde ettiği skorda Pedro Malheiro'nun 3 golü ve Edin Vişça'nın 3 asisti akşama damga vurdu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :12 Ocak 2025 , 18:38 Güncelleme Tarihi :12 Ocak 2025 , 18:49
Trabzonspor’un kahramanları Pedro Malheiro ve Edin Vişça!

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    Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor'u konuk etti. Bordo mavililer, Samsunspor mağlubiyeti sonrasında çıktığı zorlu karşılaşmada 5-0'lık farklı bir skor elde etti.

    Mücadeleye damgasını vuran isimler ağları 3 kez sarsan Pedro Malheiro ile 3 asist yapan Edin Vişça oldu.

    Pedro Malheiro ve Muhammed Cham (AA)Pedro Malheiro ve Muhammed Cham (AA)

    3 GOL BİRDEN ATTI!

    Thomas Meunier'in vakitsiz ayrılması sonrasında kısa süre içerisinde Portekiz'den transfer edilen Pedro Malheiro için Boavista'ya 2 milyon euro ödenmişti. Genç sağ bek gösterdiği performansla takdir toplamıştı ancak Bodrum FK ve Antalyaspor karşılaşmalarında adeta şapkadan tavşan çıkardı.

    Ege temsilcisi karşısında uzak mesafeden attığı golle 3 puanı getiren Malheiro, Akdeniz temsilcisinin ağlarını 3 kez sarstı.

    Pedro Malheiro (AA)Pedro Malheiro (AA)

    3 PUANIN MİMARI OLDU

    Pedro Malheiro, ilk yarısı 1-0 sona eren mücadelenin 52. dakikasında farkı ikiye çıkardı. 64'te ise ikinci golünü kaydetti. 87'de ise karşılaşmanın sonucunu tayin eden vuruşu yapmayı başardı.

    Kariyerinde ilk kez hafayla gol atıp 3 kez ağları havalandıran Portekizli futbolcu, Egemen Korkmaz'dan sonra hat-trick yapan ilk savunmacı olarak kayıtlara geçti.

    Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Malheiro; "Uzun süredir beklediğimiz ve hak ettiğimiz bir galibiyetti. Özel olarak hazırlandığım bir maç değildi. Öncelikle her zaman her maça aynı hazırlanıyorum. Takım arkadaşlarıma yardımcı olabildiğim için çok mutluyum. Milli takım her futbolcunun hayalidir. Tabi ki benim de en büyük hayalim kendi ülkemi kendi formam ile temsil edebilmek. Daha önce oynadığım maçlar için her oyuncunun bir adaptasyon sürecine ihtiyacı olabilir benim de vardı. Her maçımda en iyisini vermeye çalıştım ve çalışacağım. Yapıcı eleştiriler olursa bunlardan ders çıkarabiliriz. Şu an adaptasyon süreci bittikten ve takım arkadaşlarımı tanıdıktan sonra daha iyi gidiyor. Edin Visca gibi bir oyuncu ile oynamak beni çok mutlu ediyor. Her antrenman ve maçta bana katkısı oluyor. Lig adına da bizim adımıza da çok iyi bir oyuncu. Kendisiyle oynamaktan çok mutluyum. Bizimle konuşmalarında da bizi motive ediyor" dedi.

    Edin Vişça ve Pedro Malheiro'un gol sevinci (AA)Edin Vişça ve Pedro Malheiro'un gol sevinci (AA)

    VİŞÇA COŞTU

    Bordo mavili ekipte zaman zaman eleştirilmesine rağmen takımına katkı vermeye çalışan Edin Vişça da karşılaşmada yaptığı 3 asist ile öne plana çıkan bir başka isin oldu. Boşnak kanat, ilk 3 golde servisi yapan isim olarak maça damga vurdu.

    Vişça bu sezon ligdeki ilk asistlerini yapmış oldu.

    Deneyimli kanat oyuncusu, müsabakanın ardından verdiği röportajda; "Tam zamanında harika bir galibiyet aldık. Harika bir oyun oynadık. Malheiro'yu tebrik ediyorum. Hat-trick yaptığı için ayrıca tebrik ediyorum. Burası çok büyük bir camia. İlk 5 içerisinde olmamız gerekiyor. Kupa maçında da kalemizde gol görmeden 3 gol atmıştık. Sivasspor maçında taraftarlarımızı stadyuma bekliyorum. Bu camia çok daha iyisini hak ediyor. Her zaman daha fazla asist yapmak istiyorum. Üçüncü gol öncesi Banza'ya atmıştım ama Malheiro çok iyi koştu ve harika bir gol vuruşuna imza attı. Sadece bir maç kazandık. Uzun bir yol bizi bekliyor. Trabzonspor'un daha üst sıralarda olması gerekiyor" sözlerini sarf etti.

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